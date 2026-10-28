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Los hermanos Passaglia anunciaron que competirán por la Presidencia de la Nación

Santiago, intendente de San Nicolás, y Manuel, diputado bonaerense, afirman que uno de los dos será el postulante de Hechos. Toman distancia del mileísmo y del kirchnerismo

28 de octubre 2026 · 18:29hs
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Los hermanos Manuel y Santiago Passaglia.

Foto: NA

Los hermanos Manuel y Santiago Passaglia.

Los hermanos Manuel y Santiago Passaglia anunciaron este miércoles que pretenden competir en las próximas elecciones presidenciales 2027, mediante un video publicado en sus redes sociales bajo su propio partido, denominado Hechos, lejos del mileísmo y del kirchnerismo.

Todavía resta definir cuál de los dos será el candidato debido a que, tanto el diputado bonaerense Manuel Passaglia y su hermano Santiago, intendente de San Nicolás de los Arroyos, son las caras del proyecto.

En el video, donde ratifican su deseo de ser candidatos, los Passaglia apuntaron contra la gestión del presidente Javier Milei y también contra el kirchnerismo: "Los argentinos no aguantamos más y la única salida no puede ser volver atrás".

Los Passaglia frente a la polarización

Asimismo, declararon que no tienen como objetivo situarse en el medio de la polarización política actual sino que pretenden estar "enfrente" tanto de La Libertad Avanza (LLA) como del peronismo.

"Somos una fuerza que no discute ideología, sino que trae soluciones. Vamos a hacer que tu esfuerzo valga la pena. Vamos a gobernar la Argentina", afirmaron.

Anunciaron también que presentarán un candidato a gobernador de Buenos Aires y otros para las intendencias en esa provincia.

Además, confirmaron que no buscarán la reelección de la Intendencia de San Nicolás, ya que Manuel fue el antecesor de su hermano en el cargo que desempeña actualmente, a pesar de estar habilitados para postularse.

La decisión fue anunciada luego de competir en los comicios de 2025, con boleta propia, y haber logrado el 24% de los votos en la segunda sección electoral.

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