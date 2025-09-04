Cómo votaron los tres senadores santafesinos: rechazo al veto de Milei a la emergencia en discapacidad

El rechazo a la decisión de la Casa Rosada de vetar la ley de emergencia en discapacidad recibió 63 votos y siete en contra

El Senado rechazó el veto a la ley de emergencia en discapacidad

El Senado desactivó este jueves, con 63 votos a favor y siete en contra, un reciente veto del presidente Javier Milei y se reactivó la ley que declara la emergencia en discapacidad . Tras la aprobación por parte de ambas cámaras, el gobierno deberá promulgar la legislación. Esta vez, los tres senadores santafesinos alinearon su voto.

Lo cierto es que el rechazo al veto de Javier Milei tuvo una abrumadora mayoría. Sólo siete senadores votaron en contra, seis de ellos pertenecientes a La Libertad Avanza: Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche, Ivanna Arrascaeta, Bruno Olivera Lucero, Juan Carlos Pagotto y Francisco Paoltroni. Por su parte, Carmen Álvarez Rivero, de Juntos por el Cambio, se sumó a la negativa.

Los senadores santafesinos Marcelo Lewandoski (Frente Nacional y Popular), Carolina Losada y Eduardo Galaretto (UCR - Juntos por el Cambio) votaron a favor de rechazar el veto presidencial y darle luz verde a la ley de emergencia en discapacidad.

El gobierno libertario tuvo un nuevo golpe este jueves cuando la oposición desactivó un reciente veto presidencial y reanudó la ley que declara la emergencia en discapacidad. La última vez que ambas cámaras rechazaron una decisión de este tipo por parte del Ejecutivo fue hace 22 años.

La norma que vuelve a tener luz verde declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año más. Además, reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas, entre otras cuestiones.

Al estar a cargo del Ejecutivo por el viaje al exterior de Javier Milei, Victoria Villarruel no presidió la sesión, y el comando del convite está en manos del legislador libertario y provisional del Senado, Bartolomé Abdala (San Luis).