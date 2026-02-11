Los útiles escolares vienen con aumentos de entre el 20 y el 30 %

Las subas se ubican por debajo de los índices de inflación e incluso hay artículos costosos que están más baratos que el año pasado

Carpetas, hojas y mochilas, algunos de los elementos indispensables a la hora de volver a clases.

Con el inicio de clases entrando en tiempo de descuentos, los grupos de WhatsApp de las familias de niños y niñas empezaron a arder de listas de útiles, de libros, consejos sobre dónde conseguirlos o invitaciones a hacer compras comunitarias. Aunque a un ritmo quizás menor al esperado, todo ese fervor se traslada a librerías y papelerías donde las ventas empiezan a despegar con cautela . "La gente busca mucho los precios", señala un viejo conocedor del rubro. Este año, los aumentos en útiles e indumentaria escolar se mantuvieron por debajo de la inflación e incluso hay algunos artículos, los más costosos, que están más baratos que el año pasado .

La situación se explica por múltiples razones que incluyen la caída del consumo, sobre todo en la clase media, la mayor oferta de productos, de precios y calidades distintas, y "sobre todo la disminución del porcentaje de ganancias de muchos comercios que vienen de meses muy complicados", según explican detrás de los mostradores.

Lo cierto es que las compras necesarias para volver al colegio, presentan este año aumentos de entre el 20 y el 30 % respecto al 2025, un porcentaje levemente menor al índice inflacionario. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en diciembre el nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 2,8% en diciembre de 2025, y acumuló en el año una variación de 31,5 %.

"Hace semanas que tenemos las vidrieras armadas, porque arrancamos con la venta mayorista, pero viene muy lenta. Los comerciantes no sienten aún el impacto en sus comercios de la demanda de sus clientes, está todo muy tranquilo", asegura Miguel Rucco, titular de una librería y referente de los comerciantes del corredor de calle San Luis.

Si bien señala que "el inicio de clases es una de las fechas que no falla, aún cuando el consumo esté caído la gente sale a comprar", apunta que "la gente sale más sobre la fecha, consulta y compra precios".

Menos que la inflación

A diferencia del año pasado, cuando los artículos escolares mostraron precios muy por encima de la inflación interanual; este 2026 los aumentos oscilan entre el 20 y el 30 %, de acuerdo a varios comercios consultados en Rosario.

En los locales de calle San Luis, destaca Rucco, los precios crecieron interanualmente entre un 20 y un 25 %, empujado principalmente por los aumentos de los artículos de papelería _cuadernos y repuestos de hojas_, en cambio en "canoplas, cartucheras o mochilas, las subas son menores", asegura el comerciante.

"Tratamos de mantener los precios del año pasado en varios artículos. Pese a que los gastos de servicios, impuestos o alquileres han crecido e influyen cada vez más en la ecuación comercial, se tratan de absorber para tener ofertas aún achicando márgenes de utilidad porque la demanda está complicada", explica.

Diego Martínez está al frente de Librerías Lader, una cadena de locales con 9 locales en el centro de la ciudad. A fines de enero, todos ya exhibían la vidriera de "vuelta al cole". "Esta semana ya se nota el movimiento", dice y asegura que el pico llegará recién en las semanas previas al inicio de la actividad escolar.

Los precios _señala_ se ubican en promedio un 30 % más que el año pasado, un poco menos que la inflación. "Este año hay mucha variedad de precios. Hay diez o quince artículos que están muy baratos: mochilas de espalda por 9 mil pesos, con carro por 25 mil, pinturitas largas por 900 pesos, fibras a 1200. De ahí hasta lo que quieras", señala.

E incluso destaca que hay algunos productos que se mantienen con los mismos precios o por debajo del año pasado. "Hay mochilas con carro, de muy buena calidad a 89 o 100 mil pesos, que están más baratas que el año pasado porque se compraron en cantidad o porque cambiaron los modelos", explica.

Para llenar la mochila

¿Cuánto cuesta este año llenar la mochila para comenzar las clases? Obviamente, la respuesta varía según la cantidad de artículos, la calidad o las exigencias en cuanto al diseño. Las mochilas o cartucheras con licencias _de personajes de Disney o de superhéroes_ multiplican por dos o por tres el valor de las comunes.

El gobierno provincial presentó este martes el programa "Equipate para el cole" con una canasta escolar de 15 productos para empezar las clases con un precio de $32.500. La propuesta incluye una mochila, bolígrafos, lápices de colores, cuaderno de tapas flexibles y una mochila, entre otros artículos.

De acuerdo al relevamiento de la agencia Focus Market, encargada del Blog de Educación Financiera de Naranja X, una canasta de 20 útiles escolares _que incluye cuadernos, crayones y lápices de colores, entre otras cosas_ que alcanzan un valor de $63.636, mientras que los mismos productos en el año sumaban $56.265. Lo que arroja un aumento del 12 % respecto al año 2025.

Si al valor de los útiles y la mochila, se agrega un guardapolvo unisex de primera marca y una cartuchera básica, el combo arroja un valor de $118.863, mientras el año pasado cotizaba $105.839.

Según el relevamiento anual de Amas de Casa del País, la canasta escolar registró un incremento moderado. De acuerdo al trabajo, la suba general se ubicó entre el 10 y el 15%, muy por debajo de los saltos que se habían registrado en 2025.

El informe de la entidad comprende una canasta escolar más extensa. Una familia con chicos que asisten a escuelas privadas debe afrontar una canasta escolar que hoy ronda entre 370 mil y 400 mil pesos, incluyendo uniformes, calzado y los elementos básicos para el inicio de clases.

En el caso de las escuelas públicas, el gasto inicial se ubica entre 270 mil y 280 mil pesos, contemplando guardapolvo, calzado, útiles y conjunto deportivo de verano.