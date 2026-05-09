La Capital | Política | Carolina Losada

Carolina Losada aseguró que su maternidad llegó de manera "imprevista": adoptó a dos preadolescentes

Brisa, hoy de 18 años, y Diego, de 15, llegaron a la vida de la rosarina hace algunos años. Cómo fue el proceso de adopción

9 de mayo 2026 · 13:52hs
Carolina Losada habló sobre su maternidad

Carolina Losada habló sobre su maternidad

Carolina Losada, experiodista devenida en senadora nacional, habló públicamente de su maternidad y de sus dos hijos, a quienes adoptó cuando eran preadolescentes. Se trata de Brisa, hoy de 18 años, y Diego, de 15, dos hermanos biológicos.

En un inicio, Losada debía ser su familia de "tránsito", pero luego se convirtió en su hogar definitivo. “A mí la maternidad me llegó de una forma totalmente imprevista”, expresó Losada en entrevista con Infobae.

Cómo llegaron Brisa y Diego a la vida de Carolina Losada

Según relató la experiodista, la primera en llegar fue Brisa, quien en aquel entonces tenía entre diez y once años. En ese momento, Losada seguía trabajand como periodista. "(Brisa) llega a través de una amiga mía que colaboraba como familia de apoyo, venía todos los fines de semana con mi amiga, su marido e hijas y yo la veía con un grupo de amigos".

"En la semana estaban en un hogar, pero los fines de semana salía con mi amiga y sus propios hermanos. Eran un grupo de cuatro hermanos y cada uno tenía su familia de apoyo", siguió la senadora, y agregó: "En un momento, mi amiga queda embarazada de su tercer hijo y estaba muy cerca de la fecha de parto y me dice: 'Caro, se me está complicando ir a buscar a Bri, ¿te parece de ir vos? ¿Pueden ir ustedes?'".

Embed

"Yo sé que a Bri le encanta ir a tu casa y te quiere mucho”, le dijo la amiga de Carolina Losada, lo que la motivó a aceptar.

Losada detalló que Brisa tiene tres hermanitos, y uno de ellos es Diego, quien también fue adoptado por la senadora. Al momento de conocerse, los chicos seguían vinculados con sus abuelos biológicos.

>> Leer más: Mujeres de la UCR acusan a la senadora Losada de poner en riesgo a víctimas de abuso y violencia

La adopción

Al consultarles cómo empezó el proceso legal de la adopción, Losada contó: "Madeleine, que era la familia de apoyo del más chiquito, empieza ese contacto otra vez con la abuela y el abuelo, y empiezan a pasar cosas. El abuelo muere, la abuela se queda ciega y empiezan a suceder cosas en la casa. Tiene que ver con la intimidad de ellos y por eso no quiero exponerlo".

"Pero ahí volvimos a tener contacto con ellos y Brisa y Diego estaban conmigo y los otros dos hermanitos, Lauti y Axel, estaban con Madeleine. Pero los fines de semana volvían a lo de la abuela. Cuando empiezan a suceder diferentes cosas ahí, en la casa de la abuela, los chicos nos empiezan a pedir que querían quedarse con nosotros en casa y que hagamos lo que como los adultos tenemos que hacer cuando se empiezan a suceder cosas que no tienen que pasar", siguió Losada.

"Fue todo un tema legal que terminó con que Brisa y Diego ya hoy son mis hijos y Lauti y Axel son los hijos de Madeleine. Nosotros seguimos teniendo vínculo con esa abuela", agregó la senadora nacional.

"Es parte de la historia de ellos y no la podés borrar. Yo creo que eso es incumplir el derecho de ese niño, como pasa a veces cuando hay adopciones, que se borra todo lo anterior", cerró Carolina Losada.

Noticias relacionadas
Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, y Manuel Adorni, jefe de Gabinete. 

Días de nervios en Casa Rosada: cómo juegan Bullrich, Pullaro y el peronismo

Jorge Sola, cosecretario de la CGT, criticó al gobernador Maximiliano Pullaro por no recibirlos en la previa a la discusión de la reforma laboral en el Congreso.

Jorge Sola: "La batalla por la reforma laboral no está terminada"

Dirigentes políticos del socialismo y de otros espacios participaron este sábado de un homenaje a Miguel Lifschitz. 

Multitudinario homenaje a Miguel Lifschitz en Rosario, a cinco años de su fallecimiento

El diputado nacional y referente de La Cámpora.

