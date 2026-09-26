Atlético del Rosario no pudo con el líder Newman, pero le dio dura batalla en el Top 14 de la Urba

Plaza Jewell hizo un digno partido en el Pasaje Gould ante el puntero, en un partido try a try. La permanencia sigue en veremos

Atlético del Rosario le dio dura batalla al líder del Top 14 de la Urba, Newman.

La 23ª fecha del Top 14 de la Urba se sabía que iba a ser muy difícil para Atlético del Rosario , porque recibía al gallardo líder Newman . Pero hizo un gran partido y, aunque perdió, dio batalla hasta el final para tratar de asegurar la permanencia en las tres fechas que restan.

El andar irregular de Plaza chocó con la solidez de Newman, que sin embargo se encontró con un hueso durísimo de roer hasta el final. Atlético del Rosario pugnó por un try que le diera la victoria hasta el minuto 53 y al final fue derrota 45 a 41. Hubo aplausos igual.

Fue uno de esos partidos en que "se mataron" a tries, siempre con Newman (99 puntos) arriba en el marcador, pero jamás pudiendo despegarse. Llegó al final del primer tiempo con la mayor ventaja de 26 a 17, pero Atlético del Rosario se le arrimó siempre y lo puso en apuros. No pudo ser, pero al menos se fue con la confianza de que con partidos así será más fácil asegurar seguir en la élite.

Cómo quedó el Top 14 de la Urba

De hecho, Atlético del Rosario sumó un punto y quedó con 39, manteniendo la ventaja de 2 sobre La Plata, que en un duelo clave superó al descendido Champagnat (15) 22 a 7.

Buenos Aires fue otro que se le arrimó, al vencer de visitante 51 a 29 a CUBA (45), arrimando a los 36 puntos. Mientras que fue bueno para Plaza que cayera Los Matreros, de local 66 a 48 ante Hindú (74) para quedar en 32.

Los otros resultados: Regatas Bella Vista (51) perdió de local 27 a 24 con Alumni (76), SIC (75) superó en igual condición a Los Tilos (64) 30 a 20 y CASI (82) de local a Belgrano (49) 27 a 25.

Ahora Atlético del Rosario visitará a Alumni, que busca entrar a la pelea por el título; luego recibirá a Champagnat y visitará a Hindú.