La líder de la Coalición Cívica apuntó directamente contra el ex canciller Jorge Faurie: "Fue parte de eso".

La ex diputada nacional Elisa Carrió respaldó al radical Manes, quien criticó a Macri.

Carrió apuntó directamente contra un funcionario del gobierno de Cambiemos: el ex canciller Jorge Faurie , quien aseguró que "fue parte de eso". “ El daño que le hicieron a mi familia fue irreparable ”, añadió la referente de la Coalición Cïvica, aunque aclaró que fue algo “terrible que ya se superó”. Según reveló, hay al menos un caso bajo investigación.

En este marco, Carrió recordó que desde la Coalición fueron la única fuerza que pidió la eliminación de la AFI”. También enfatizó que denunció al titular macrista de la AFI, Gustavo Arribas, en la Justicia, luego de que se difundieran sus presuntas vinculaciones con el caso Lava Jato.

https://twitter.com/elisacarrio/status/1581460734533255168 El espionaje en el gobierno de Cambiemos le produjo un daño irreparable a mi familia.#MESAZA @mirthalegrand — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) October 16, 2022

No es la primera vez que Carrió se refiere al espionaje ilegal en el macrismo. "Durante el gobierno de Macri yo también sufrí amenazas, entonces pedí custodia. Era ministra Patricia Bullrich. Ella me mandó la Federal y la Federal se puso a 30 metros para espiarme", dijo. "Tuve que pedir el relevamiento de la Policía Federal que venía de San Isidro -ustedes saben que las causas de narcotráfico que nosotros perseguimos están en San Isidro- porque en realidad me estaban espiando. Había asaltos alrededor de mi casa en forma permanente", agregó.

También el diputado radical y precandidato presidencial Facundo Manes acusó a Mauricio Macri de haber hecho "populismo institucional". El dirigente sostuvo que "hubo operadores que manejaban la Justicia, que influían en la Justicia. También hubo datos de evidencia que se espió a gente, incluso de su gobierno”.