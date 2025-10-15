La Capital | Política | Del Frade

Carlos Del Frade: "Somos la cuarta fuerza política de la provincia de Santa Fe"

El candidato a diputado nacional encabezó un acto en Luz y Fuerza junto a sus pares de lista del Frente Amplio por la Soberanía de cara a las elecciones del 26 de octubre

15 de octubre 2025 · 21:33hs
El Frente Amplio por la Soberanía cerró su campaña en el Sindicato Luz y Fuerza de Rosario

Foto: Archivo / La Capital.

El Frente Amplio por la Soberanía cerró su campaña en el Sindicato Luz y Fuerza de Rosario,

El Frente Amplio por la Soberanía (FAS) presentó este miércoles en el Sindicato Luz y Fuerza de Rosario la lista completa de candidatos y candidatas para las elecciones del 26 de octubre próximo, que lleva a Carlos del Frade como primer aspirante a diputado nacional junto a Gabriela Sosa, Luciano Vigoni y Vanesa Oddi.

En su discurso, Del Frade destacó que “el Frente Amplio por la Soberanía es hoy la cuarta fuerza política en Santa Fe” y que, “por primera vez en la historia de la democracia de la provincia, una fuerza política que nunca formó parte de un Ejecutivo llegará al Congreso de la Nación levantando las banderas de la soberanía”.

El mensaje del Frente Amplio por la Soberanía

Frente a un auditorio colmado y en medio de banderas celestes y blancas, el actual diputado provincial señaló: “En el Frente Amplio por la Soberanía presentamos una lista de candidatos y candidatas al Congreso para ponerle un freno a la política de la crueldad del gobierno de Javier Milei, llevando nuestras voces en defensa de la soberanía nacional y el trabajo para democratizar la felicidad”. Luego interpeló a las alianzas de los otros espacios políticos: Provincias Unidas y Frente Patria (FP).

Hay que cortar con la dependencia y, por eso, no hay que tener ningún tipo de miramiento con las multinacionales porque la mayor parte, además, está en la provincia de Santa Fe: cuando el gobierno habla de trenes, lo hace para esas empresas; cuando habla de seguridad, sólo lo hace por las armas y los patrulleros que les venden al Estado. Por eso, cuando se habla del ajuste, se saca el dinero del bolsillo a los trabajadores provinciales, y la reforma previsional que, además, fue un robo institucional a los jubilados”, insistió Del Frade.

“¿Dónde queda el amor planificado para cuando decidimos tener hijas e hijos para que nazcan, crezcan, vayan a la escuela o a la universidad pública en la Argentina? ¿Es lo mismo que no exista ya la Argentina y que seamos la estrella escondida de la bandera yanqui? No venimos a frenar a Milei, queremos cortar la dependencia para que ninguna embajada nos diga lo que tenemos que decir. Es indispensable encontrar un camino y, por eso, vamos por afuera de los grandes partidos para la recuperación del país”, sentenció.

CD1

También estuvieron presentes los diputados provinciales Claudia Balagué y Fabián Palo Oliver, quienes integran el bloque en la Legislatura junto a Del Frade, y el representante de la coalición en el Concejo Municipal de Rosario, Leonardo Caruana.

La voz de los postulantes

Oddi, militante socialista desde hace más de 30 años, que forma parte de Bases e integra la Asamblea “Ni una Menos” y la Mesa por la Paridad Santafesina, resaltó: “Hay que pensar, juntas y juntos, si no es precisamente esta fuerza que se expresa acá, y que a muchos les incomoda, una de las razones por las cuales pretenden instalar que en Santa Fe solo hay tres opciones para el 26 de octubre, cuando eso claramente no es cierto”.

“Nadie es dueño del campo popular: sólo nos pertenece a quienes, de manera cotidiana, luchamos por la justicia social, contra la pobreza, la corrupción y las mafias”, concluyó.

Vigoni, candidato por el espacio y referente en políticas públicas de juventudes y violencias, destacó la importancia de ir a votar el 26 de octubre: “Las y los militantes tenemos que insistir y hablar con toda la gente para que el Frente Amplio por la Soberanía pueda obtener una voz en el Congreso”.

Sosa, directora ejecutiva de la Mesa Federal de Mumalá Nacional, reforzó: “Hay que ocupar lugares y la derecha no puede tener personajes como Oscar 'Cachi' Martínez en sus bancas. Y necesitamos llevar la declaración de la emergencia en violencia de género al Congreso”.

Del acto participaron también dirigentes y representantes de todos los partidos políticos que integran el FAS: Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP), Bases, la UCR con el Alfonsinismo Auténtico, Solidaridad e Igualdad, Libres del Sur, Pares, Concejalía Popular, Liga de los Pueblos Libres, Causa, Encuentro por Rosario y Partido Comunista (PC).

Noticias relacionadas
Milei podría cerrar campaña en Rosario como a fines de 2023.

La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Rosario

El faltazo de los funcionarios nacionales subió la tensión política en la Cámara de Diputados.

