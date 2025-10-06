La Capital | Política | José Luis Espert

Tras su renuncia, revisan el patrimonio de José Luis Espert: cuáles son las inconsistencias

El diputado de La Libertad Avanza renunció en medio del escándalo por un pago de 200 mil dólares. Su cuenta en EE.UU. figura sin fondos

6 de octubre 2025 · 19:08hs
José Luis Espert renunció a la candidatura

José Luis Espert renunció a la candidatura

El diputado de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert renunció este domingo a su candidatura como primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, luego de quedar envuelto en un escándalo por presuntos vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, detenido y acusado de narcotráfico por la Justicia de los Estados Unidos.

La decisión llega tras una semana de tensión en el oficialismo y múltiples versiones cruzadas sobre el origen de un pago de 200 mil dólares que el economista habría recibido en 2020.

Durante los últimos días, Espert aseguró que el dinero correspondía a un trabajo de consultoría para la minera guatemalteca Minas del Pueblo, gestionado por Machado, y que la transferencia se realizó “de manera transparente” a una cuenta a su nombre radicada en Estados Unidos. Sin embargo, las declaraciones juradas patrimoniales que el legislador presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) arrojan datos que despiertan dudas sobre esa versión.

Una cuenta vacía y un patrimonio modificado

La primera declaración jurada de Espert fue presentada en septiembre de 2019, antes de su ingreso al Congreso. Allí informó una cuenta en Estados Unidos con 254 mil dólares al inicio de 2018 y 368 mil al cierre de ese año, pero sin registrar inmuebles ni vehículos.

En su siguiente presentación, correspondiente a 2021 —ya como diputado nacional—, la cuenta estadounidense aparece sin fondos y, desde entonces, no volvió a ser declarada. Es decir, menos de un año después de haber recibido la supuesta transferencia de la minera guatemalteca, la cuenta figuraba vacía.

>> Leer más: Milei tras la renuncia de José Luis Espert: "No tengo dudas de la honorabilidad del Profe"

Además, las declaraciones de 2021 en adelante muestran un patrimonio ampliado y diverso: una casa en Beccar (San Isidro) comprada en noviembre de 2019, un automóvil BMW adquirido en marzo de 2020, y participación en la empresa Varianza S.A., constituida ese mismo año y dedicada a la consultoría económica.

En sus informes posteriores, Espert sumó una herencia familiar —una casa en Pergamino y un condominio agropecuario— y una nueva sociedad, El Encuentro de Castelló S.A., fundada en 2023 junto a sus hermanos. En su última declaración jurada, presentada en agosto de 2025, también declaró una inversión de $51,4 millones en un fondo común del Banco BBVA y 15.282 dólares en ahorro, aunque en los tres años previos no había declarado tenencias en moneda extranjera.

Otro dato llamativo es la expansión de su vivienda principal: entre 2023 y 2024, la propiedad pasó de 250 a 472 metros cuadrados de superficie.

>> Leer más: Elecciones: quién reemplazará a José Luis Espert en la lista de La Libertad Avanza

Silencio oficial en La Libertad Avanza denuncias cruzadas

Consultado por distintos medios, el equipo de prensa de Espert no respondió sobre las diferencias detectadas entre sus declaraciones juradas y la versión del pago recibido.

Mientras tanto, la causa por presunto financiamiento irregular de campaña continúa su curso, y el economista enfrenta cuestionamientos tanto dentro como fuera de su espacio político.

Desde el entorno libertario, algunos referentes sostienen que el episodio “erosiona la credibilidad del oficialismo” y que su renuncia busca “descomprimir la tensión” antes de las elecciones. Sin embargo, en la Justicia y en la Oficina Anticorrupción, los movimientos financieros del diputado seguirán bajo la lupa.

Noticias relacionadas
El presidente presenta este miércoles su libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica en el Luna Park. 

"La construcción del milagro": Javier Milei presenta su último libro con un show

La dirigente del PRO se diferenció de Espert y aseveró que hay otro camino.

