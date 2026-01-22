La Capital | Policiales | joven

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja

Alexis A. fue imputado por retener, amenazar y golpear a su pareja para forzarla a subir a su moto. El mismo día hubo dos mujeres baleadas en contextos similares

22 de enero 2026 · 15:51hs
La audiencia por lesiones y amenazas en un contexto de violencia de género se realizó en el Centro de Justicia Penal.

Otro caso de violencia de género fue abordado en una audiencia judicial en el Centro de Justicia Penal, donde un joven de 29 años quedó imputado y en prisión preventiva por un plazo de treinta días, acusado de amenazar y golpear a su pareja en la zona sur de Rosario. Es el segundo implicado en la semana por un episodio de esas características ocurrido el sábado 17 de enero, cuando hubo otras dos mujeres baleadas en contextos similares.

Se trata de Alexis A., quien el miércoles fue sometido a audiencia penal ante la jueza Silvana Lamas González. Fue acusado por los delitos de lesiones dolosas leves agravadas por la relación preexistente y por mediar un contexto de violencia de género, además de amenazas simples. La jueza le dictó la prisión preventiva por un plazo de treinta días.

La fiscal Agustina Fertitta le atribuyó a A. un incidente del pasado sábado 17 de enero a la madrugada, cuando se encontraba en el domicilio de su pareja en el barrio Mercedes San Martín. Según la reconstrucción que realizó la fiscal, el acusado intentó subir a la chica por la fuerza a una motocicleta y le causó una lesión en un dedo de la mano.

Ante la negativa de la joven a subir a la moto la amenazó de muerte "con el fin de atemorizarla, amedrentada y así impedir el libre desarrollo de sus actos", añadió Fertitta durante el trámite judicial, además de requerir el arresto preventivo del acusado.

Dos ataques el mismo día

Un día antes había quedado en prisión preventiva Luciano Roberto M., de 21 años, imputado por el intento de femicidio de su exnovia ocurrido el mismo 17 de enero en horas de la mañana en barrio Belgrano. Cerca de 5.30, al salir de una reunión, la chica llegó a la casa del imputado acompañada por una amiga.

En un momento quiso retirarse de la casa, en Pellegrini y Colombia, pero el muchacho se negó. Se originó una discusión y M. golpeó a la joven en la cabeza con la culata de un arma. Luego le efectuó un disparo a la altura del pecho y escapó, para entregarse en horas de la tarde en una comisaría. En una audiencia de este miércoles quedó en prisión preventiva por el plazo legal de dos años.

La víctima fue trasladada por su amiga al Hospital Clemente Alvarez (Heca), donde se constató una lesión pulmonar de la cual se recuperaba fuera de peligro.

La misma mañana fue derivada al Heca Aldana A., de 32 años, luego de recibir un disparo en el cráneo desde un auto cuando salía de una fiesta en la zona de Centeno al 3700. En el ataque estaría involucrada una expareja de la muer, que tras ser sometida a una cirugía se encontraba fuera de peligro.

Por Matías Petisce
