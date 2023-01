Video: vecinos atraparon a un ladrón, lo ataron a un poste, lo golpearon y lo llevaron a la policía

Los agentes arribaron al lugar y les negaron su captura. De ese modo, quienes lo habían atado al poste lo pasearon por todo el barrio: hubo golpes e insultos para el ladrón de 26 años.

Los testigos del hecho grabaron la caravana que se formó hasta la comisaría. Las imágenes se hicieron virales en las redes sociales en las últimas horas.

Una vez que se lo entregaron a la Policía, el mismo tuvo que ser trasladado al hospital San Vicente de Paul, donde lo internaron por graves lesiones que sufrió por la golpiza.

ladron.mp4

Vecinos cansados de la inseguridad

El intendente de Villa del Rosario, Ricardo Manera, se refirió a este acto de justicia por mano propia: "Nuestra sociedad está un poco cansada e intolerante y se suceden estas situaciones. Nuestra ciudad normalmente era tranquila, aunque en los últimos diez años creció mucho y cambió la idiosincrasia".

Y siguió: "No avalo este tipo de situaciones, pero indudablemente tenemos un problema, porque muchas veces la Justicia llega tarde con los allanamientos".

En diálogo con el canal El Doce de Córdoba, aportó: "Venimos bregando por la instalación de una Unidad Judicial y hoy dependemos de Río Segundo, que en este momento no tiene fiscalía y dependemos de la de Alta Gracia, y se llega tarde con estas circunstancias".

"Por eso la necesidad de tener una Unidad Judicial más cerca, que no digo que estos hechos no van a suceder, pero no van a tener esta gravedad", aseguró.

El delincuente había sido liberado por otro robo

Manera contó que el delincuente quiso robarle a un albañil que lo había ayudado antes. No es la primera vez que asalta a alguien, ya que en septiembre fue detenido.

Tras ser liberado, el 4 de enero tuvo un enfrentamiento con un policía al que le rompió el chaleco con una sevillana. “Fue detenido, pero a los 6 o 7 días fue liberado nuevamente", finalizó.