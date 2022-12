Chumpitaz arremetió contra la gestión de Javkin: "La desidia es total"

El frente no peronista o antiperonista en Santa Fe aún no se lanzó oficialmente, pero sus potenciales integrantes ya se sacan chispas, y no puertas adentro, sino que lo hacen sin ningún disimulo a la luz pública. El diputado nacional del PRO Gabriel Chumpitaz arremetió duramente contra la gestión del intendente Pablo Javkin. Afirmó que el jefe comunal de Rosario apoya la creación de una empresa pública de desarrollo urbano, pero "no puede ni siquiera cumplir con el barrido y la limpieza de calles de la ciudad". "La desidia (de la Municipalidad) es total", fustigó apuntando con el lanzallamas sobre uno de sus supuestos aliados políticos.