Máximo Kirchner recibió el alta tras la operación del parotidectomía bilateral

Ver comentarios

Las más leídas

Escándalo sexual en un vuelo a Rosario: los detenidos podrían evitar la prisión

Escándalo sexual en un vuelo a Rosario: los detenidos podrían evitar la prisión

Una familia quedó en situación de calle y vive en la plaza de la Maternidad Martin

Una familia quedó en situación de calle y vive en la plaza de la Maternidad Martin

Susto en una reconocida panadería de Rosario por la explosión de un horno

Susto en una reconocida panadería de Rosario por la explosión de un horno

El papá de Elías Verón contó que su hijo soñaba con hacer un gol en el Gigante

El papá de Elías Verón contó que su hijo "soñaba con hacer un gol en el Gigante"

Lo último

El salario de los docentes universitarios cayó 34,2% en la gestión Milei

El salario de los docentes universitarios cayó 34,2% en la gestión Milei

Una agencia de loterías de la zona oeste rosarina sufrió un robo millonario

Una agencia de loterías de la zona oeste rosarina sufrió un robo millonario

Asociación Médica de Rosario celebra 94 años con fuerte reclamo por la crisis del sistema de salud

Asociación Médica de Rosario celebra 94 años con fuerte reclamo por la crisis del sistema de salud

Cuidacoches: advierten que la prohibición puede sobrecargar el fuero penal

El proyecto anti trapitos tiene media sanción en Senadores y ahora está en Diputados
Cuidacoches: advierten que la prohibición puede sobrecargar el fuero penal

Por Lucas Ameriso
Una agencia de loterías de la zona oeste rosarina sufrió un robo millonario
Policiales

Una agencia de loterías de la zona oeste rosarina sufrió un robo millonario

El rosarino detrás del histórico hallazgo astronómico que llega a History Channel

Por Lucía Inés López
Zoom

El rosarino detrás del histórico hallazgo astronómico que llega a History Channel

Una intervención público-privada transformará un sector de barrio Cotar

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Una intervención público-privada transformará un sector de barrio Cotar

Un hombre terminó en cirugía tras ser apuñalado: hay un sospechoso detenido
POLICIALES

Un hombre terminó en cirugía tras ser apuñalado: hay un sospechoso detenido

Escándalo sexual en un vuelo a Rosario: los detenidos podrían evitar la prisión
La Ciudad

Escándalo sexual en un vuelo a Rosario: los detenidos podrían evitar la prisión

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Escándalo sexual en un vuelo a Rosario: los detenidos podrían evitar la prisión

Escándalo sexual en un vuelo a Rosario: los detenidos podrían evitar la prisión

Una familia quedó en situación de calle y vive en la plaza de la Maternidad Martin

Una familia quedó en situación de calle y vive en la plaza de la Maternidad Martin

Susto en una reconocida panadería de Rosario por la explosión de un horno

Susto en una reconocida panadería de Rosario por la explosión de un horno

El papá de Elías Verón contó que su hijo soñaba con hacer un gol en el Gigante

El papá de Elías Verón contó que su hijo "soñaba con hacer un gol en el Gigante"

Central recibirá a Racing en el Gigante: horario confirmado para los cuartos

Central recibirá a Racing en el Gigante: horario confirmado para los cuartos

Ovación
Las jugosas anécdotas de Cantizano, Verón y Ovando en Central, contada por sus formadores

Por Carlos Durhand
Ovación

Las jugosas anécdotas de Cantizano, Verón y Ovando en Central, contada por sus formadores

Las jugosas anécdotas de Cantizano, Verón y Ovando en Central, contada por sus formadores

Las jugosas anécdotas de Cantizano, Verón y Ovando en Central, contada por sus formadores

Newells: la lista de los futbolistas que no continuarán en el Parque se podría extender

Newell's: la lista de los futbolistas que no continuarán en el Parque se podría extender

Asociación Rosarina de Fútbol: Gabriel Fasolis y Oscar Jara, técnicos punteros en Río Negro y 14 de Junio

Asociación Rosarina de Fútbol: Gabriel Fasolis y Oscar Jara, técnicos punteros en Río Negro y 14 de Junio

Policiales
Una agencia de loterías de la zona oeste rosarina sufrió un robo millonario
Policiales

