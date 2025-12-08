La Capital | Ovación | Provincial

Provincial invita a soñar: venció a La Unión de Colón y lidera su zona en la Liga Argentina de Básquet

Provincial doblegó en Rosario a La Unión de Colón con 79 a 66, está invicto de local y se subió a la cima en la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet.

Carlos Durhand

8 de diciembre 2025 · 16:27hs
Fotos: Prensa Club Atlético Provincial. Provincial está transitando su mejor inicio en la Liga Argentina de Básquet.

Provincial sigue de racha y está realizando su mejor inicio en la Liga Argentina de Básquet, segundo escalón a nivel nacional, desde que volvió a participar en los torneos nacionales. El Rojo venció en su casa 79 a 66 a La Unión de Colón.

De esta forma, el Rojo alcanzó un récord de 7-2 y lidera la Conferencia Sur junto a Quilmes de Mar del Plata. Otro que se puede sumar a los de arriba es Pico F.C. que tiene un registro de 6-2.

El Bonilla no conoce de derrotas

El equipo de Esteban Gatti logró su cuarto triunfo y en su única caída en los últimos siete juegos fue el 87-89 frente a Centenario de Venado Tuerto como visitante, que con un poco de suerte se hubiese traído los dos puntos a Rosario.

Además, consolidó una localía muy fuerte y ganó en sus cuatro presentaciones en casa. A excepción del 82-77 contra Ciclista Juninense, la diferencia en el tanteador fue siempre de dos dígitos: venció por 16 puntos a Central Entrerriano de Gualeguaychú (100-84), le ganó por 14 a Pergamino Básquet (77-62) y este domingo doblegó por 13 a La Unión de Colón.

En este partido Provincial siempre estuvo arriba en el tanteador. En el primer cuarto doblegó en puntos a su rival (24-12) y si bien la visita tuvo algunas ráfagas para meterse en partido, el equipo local fue inteligente para capear el temporal y no dejó que eso suceda.

Los últimos diez minutos comenzaron con solo cinco tantos a favor del Rojo (57-52), pero en el último cuarto los de Gatti volvieron a ser los del primer cuarto para ganar con tranquilidad.

DSC_1326

Gastón Gerbaudo con 17 puntos fue el goleador del equipo. Además, el que más tiempo estuvo en cancha ya que jugó 37’ 24’’.

Hubo además una gran tarea de Adrián Boccia y Gonzalo Torres, más el show que brinda el ecuatoriano Abraham quien faltando 9 segundos metió el doble final del equipo con una volcada.

Los goleadores de Provincial

Provincial (79): Gastón Gerbaudo 17, Matías Acosta 3, Federico Gobetti 9, Abrahan Barahona 16, Gonzalo Torres 16, (fi), Adrián Boccia 11, Santiago López 3 y Tomás Gómez Platia 4, DT: Esteban Gatti.

El fixture del Rojo

El próximo partido de Provincial será el miércoles 10 de diciembre ante Lanús en el Bonilla. Y luego cerrará el año con tres partidos como visitante: El Talar (14/12), Villa Mitre de Bahía Blanca (19/12) y Deportivo Biedma (21/12).

