Una jueza reclama la creación de un pabellón para presos con patologías psiquiátricas

En declaraciones a LT8, Usandizaga contó que en diciembre del año pasado “el gobierno provincial modificó la ley de ejecución de la pena que dispone en el artículo 48, que la atención de la salud mental de un interno debe hacerse siempre en el ámbito penitenciario. Pero ese artículo va más allá diciendo que si un juez pide una internación externa por motivos de salud mental queda todo bajo responsabilidad plena del juez”.

“Ese articulado nos pone a los jueces penales en situación de no poder incumplir con la ley. Y no tenemos opciones. No podemos alojar a esa persona en una institución de salud mental porque no contamos con custodia policial, y hay casos como éste en el que el informe de la junta médica lo definió como muy grave como para dejarlo sin custodia policial en un efector. La responsabilidad sobre lo que esa persona pueda hacer es, según la ley, del juez que actúa”, se quejó la magistrada de Villa Constitución.

La jueza remarcó que el hombre en cuestión “es completamente inimputable, no comprende la criminalidad de sus actos. Además, el informe dice que es peligroso para él y para terceros, porque presenta rasgos psicóticos. A pesar de eso, el Servicio Penitenciario decidió alojarlo en la Unidad 5 de Rosario. Eso motivó que la defensa y la familia del imputado interponga un recurso de hábeas corpus, porque entienden que hubo un agravamiento de las condiciones de detención que impuso el magistrado en feria”.

Cumplir con la ley

“Es decir, de una institución de salud mental lo enviaron al Servicio Penitenciario. En ese hábeas corpus se expusieron las condiciones en las que se encontraba esta persona alojada en la Unidad 5. Si bien dije que no existían las condiciones para hacer lugar a un hábeas corpus, sí dije que se debe cumplir con la ley. No es lo mismo la conformación de un pabellón psiquiátrico que tener a esa persona, que debe tomar medicación, en un lugar con presos comunes, la mayoría de ellos condenados”, subrayó la jueza.

Usandizaga destacó que la audiencia por el recurso se hizo en abril “y esta persona sigue en las mismas condiciones en la actualidad. La defensa planteó la necesidad de trasladarlo a un lugar donde se le garantice su tratamiento. También había solicitado un arresto domiciliario, viviendo con el padre, con el argumento de que la casa está alejada del ejido urbano. Pero para mí sigue siendo inoportuno, atento al informe médico. Además, hay que tener en cuenta que la medida (de restricción de libertad) que pesará sobre esta persona cuando el proceso concluya será de carácter perpetuo. Por lo cual no hay que perder de vista que el padre, probablemente, no sobreviva el tiempo que viva su hijo. Entonces no se pueden garantizar las medidas que necesitamos. Por eso la defensa volvió a solicitar que se lo aloje en una institución especializada”.

“Este gobierno provincial se caracterizó por ser muy proactivo. Apenas asumió tomó medidas de mucha importancia, sobre todo en materia penal. Eso se agradece en gran parte, pero sigue sin solucionar la problemática del colectivo de las personas con patologías mentales. Y el tema ni siquiera está en la agenda de los legisladores. Lamento mucho que los jueces y todos los actores sistema judicial no sean convocados para la creación de algunas leyes que son de exclusiva materia penal”, subrayó.