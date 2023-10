Alberto Fernández dijo que el affaire de Martín Insaurralde "salpica y lastima a mucha gente honesta"

“Una actitud como la que vimos salpica y lastima a mucha gente honesta y correcta, que no tiene nada que ver con esas actitudes, que no piensa en yates en el Mediterráneo, que tienen una vida austera”, dijo el Presidente esta mañana en diálogo con Radio 10.

El fin de semana, el ex jefe de Gabinete bonaerense y ex intendente de Lomas de Zamora renunció a su cargo en el gabinete provincial después de que se conocieran imágenes junto a la modelo Sofia Clerici en un barco de lujo en Marbella, España .

Este martes el fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola pidió que se investigue a Insaurralde por presunto lavado de dinero y que se le inhiban sus bienes, a la vez que requirió el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil, informaron fuentes judiciales.

Las medidas solicitadas por la fiscalía alcanzan también a la modelo Sofía Clerici.

Réplicas a Javier Milei y Patricia Bullrich

El jefe de Estado se refirió a las declaraciones que hizo el candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, en el debate del domingo pasado cuando, en el apartado Derechos Humanos, dijo que sobre la última dictadura dijo que “no fueron 30.000 los desaparecidos” y que fue "una guerra en la que hubo excesos".

“Uno ve con mucho pesar las declaraciones negacionistas, porque en realidad lo que pasó en la Argentina fue una tragedia y no se puede poner en un plano de igualdad a una organización guerrillera y al Estado”, sostuvo Fernández, Y agregó: “Negar semejante tragedia, decir que fue una guerra donde alguien se excedió, son cosas que se lo escuchamos decir a (Emilio Eduardo) Massera o (Alfredo) Astiz. ¿Cómo puede ser que diga una cosa así alguien que quiere ser presidente de la Argentina?”.

También cargó contra la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien aseguró que si gana las elecciones va a grabar las conversaciones de los presos con sus abogados dentro de las cárceles para tener pruebas ante un nuevo delito.

“Si alguien me dice que quiere escuchar lo que dicen los procesados con sus abogados es porque ya no conoce las más elementales garantías constitucionales; espero que prime la cordura”, dijo el presidente de la Nación.

Alberto Fernández comparece en tribunales

Este miércoles el presidente se presentó en los tribunales de avenida de los Inmigrantes, en el barrio porteño de Retiro, para comparecer en una causa civil que le inició el camarista Leopoldo Bruglia por daños y perjuicios en función de una declaraciones formuladas por el jefe de Estado, quien recordó que el magistrado había sido "nombrado a dedo" por el ex mandatario Mauricio Macri.

"Me siento muy lastimado. Afirmaron que no contesté una demanda en la que nunca fui notificado y eso me pone en una situación muy incómoda", señaló el mandatario nacional, y agregó: "Ante una convocatoria de la justicia uno tiene que salir explicar y defender sus derechos. Estoy convencido de que no cometí ninguna injuria pero, si alguien se siente molesto, puedo explicar por qué dije lo que dije".