Diputados exigen reprogramar la fecha de las interpelaciones a Karina Milei, Caputo y Lugones

melconian sobre la reunion milei-trump: nunca vi una incursion cuasi colonial de este tipo

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: "Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo"

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, junto al presidente Javier Milei

EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos

Ver comentarios

Las más leídas

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newells enfrente a Argentinos?

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newell's enfrente a Argentinos?

El gesto del ex-Newells con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

El gesto del ex-Newell's con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

Lo último

Carlos Del Frade: Somos la cuarta fuerza política de la provincia de Santa Fe

Carlos Del Frade: "Somos la cuarta fuerza política de la provincia de Santa Fe"

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad

Central Córdoba: Ramírez y Marín, los compadres del gol que sueñan con el ascenso a la B

Central Córdoba: Ramírez y Marín, los compadres del gol que sueñan con el ascenso a la B

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad

La iniciativa ingresó esta semana al Concejo Municipal. Según datos de la agencia nacional, sólo dos de cada diez personas con discapacidad tiene trabajo

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad
Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna
Policiales

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Argentina le ganó a Colombia con gol del rosarino Silvetti y llegó a la final del Mundial sub-20
Ovación

Argentina le ganó a Colombia con gol del rosarino Silvetti y llegó a la final del Mundial sub-20

Milei se mostró incómodo ante preguntas sobre Espert y la situación económica del país
Política

Milei se mostró incómodo ante preguntas sobre Espert y la situación económica del país

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Por Martín Stoianovich

Policiales

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas
La Ciudad

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newells enfrente a Argentinos?

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newell's enfrente a Argentinos?

El gesto del ex-Newells con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

El gesto del ex-Newell's con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

Central: cuál es uno de los pilares esenciales del buen torneo y la gran temporada

Central: cuál es uno de los pilares esenciales del buen torneo y la gran temporada

Ovación
Argentina le ganó a Colombia con gol del rosarino Silvetti y llegó a la final del Mundial sub-20
Ovación

Argentina le ganó a Colombia con gol del rosarino Silvetti y llegó a la final del Mundial sub-20

Argentina le ganó a Colombia con gol del rosarino Silvetti y llegó a la final del Mundial sub-20

Argentina le ganó a Colombia con gol del rosarino Silvetti y llegó a la final del Mundial sub-20

Newells pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

Newell's pierde a uno de los prometedores juveniles de recambio para lo que resta del torneo

El próximo rival de Newells se quedó sin arquero y podría atajar un refuerzo exprés de renombre

El próximo rival de Newell's se quedó sin arquero y podría atajar un refuerzo exprés de renombre

Policiales
Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna
Policiales

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Venganza en Molino Blanco: fue absuelto el acusado de balear a una mujer y a una joven embarazada

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Le dimos con una 40, ni cabida ahora: dos condenados por el crimen fallido de un comerciante

"Le dimos con una 40, ni cabida ahora": dos condenados por el crimen fallido de un comerciante

La Ciudad
Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad
La Ciudad

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad

Sietecase inauguró la Feria del Libro con un conmovedor elogio al papel y a la lectura

Sietecase inauguró la Feria del Libro con un conmovedor elogio al papel y a la lectura

Arrancó la Feria del Libro con el impulso por los 300 años de Rosario

Arrancó la Feria del Libro con el impulso por los 300 años de Rosario

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas

EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos
Política

EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos

Siguen los rastrillajes para encontrar el resto del cuerpo del remisero asesinado por Pablo Laurta
Información general

Siguen los rastrillajes para encontrar el resto del cuerpo del remisero asesinado por Pablo Laurta

Pullaro: Me preocupó que Trump condicionara la ayuda al resultado electoral
Política

Pullaro: "Me preocupó que Trump condicionara la ayuda al resultado electoral"

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26
Negocios

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26

Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio y homicidio: Todo fue por justicia
Información General

Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio y homicidio: "Todo fue por justicia"

Javkin: Queremos que el país tenga una alternativa desde el interior
Política

Javkin: "Queremos que el país tenga una alternativa desde el interior"

Quiénes son los Hells Angels, los temidos motoqueros que llegaron a la Argentina
Información General

Quiénes son los Hells Angels, los temidos motoqueros que llegaron a la Argentina

Agustín Pellegrini: El 26 de octubre es libertad o comunismo
POLITICA

Agustín Pellegrini: "El 26 de octubre es libertad o comunismo"

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 
LA CIUDAD

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas
Policiales

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas

El especial mensaje de Trump a Milei: Sos un gran presidente. Soy tu amigo
Política

El especial mensaje de Trump a Milei: "Sos un gran presidente. Soy tu amigo"

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes
Policiales

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Anmat prohibió la venta de una reconocida golosina y una serie de productos keto
Información General

Anmat prohibió la venta de una reconocida golosina y una serie de productos keto

Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición cerca del canal Ibarlucea
POLICIALES

Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición cerca del canal Ibarlucea

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos
La Ciudad

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos

Argentina se mide con Colombia para tratar de sacar un pasaje a la final
Ovacion

Argentina se mide con Colombia para tratar de sacar un pasaje a la final

Creció la solicitud de asistencia social durante el invierno en Rosario
La Ciudad

Creció la solicitud de asistencia social durante el invierno en Rosario

Dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos
Policiales

Dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos