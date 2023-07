Violenta extorsión a los dueños de una agencia de loterías y pagos de impuestos

Este lunes dos sujetos llegaron en moto y patearon la puerta del negocio. "Si no pagan, no podrán trabajar", fue la advertencia.

Los propietarios de una agencia de loterías y de pago de impuestos del macrocentro de Rosario denunciaron un grave caso de amenaza e intimidación . Según trascendió de la denuncia policial, dos hombres se presentaron ante local y luego de golpear a patadas las puertas, les advirtieron que “si no pagaban no van a poder seguir trabajando” .

Fuentes oficiales indicaron que Jorge D. y Estela C. declararon que minutos antes llegaron dos hombres a bordo de una moto y los amenazaron. Les advirtieron: “Si no pagan, no van a poder seguir trabajando”, y de inmediato atacaron a golpes de puño y puntapié la puerta del negocio.