Una balacera en medio de un partido de futbol de infantiles terminó con un espectador muerto

La casa atacada es de la madre de un convicto preso en la cárcel de Piñero. El presidiario había tenido problemas intra muros y sabía que atacarían su vivienda. Entonces pidió a dos de sus soldaditos que se apostaran sobre el techo para esperar la tormenta. Y así fue, luego de la descarga de la “metra”, dos hombres que estaban sobre el techo repelieron la agresión con pistolas calibre 9 milímetros. Dispararon contra el auto negro en dirección a la canchita, en la que había al menos 50 personas entre padres y niños. Uno de esos disparo le perforó la espalda a Carcerano.

“Lo cargamos entre los vecinos en un auto particular y lo llevamos para el hospital. Murió en el camino pero quisimos ayudarlo. Los policias se hacían los boludos y no lo querían tocar. Todo esto es un desastre. Uno de los que disparó, se quedó haciéndose el vecino mientras las policías ponía la cinta de peligro. Este barrio ya no da para más”, dijo un vecino de Bolatti. El caso es investigado por el fiscal Alejandro Ferlazzo. Sobre el mediodía los familiares de Carcerano procedieron a darle sepultura.

Tras el asesinato de Kevin Jara, los vecinos de Bolatti se reunieron el 9 de enero de 2019 en Magallanes y Demestri para reclamar "Justicia y que la cancha se convierta en un verdadero club para los pibes del barrio". Para ellos hoy el predio es "un lugar peligroso donde roban y matan. Hay muchachos que se juntan a fumar marihuana. Los vecinos queremos que eso se termine porque de noche es un peligro", aseguraron en aquella oportunidad. La canchita pasó a estar administrada por una pareja de caseros, pero el destino trágico y violento del barrio continúa.