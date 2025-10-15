La Capital | Política | Diputados

Diputados exigen reprogramar la fecha de las interpelaciones a Karina Milei, Caputo y Lugones

Los funcionarios nacionales fueron citados para este miércoles en la Cámara baja con el objetivo de que brinden explicaciones sobre la gestión económica y las presuntas coimas en la Andis, pero pegaron el faltazo

15 de octubre 2025 · 16:30hs
El faltazo de los funcionarios nacionales subió la tensión política en la Cámara de Diputados.

Foto: Archivo / La Capital.

El faltazo de los funcionarios nacionales subió la tensión política en la Cámara de Diputados.

A través de una carta dirigida al titular de Diputados, Martín Menem, la mayoría de los jefes de bloque del cuerpo le exigieron que reprograme la fecha para tratar pedidos de informes y explicaciones vinculadas a la gestión económica y a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) con la presencia de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y los ministros de Salud y Economía, Mario Lugones y Luis Caputo, respectivamente, quienes previamente habían notificado que no concurrirían este miércoles a la Cámara baja.

La carta entregada a Menem no fue firmada por los jefes de los bloque del PRO y de La Libertad Avanza (LLA), Cristian Ritondo y Gabriel Bornoroni, respectivamente.

Previamente, Milei, Caputo y Lugones habían comunicado mediante una nota su inasistencia. La semana pasada, a instancias de la oposición, fue aprobado un pedido de interpelación al jefe de la cartera económica para que explique en el recinto el estado de las negociaciones abiertas con el Tesoro norteamericano para un salvataje financiero.

La bronca de los diputados

El rosarino Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria (UP), escribió en su cuenta de X: “Karina Milei y Lugones no quieren hablar de las coimas en Discapacidad. Toto Caputo no quiere venir al Congreso a contar lo que sabe del acuerdo con el Tesoro de EEUU. Es un gobierno de corruptos y cagones. Lo van a pagar en las urnas”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gerpmartinez/status/1978431081142436145&partner=&hide_thread=false

La interpelación a Lugones y Milei había sido solicitada para una segunda sesión a raíz de los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo sobre supuestas coimas pagadas por laboratorios a funcionarios del gobierno en la compra de medicamentos.

Frente a la negativa de los tres funcionarios, los presidentes de casi todos los bloques de la Cámara baja enviaron una nueva nota a Menem.

“Nos dirigimos a usted para solicitarle que requiera a Caputo, Milei y Lugones que informen la fecha y hora en que podrán presentarse ante la Cámara de Diputados”, enfatizaron en el documento.

En paralelo, los bloques acordaron no ir al recinto para que quede vacío en el momento que Martín Menem se presentara.

Noticias relacionadas
Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, junto al presidente Javier Milei

EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos

Donald Trump posando con los pulgares para arriba, la firma de Javier Milei

El especial mensaje de Trump a Milei: "Sos un gran presidente. Soy tu amigo"

Agustín Pellegrini, primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025.

Agustín Pellegrini: "El 26 de octubre es libertad o comunismo"

El gobernador Maximiliano Pullaro se manifestó preocupado por la definición del salvataje de Estados Unidos a la Argentina

Pullaro: "Me preocupó que Trump condicionara la ayuda al resultado electoral"

Ver comentarios

Las más leídas

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newells enfrente a Argentinos?

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newell's enfrente a Argentinos?

Lo último

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

¿Ozempic y Wegovy son lo mismo?: mitos y verdades de la inyección para bajar de peso

¿Ozempic y Wegovy son lo mismo?: mitos y verdades de la inyección para bajar de peso

Le dimos con una 40, ni cabida ahora: dos condenados por el crimen fallido de un comerciante

"Le dimos con una 40, ni cabida ahora": dos condenados por el crimen fallido de un comerciante

"Le dimos con una 40, ni cabida ahora": dos condenados por el crimen fallido de un comerciante

Nicolás Bouvier y Marisol Ever aceptaron penas de 5 y 6 años de prisión por el ataque con seis tiros a un quiosquero en 2023 en el barrio Santa Lucía. El comerciante sobrevivió y será indemnizado
Le dimos con una 40, ni cabida ahora: dos condenados por el crimen fallido de un comerciante
Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Por Martín Stoianovich

Policiales

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

¿Ozempic y Wegovy son lo mismo?: mitos y verdades de la inyección para bajar de peso

Por Nachi Saieg

Salud

¿Ozempic y Wegovy son lo mismo?: mitos y verdades de la inyección para bajar de peso

Choque de lanchas en el Paraná: un nene sigue grave y el conductor alcoholizado no fue imputado
La Ciudad

Choque de lanchas en el Paraná: un nene sigue grave y el conductor alcoholizado no fue imputado

Me caes bárbaro: el coqueteo de Fede Bal con la historiadora rosarina Camila Perochena
Información General

"Me caes bárbaro": el coqueteo de Fede Bal con la historiadora rosarina Camila Perochena

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo
Política

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: "Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newells enfrente a Argentinos?

