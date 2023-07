Clara García: "Perotti no puede caminar solo por ningún barrio de Rosario"

La precandidata de la lista Adelante también se refirió en tono crítico a las internas que no cesan al interior del propio sector por estos días: “ La ciudadanía merece que el 99% de nuestro tiempo esté dedicado a resolver sus problemas; no a internas sin sentido que además responden a intereses porteños . Nosotros somos serios y responsables, hemos gobernado con aciertos y errores, pero siempre con equipos formados y presentes; hemos bancado decisiones difíciles y concretado transformaciones audaces. Por eso creemos que Mónica Fein, dos veces intendenta de Rosario, es la persona más preparada para gobernar y enfrentar los problemas que tiene la provincia ”.

En ese marco, insistió en el valor de “hacer política en el territorio, de cara a la gente. Para hacer de Santa Fe una sola provincia hay que recorrerla permanentemente y hablar desde con una directora de escuela de Los Amores en el límite con Chaco, hasta con un productor de Rufino, un tambero de la cuenca lechera, un presidente comunal de la zona costera, y al mismo tiempo, entender la complejidad de los grandes núcleos urbanos. Hay que ir, hay que estar. Nosotros lo hicimos durante 12 años. Perotti pasó estos casi cuatro años de gestión encerrado en su despacho de la capital provincial; también sus ministros porque ninguno se ha destacado por trajinar las rutas provinciales”, señaló.

Asimismo, cuestionó al gobernador por haber anulado el diálogo político. “Hoy no hay oficialistas en la Cámara de Diputados y Diputadas, no hay nadie que defienda a esta gestión y eso se debe a que Perotti no solo rompió con la oposición sino con su propio partido. Eso muy destructivo porque no pudimos conseguir ninguna ley trascendente, como la de educación, de salud, de acceso a la información pública. Por eso digo que ganarle a Perotti es impedir que le ponga palos en la rueda al próximo gobierno”, concluyó.