Cuando la agresión cesó el ministro alcanzó a hablar con los medios. "Estoy acá porque entiendo el problema por el que están pasando, no hay nadie que venga acá, yo estoy acá y pongo la cara, pero necesito hablar con ellos. Yo no salgo corriendo como todos los demás, de acá no me muevo hasta que hable con ellos”, indicó Berni. Sin embargo, dado que el clima continuaba tenso, minutos después dejó el lugar a bordo de un auto blindado.