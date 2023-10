Comenzaron a votar los argentinos en Nueva Zelanda y Australia

En los casos de Ucrania e Israel, el gobierno nacional dispuso suspender los comicios generales en ambos países debido a la situación imperante que los afecta, por lo cual no se abrirán las mesas electorales de esas jurisdicciones.

Los electores que estaban inscriptos para votar sumaban 152 en Ucrania y 14.201 en Israel, lo que hacía un total de 449.909 argentinos habilitados para sufragar en las categorías nacionales.

Pero debido a la situación de guerra desatada en Israel, como consecuencia del ataque del grupo islamista palestino Hamas el 7 de octubre pasado, y el conflicto en Ucrania por la invasión rusa de febrero de 2022, las autoridades decidieron cancelar los comicios en ambos países.

El sufragio desde el exterior no es de carácter obligatorio sino voluntario. Y no se necesita justificar la no emisión del voto, a diferencia de quienes residen en el territorio nacional, y son incorporados a ese padrón de modo automático, siempre que cada ciudadano tuviese previamente domicilio consignado en el DNI en el extranjero, lo cual constituye una condición necesaria.