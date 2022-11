Carrió dijo que será candidata a presidenta si Juntos por el Cambio no presenta "lista honesta"

La referente de la Coalición Cívica aseguró que iría con una lista propio aunque "no saque votos". De todos modos, aseguró que "la unidad está garantizada"

Elisa Carrió había anunciado hace años que se bajaba de cualquier candidatura pero ahora no está tan segura.

La interna de Juntos por el Cambio está al rojo vivo y la pelea por las candidaturas suman capítulos de novela. No por nada en las últimas horas se viralizó la amenaza de Patricia Bullrich a realizó Felipe Miguel durante una actividad en La Rural: “La próxima te rompo la cara”.

Ahora, fue Carrió la que públicamente aseguró está dispuesta a dar batalla. “Patricia debe parar en función del conjunto. Ella es buena persona pero no sabe parar, no puede parar y tiene formas más masculinas. Yo soy una mujer fuerte, pero soy femenina; a ella se le escapó esto porque es muy dura”, analizó Carrió sobre el cruce que la dirigente tuvo con el funcionario porteño, ambos miembros del mismo espacio político.

En diálogo con medios porteños, la referente de la Coalición Cívica (CC) intentó llevar tranquilidad en medio de las disputas internas de poder dentro de su espacio. Sostuvo que “la unidad está garantizada”. Sin embargo, poco después advirtió: “Quiero candidaturas cuyas garantías sean la capacidad y la honestidad (...) Si no nos garantizan una lista honesta, iremos con mi candidatura”.

“Si me joroban, voy a volver a vivir a Buenos Aires para ser candidata y recuperar los votos que generosamente presente para la unión en Juntos por el Cambio”, remarcó. Planteó que su batallaes por el contrato moral. “Aunque sea un 2% quiero saber qué porcentaje de la Nación quiere la decencia en serio. No se trata de ganar o perder, si no de cuántos somos y cuánta hipocresía hay”, enfatizó.

Cabe destacar que, en 2019, Carrió había anunciado que se retiraba de la política partidaria.

“En Juntos por el Cambio hay muchísima gente honesta pero también hay corruptos. Y también hay decentes pero que se financian por los grupos económicos. A la CC la van a encontrar siempre luchando entre república contra dictaduras", sostuvo.

La chaqueña aseguró que los liderazgos se definirán después de Semana Santa de 2023 y las candidaturas surgirán de una interna abierta. “Aunque se suspenden las PASO, habrá internas abiertas. Juntos por el Cambio va a ir a una interna, muy abierta y competitiva. Y yo puedo estar en esa interna. Vamos a crear una masa crítica y después vamos a estar todos juntos”, planteó.

Consultada sobre Macri, respondió: “No tengo la menor idea si va a ser candidato. Él (Macri) es un jugador, y hay jugadores que entrar en el primer tiempo, hay otros jugadores que les gusta entrar en el segundo, pero se dan cuenta de que pueden perder el parido. Su cabeza tiene que ver con el fútbol y la mía con la filosofía humanista. No puedo estar en su cabeza, pero lo quiero y lo respeto”.