¿Qué sorpresa en la formación metería Fabbiani para que Newell's enfrente a Argentinos?

El gesto del ex-Newells con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

El gesto del ex-Newell's con un rival que hasta fue criticado por el DT por su actuación

Ovación
Mundial sub-20: con un jugador de Newells entre los titulares, Argentina tiene el once para buscar la final
Ovación

Mundial sub-20: con un jugador de Newell's entre los titulares, Argentina tiene el once para buscar la final

Mundial sub-20: con un jugador de Newells entre los titulares, Argentina tiene el once para buscar la final

Mundial sub-20: con un jugador de Newell's entre los titulares, Argentina tiene el once para buscar la final

Trump amenazó con cambiar las sedes del Mundial si no cesan las protestas contra su gobierno

Trump amenazó con "cambiar las sedes" del Mundial si no cesan las protestas contra su gobierno

Se acerca el Mundial 2026: quiénes clasificaron y qué cupos quedan disponibles

Se acerca el Mundial 2026: quiénes clasificaron y qué cupos quedan disponibles

Policiales
Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Por Martín Stoianovich

Policiales

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Le dimos con una 40, ni cabida ahora: dos condenados por el crimen fallido de un comerciante

"Le dimos con una 40, ni cabida ahora": dos condenados por el crimen fallido de un comerciante

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 

La Ciudad
Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día
La Ciudad

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día

Choque de lanchas en el Paraná: un nene sigue grave y el conductor alcoholizado no fue imputado

Choque de lanchas en el Paraná: un nene sigue grave y el conductor alcoholizado no fue imputado

Arranca este miércoles la Feria Internacional del Libro de Rosario

Arranca este miércoles la Feria Internacional del Libro de Rosario

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 
LA CIUDAD

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas
Policiales

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas

El especial mensaje de Trump a Milei: Sos un gran presidente. Soy tu amigo
Política

El especial mensaje de Trump a Milei: "Sos un gran presidente. Soy tu amigo"

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes
Policiales

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Anmat prohibió la venta de una reconocida golosina y una serie de productos keto
Información General

Anmat prohibió la venta de una reconocida golosina y una serie de productos keto

Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición cerca del canal Ibarlucea
POLICIALES

Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición cerca del canal Ibarlucea

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos
La Ciudad

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos

Argentina se mide con Colombia para tratar de sacar un pasaje a la final
Ovacion

Argentina se mide con Colombia para tratar de sacar un pasaje a la final

Creció la solicitud de asistencia social durante el invierno en Rosario
La Ciudad

Creció la solicitud de asistencia social durante el invierno en Rosario

Dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos
Policiales

Dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos

Mitad de semana con temperatura en ascenso y vientos en el horizonte
La Ciudad

Mitad de semana con temperatura en ascenso y vientos en el horizonte

Trump desinfló al mercado argentino: rebotó el riesgo país
Economía

Trump desinfló al mercado argentino: rebotó el riesgo país

Donald Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral: Si pierde, no seremos generosos
Política

Donald Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral: "Si pierde, no seremos generosos"

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei
Economía

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

Así suena la canción que le compusieron a Russo, el DT que dejó una huella imborrable en Central
Ovación

Así suena la canción que le compusieron a Russo, el DT que dejó una huella imborrable en Central

Llamativa intervención artística en el playón del parque España
La Ciudad

Llamativa intervención artística en el playón del parque España

Tras los dichos de Trump, en la Casa Rosada activaron un operativo de control de daños
Política

Tras los dichos de Trump, en la Casa Rosada activaron un operativo de control de daños

Doble femicidio y asesinato: confirman que el cuerpo hallado es del remisero desaparecido
Información General

Doble femicidio y asesinato: confirman que el cuerpo hallado es del remisero desaparecido