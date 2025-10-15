Diputados exigen reprogramar la fecha de las interpelaciones a Karina Milei, Caputo y Lugones

Los funcionarios nacionales fueron citados para este miércoles en la Cámara baja con el objetivo de que brinden explicaciones sobre la gestión económica y las presuntas coimas en la Andis, pero pegaron el faltazo

El faltazo de los funcionarios nacionales subió la tensión política en la Cámara de Diputados.

A través de una carta dirigida al titular de Diputados, Martín Menem , la mayoría de los jefes de bloque del cuerpo le exigieron que reprograme la fecha para tratar pedidos de informes y explicaciones vinculadas a la gestión económica y a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) con la presencia de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , y los ministros de Salud y Economía, Mario Lugones y Luis Caputo, respectivamente, quienes previamente habían notificado que no concurrirían este miércoles a la Cámara baja .

La carta entregada a Menem no fue firmada por los jefes de los bloque del PRO y de La Libertad Avanza (LLA), Cristian Ritondo y Gabriel Bornoroni , respectivamente.

Previamente, Milei, Caputo y Lugones habían comunicado mediante una nota su inasistencia. La semana pasada, a instancias de la oposición, fue aprobado un pedido de interpelación al jefe de la cartera económica para que explique en el recinto el estado de las negociaciones abiertas con el Tesoro norteamericano para un salvataje financiero .

El rosarino Germán Martínez , presidente del bloque de Unión por la Patria (UP), escribió en su cuenta de X: “Karina Milei y Lugones no quieren hablar de las coimas en Discapacidad. Toto Caputo no quiere venir al Congreso a contar lo que sabe del acuerdo con el Tesoro de EEUU. Es un gobierno de corruptos y cagones. Lo van a pagar en las urnas” .

— GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) October 15, 2025

La interpelación a Lugones y Milei había sido solicitada para una segunda sesión a raíz de los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo sobre supuestas coimas pagadas por laboratorios a funcionarios del gobierno en la compra de medicamentos.

Frente a la negativa de los tres funcionarios, los presidentes de casi todos los bloques de la Cámara baja enviaron una nueva nota a Menem.

“Nos dirigimos a usted para solicitarle que requiera a Caputo, Milei y Lugones que informen la fecha y hora en que podrán presentarse ante la Cámara de Diputados”, enfatizaron en el documento.

En paralelo, los bloques acordaron no ir al recinto para que quede vacío en el momento que Martín Menem se presentara.