Una agencia de loterías de la zona oeste rosarina sufrió un robo millonario

Un hombre terminó en cirugía tras ser apuñalado: hay un sospechoso detenido

Un hombre terminó en cirugía tras ser apuñalado: hay un sospechoso detenido

Imputan a Hamburguesita por un homicidio y un robo en banda en Santa Fe

Imputan a Hamburguesita por un homicidio y un robo en banda en Santa Fe

Piden 11 años de cárcel para el acusado como cómplice del homicidio de Juan Ojeda

Piden 11 años de cárcel para el acusado como cómplice del homicidio de Juan Ojeda

La Ciudad
El salario de los docentes universitarios cayó 34,2% en la gestión Milei
La Ciudad

El salario de los docentes universitarios cayó 34,2% en la gestión Milei

Una intervención público-privada transformará un sector de barrio Cotar

Una intervención público-privada transformará un sector de barrio Cotar

Cuidacoches: advierten que la prohibición puede sobrecargar el fuero penal

Cuidacoches: advierten que la prohibición puede sobrecargar el fuero penal

El tiempo en Rosario: martes con frío de mañana pero una tarde muy agradable

El tiempo en Rosario: martes con frío de mañana pero una tarde muy agradable

Acusan a médico y directivos de una clínica de Pergamino de defraudar al Pami
Policiales

Acusan a médico y directivos de una clínica de Pergamino de defraudar al Pami

Timbúes tendría el mayor polo de molienda de oleaginosas del mundo
Economía

Timbúes tendría el mayor polo de molienda de oleaginosas del mundo

Piden 11 años de cárcel para el acusado como cómplice del homicidio de Juan Ojeda
POLICIALES

Piden 11 años de cárcel para el acusado como cómplice del homicidio de Juan Ojeda

Procesaron a tesorero de los militares en La Vigil por el vaciamiento de la biblioteca
La Ciudad

Procesaron a tesorero de los militares en La Vigil por el vaciamiento de la biblioteca

Santa Fe abrocha al cobre para que se exporte por el puerto de Rosario
Economía

Santa Fe abrocha al cobre para que se exporte por el puerto de Rosario

Un inusual episodio de tránsito dejó un nene herido en la zona norte
La Ciudad

Un inusual episodio de tránsito dejó un nene herido en la zona norte

Indumentaria, belleza y hogar, lo más vendido del Hot Sale en Santa Fe
Economía

Indumentaria, belleza y hogar, lo más vendido del Hot Sale en Santa Fe

Las CTA lanzan un plan de lucha federal contra el ajuste del gobierno nacional
Economía

Las CTA lanzan un plan de lucha federal contra el ajuste del gobierno nacional

Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe
La Ciudad

Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe

Un chico de 12 años salvó a sus hermanos y a la abuela de un incendio
LA REGION

Un chico de 12 años salvó a sus hermanos y a la abuela de un incendio

Susto en una reconocida panadería de Rosario por la explosión de un horno
La Ciudad

Susto en una reconocida panadería de Rosario por la explosión de un horno

Rosario y otro fin de semana récord: shows, fútbol y 80 % de ocupación hotelera
La Ciudad

Rosario y otro fin de semana récord: shows, fútbol y 80 % de ocupación hotelera

Con 460 viandas por noche,  excombatientes de Malvinas retomaron la asistencia
La Ciudad

Con 460 viandas por noche,  excombatientes de Malvinas retomaron la asistencia

¿El 25 de mayo se pasa de día?: cuánto falta para el próximo feriado
Información General

¿El 25 de mayo se pasa de día?: cuánto falta para el próximo feriado

Una mujer de Roldán murió en un vuelco cuando iba a la cancha de Central
La Región

Una mujer de Roldán murió en un vuelco cuando iba a la cancha de Central

Balearon a un joven en un robo y la policía detuvo a un sospechoso armado
Policiales

Balearon a un joven en un robo y la policía detuvo a un sospechoso armado

Funes: choque de auto y moto con dos heridos, fuga y alcoholemia positiva
LA REGION

Funes: choque de auto y moto con dos heridos, fuga y alcoholemia positiva

Javkin inauguró la remodelación de Rouillón: La gente lo esperó mucho
La Ciudad

Javkin inauguró la remodelación de Rouillón: "La gente lo esperó mucho"

Recuperan celulares robados en el show de Pity Álvarez y en fiesta electrónica 
POLICIALES

Recuperan celulares robados en el show de Pity Álvarez y en fiesta electrónica 

Qué significa el festejo six seven que hizo Di María tras su gol en Rosario Central
Información General

Qué significa el festejo "six seven" que hizo Di María tras su gol en Rosario Central