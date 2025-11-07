Caso $Libra: buscan que la Corte habilite llevar a declarar por la fuerza a Karina Milei

La decisión fue adoptada en la ultima reunión de la comisión investigadora de Diputados, que el 18 de noviembre presentará sus informes sobre el escándalo

Maximiliano Ferraro, titular de la comisión Investigadora de la Cámara de Diputados nacional sobre la criptoestafa $Libra.

La comisión Investigadora de la Cámara de Diputados nacional sobre la criptoestafa $Libra decidió presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para revertir de la decisión de la Justicia de impedir que se pueda citar la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , por la fuerza pública y a otros funcionarios del Poder Ejecutivo.

La decisión se adoptó en la última reunión de la comisión, que preside Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica, CC), que tuvo lugar antes de la presentación de los dictámenes prevista para el 18 de noviembre, a las 16.

En ese informe cada bloque expondrá si el presidente Javier Milei tuvo responsabilidad en la estafa . Es que, después de que el libertario publicara un tuit sobre esa oferta de criptomoneda, el precio pasó de 0,01, dólares a 5 a las pocas horas. Y luego se desplomó su valor.

| Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA Se realizará una reunión para continuar con el trámite de las actuaciones. ¡Seguí la transmisión en vivo desde las 11:30h! https://t.co/yAl0NHOmas pic.twitter.com/r3rVbGNPay

Los legisladores objetan que el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano no permitan acceder al expediente ni traer por la fuerza a la hermana del presidente y otros funcionarios del Ejecutivo.

Faltazo ante la comisión

No concurrieron a exponer en la comisión la exjefa de Gabinete del Ministerio de Justicia María Florencia Zicavo; el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik; el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, y el su par de la Unidad Fiscal de Investigación, Paul Starc.

La decisión de Martínez de Giorgi fue avalada por la Cámara Federal a fines de octubre pasado y, por ese motivo, los diputados buscan presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema previo a la redacción final.

Ferraro dijo que la presentación del recurso extraordinario ante la Corte “está dentro de los diez días hábiles previstos posteriores al fallo de apelación”. Y se ratificó la decisión de impulsar denuncias contra Martínez de Giorgi, Taiano y funcionarios del Ejecutivo.

El legislador dijo que también se autorizó “a la Secretaría Administrativa, a cargo de la comisión, a incorporar al expediente toda información y documentación que ingrese con posterioridad al 10 de noviembre”.

>> Leer más: Caso $Libra: la comisión de Diputados citó a Javier Milei para que dé explicaciones

El caso $Libra

A fines de octubre, la comisión había identificado vínculos entre el empresario Manuel Terrones Godoy, el operador cripto Mauricio Novelli y la empresa KIP Protocol relacionados con la criptoestafa difundida en febrero desde la cuenta de Milei en la red social X.

En la reunión de la semana pasada la comisión abordo “información clave para la investigación” en base a “datos aportados por las plataformas exchange”.

“Identificamos una billetera virtual que recibió transferencias por 300.000 y 250.000 dólares, en las mismas fechas y montos equivalentes a los señalados en el presunto acuerdo de representación firmado en noviembre por Hayden Davis y Milei”, se precisó en un comunicado.

En ese sentido, la comisión añadió: “Una parte de esos fondos fue transferida a Novelli, socio central en la operatoria de $Libra, mientras que el resto del dinero se distribuyó entre distintas billeteras, presumiblemente para romper la trazabilidad”.

A partir de esa información, la comisión emitirá un nuevo oficio para determinar la identidad del titular de la billetera virtual que habría canalizado y distribuido las transferencias millonarias.