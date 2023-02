Corach acusó a Losada de "distorsionar la realidad" para aparecer en los medios

Luego, el ministro de Gestión Pública, prosiguió: “¿Sabrá la senadora que el gas no es un servicio prioritario ni indispensable en los tambos? ¿Sabrá Losada que la tasa de reducción de tambos de Santa Fe es la más baja de todo el país? ¿Estará al tanto que en nuestro suelo se radica la mayor cantidad de tambos de Argentina? ¿Tendrá los datos a mano que muestran cómo entre 2021 y 2022 la producción láctea aumenta y somos la mayor exportadora de productos lácteos? ¿Sabe Losada cómo y cuánto se han incrementado los puestos de trabajo en el sector lácteo? ¿Estará informada la legisladora respecto al proceso de inversiones, financiamiento y capacitación que estamos empujando desde nuestro gobierno provincial con el sector lácteo? ¿Se habrá informado la ex animadora de TV que cuando Omar Perotti asumió la Gobernación, la mayor demanda del sector eran los caminos rurales? ¿Y estará al tanto que ya son más de 800 kilómetros los que se han mejorado en 3 años de gestión con el Programa Caminos de la Ruralidad?”.

“Para alguien que ocupa un rol institucional tan importante como una silla en el Senado de la Nación, no sé qué es peor, si la ignorancia o la mentira”, dijo Corach, a la vez que replicó: “De todos modos, no deja de ser interesante que Losada y los integrantes de Cambiemos pongan hoy interés en un sector productivo que fue tan golpeado por la gestión de Mauricio Macri al frente de la Casa Rosada. La postergación en infraestructura productiva durante esa gestión en Santa Fe batió récords negativos sin parangón en la historia. Nosotros desde el gobierno provincial estamos acompañando al sector con inversiones, financiamiento y capacitación. El lechero es uno de los sectores que más invirtió a través del Programa de Financiamiento Santa Fe de Pie. Hoy, a partir del Programa Caminos de la Ruralidad hemos atendido una demanda histórica, con una inversión superior a los 3.500 millones pesos, hecho que redunda en una mejor calidad de vida de nuestros productores, facilita el traslado de la producción diariamente y genera arraigo en los pueblos santafesinos”.

“No sé si Losada miente o simplemente ignora lo que ocurre en la provincia que representa. Pero me inclino por sospechar que suele fomentar la nefasta máxima de «miente, miente, que algo quedará». Y esto se ratifica, por ejemplo, con la barbaridad que dijo sobre la supuesta venta de bebés en Rosario. El impacto de la mentira contó con un nivel de reproducción masivo altamente superior a la necesaria desmentida”, remató Corach.

Por otro lado, el funcionario se refirió a los cambios en el gabinete de Seguridad, la relación con el gobierno nacional y con la oposición. “El gobernador no titubea en producir cambios cuando los resultados no son los esperados. Las gestiones anteriores preferían negar la realidad, e incluso pedían no hablar del tema de inseguridad vinculado con el narcotráfico para no estigmatizar a Rosario. Nosotros somos distintos. ¿Es fácil cumplir con la expectativa de Paz y Orden? Está claro que no. Pero no nos rendimos ni escondemos el tema debajo de la alfombra”, aseguró en diálogo con La Capital ante la consulta sobre la salida de Rubén Rimoldi y la llegada de Claudio Brilloni al Ministerio de Seguridad.

Corach también se refirió a las críticas de distintos sectores, no sólo de la política, sino de fiscales y hasta del presidente de la Corte Suprema Daniel Erbeta, respecto del descontrol policial en Rosario.

“Es lógico que se sucedan las críticas. Insisto en que lo peor que podemos hacer es negar la realidad. Rosario es una ciudad estratégica para el narco en nuestro país y la decisión irreversible de Omar Perotti de desvincular a la gestión con el delito, es algo que no le cae en gracia a los sectores delictivos. Acá hay mucha plata y mucho poder en juego y ninguno de los que se beneficia de esta ilegalidad piensa quedarse cruzado de brazos. Y el desprecio que tienen por la vida de los habitantes del territorio es notorio”, enfatizó.

También opinó sobre la queja del intendente Pablo Javkin por la ausencia de policías en lugares puntuales. “Javkin tiene razón. Pero estamos hablando de la policía que formaron durante doce años desde su sector político. Una policía en la que han convivido jefes y lugartenientes que eran parte de las bandas narcos y otros que preferían mirar para otro lado para evitarse problemas. Esta es la policía que heredamos, que tratamos de cambiar y con la que tenemos que llevar adelante las políticas de seguridad. Pero la seguridad se combate también con programas de inclusión social, con un Estado más presente y con el crecimiento económico, del cual Santa Fe es claramente la locomotora del país”, cerró Corach.