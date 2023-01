Vecino herido en un tiroteo: "Vi que encañonaban a alguien y enseguida sentí el tiro"

En ese momento, Eduardo estaba en la vereda de su casa. Contó que había salido a la calle quizás para en busca de un poco de fresco y que afuera estaba todo oscuro porque había una falla en el sistema de alumbrado público.

>> Leer más: Un policía de civil mató a balazos a dos ladrones en Fisherton Industrial

“Justo se me dio por salir a la calle. Afuera estaba todo oscuro. En eso vi que llegaban dos motos y que paraban frente al negocio. Dos hombres bajaron, como haciendo de cuenta que eran clientes, se dieron vuelta y me miraron. Eso me pareció dudoso, y pensé: estos vienen a chorear. Por eso los seguí observando. Pensé en los chicos (por los dueños del negocio). Y todo fue un segundo. Vi que encañonaban a alguien y enseguida sentí el impacto”, contó Eduardo.

El vecino admitió que había advertido la intención de los delincuentes apenas los vio llegar, pero jamás temió que un disparo lo alcanzara. "Entonces, me caí al piso y me arrastré hacia dentro de mi casa y ahí me quedé porque el dolor era muy fuerte y tenía mucha sangre. Nunca pensé que me iba a pasar algo así. Es una locura lo que pasa en Rosario. Lo único que atiné a hacer fue arrastrarme hacia adentro porque se escuchaban tiros por todos lados y no sabía si eran para mí. Como los tipos me vieron que estaba parado ahí, pensé que me estaban tirando a mí”, contó.

>> Leer más: El policía que mató a dos delincuentes quedó en libertad por "actuar en legítima defensa"

Eduardo fue trasladado en ambulancia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez con una lesión en el tórax que afortunadamente fue superficial.