Provincias Unidas hizo leña de la candidatura de Espert: "Abandonaron la moral"

milei hablo luego de la renuncia de espert: no tengo dudas de su honorabilidad, yo no lo eche

Milei habló luego de la renuncia de Espert: "No tengo dudas de su honorabilidad, yo no lo eché"

Javier Milei defendió nuevamente a Espert

Milei tras la renuncia de José Luis Espert: "No tengo dudas de la honorabilidad del Profe"

Ver comentarios

Las más leídas

Crisis en Newells: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Crisis en Newell's: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newells pese al golpazo ante Boca

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newell's pese al golpazo ante Boca

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Lo último

Javier Milei presenta su último libro con un show: hubo incidentes afuera del estadio

Javier Milei presenta su último libro con un show: hubo incidentes afuera del estadio

Guillermo Ferretti, periodista distinguido de la ciudad: un acto de estricta justicia

Guillermo Ferretti, periodista distinguido de la ciudad: un acto de estricta justicia

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento

Javier Milei presenta su último libro con un show: hubo incidentes afuera del estadio

En medio del escándalo por Espert. Milei cantará con "La Banda Presidencial" e ingresará al Movistar Arena con "Las Fuerzas del Cielo"

Javier Milei presenta su último libro con un show: hubo incidentes afuera del estadio
Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo
Policiales

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina
Policiales

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo
Ovación

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento
La Ciudad

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios
La Ciudad

Martes de asueto en Rosario: cómo funcionarán los servicios, bancos y comercios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crisis en Newells: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Crisis en Newell's: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newells pese al golpazo ante Boca

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newell's pese al golpazo ante Boca

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Malcorra vuela en Central: Es la primera vez que me ovacionan, agradezco el cariño

Malcorra vuela en Central: "Es la primera vez que me ovacionan, agradezco el cariño"

Ovación
Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza
Ovación

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el llanto de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Triunfo de Central ante River: la prensa porteña amplificó el "llanto" de Gallardo y sólo Cingolani lo cruzó con dureza

Fórmula 1: la heroica reacción de un mecánico que evitó una tragedia en Singapur

Fórmula 1: la "heroica reacción" de un mecánico que evitó una tragedia en Singapur

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

El mundo del fútbol está pendiente de la salud de Miguel Angel Russo

Policiales
Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina
Policiales

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo

Granadero Baigorria: piden 12 años de prisión para un joven por el crimen de una mujer en un robo

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newells

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newell's

La Ciudad
Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento
La Ciudad

Todo lo que hay que saber del show de Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales

El tiempo en Rosario: martes con cielo despejado y temperaturas primaverales

Llega la segunda edición del Seven Rosa, el evento solidario de hockey que concientiza sobre el cáncer de mama

Llega la segunda edición del Seven Rosa, el evento solidario de hockey que concientiza sobre el cáncer de mama

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

Festejos del Tricentenario de Rosario: ya está listo el escenario para el show de Baglietto y Nicki Nicole

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste
Policiales

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste

Rosario se suma a la jornada nacional en defensa de la educación pública
La Ciudad

Rosario se suma a la jornada nacional en defensa de la educación pública

Nobel de Medicina para tres investigadores del campo de enfermedades autoinmunes
Información General

Nobel de Medicina para tres investigadores del campo de enfermedades autoinmunes

Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Rosario arranca una semana inusual: habrá dos días sin clases
Información General

Rosario arranca una semana inusual: habrá dos días sin clases

Luna llena del cazador: cuándo verla y de qué se trata
Información General

Luna llena del cazador: cuándo verla y de qué se trata

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca
Policiales

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

¿Por qué al mandar contactos por WhatsApp ahora salen vacíos?
Tecnología

¿Por qué al mandar contactos por WhatsApp ahora salen vacíos?

Señales para 2026: Franco Colapinto, lo único positivo de Alpine en Singapur
Ovación

Señales para 2026: Franco Colapinto, "lo único positivo" de Alpine en Singapur

Noche de Museos Abiertos: más de 20 espacios para recorrer gratis y hasta la medianoche
La Ciudad

Noche de Museos Abiertos: más de 20 espacios para recorrer gratis y hasta la medianoche

Anmat prohíbe una marca de productos de limpieza
Información General

Anmat prohíbe una marca de productos de limpieza

El tiempo en Rosario: lunes fresco, sin lluvias y con cielo algo nublado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes fresco, sin lluvias y con cielo algo nublado

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de más de cinco millones de pesos
Información General

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de más de cinco millones de pesos

Encontraron en el vóley un medio de inclusión social para que nadie quede afuera

Por Matías Petisce
La Ciudad

Encontraron en el vóley un medio de inclusión social para que nadie quede afuera

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada
POLICIALES

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme
Policiales

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta
Policiales

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos
La Ciudad

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

Milei tras la salida de Espert: El cambio es más importante que cualquiera de nosotros
Política

Milei tras la salida de Espert: "El cambio es más importante que cualquiera de nosotros"