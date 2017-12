Un policía apeló a anécdotas para contar cómo conoció a los Cantero

El policía que interpretó las escuchas captadas a la banda de Los Monos pasó ayer bajo la lupa de las defensas en el juicio oral a 25 acusados de integrar la supuesta asociación ilícita. Por tercer día seguido como único orador en el centro de la sala, Ariel Lotito respondió por más de dos horas las últimas preguntas de la Fiscalía. Luego sorteó sin tambalear el duro interrogatorio de los abogados, que esperaban ansiosos. El aporte del locuaz suboficial ingresó por momentos en una suerte de anecdotario personal tan colorido como sinuoso. Así, contó que a Ariel "Guille" Cantero no lo conoció por su actividad policial sino cuando realizaba un trabajo paralelo como técnico de acondicionadores de aire y tras recibir un llamado casual para instalar dos equipos en una casa de Granadero Baigorria donde vivía el procesado como jefe de la banda.

Lotito retomó su declaración ayer, en la 8ª jornada del trascendente juicio oral, luego de que el jueves se reprodujeran 280 escuchas a los acusados de integrar una asociación ilícita bajo el comando de la familia Cantero. Esa dinámica de exposición en cadena de audios (una estrategia de los fiscales para evitar interrupciones de las defensas) obligó al policía a permanecer en silencio pero presente en la sala de audiencias a lo largo de una jornada extenuante.

El origen de todo

El suboficial había ocupado su silla de testigo por primera vez el miércoles cuando comenzó a contar cuál fue su rol en la investigación a la banda. Entonces lo hizo guiado por preguntas de los fiscales y contó que fue coordinador del trabajo "de calle" en la disuelta Brigada Operativa de Judiciales (BOJ), un área creada en marzo de 2013 para investigar homicidios resonantes. Uno de esos casos fue el crimen de Martín "Fantasma" Paz, ejecutado por sicarios el 8 de septiembre de 2012.

Lotito contó entonces que al área que integraba se le derivó la pesquisa de ese asesinato. Y que de la hipótesis policial surgió que esa muerte había sido ordenada por los Cantero a raíz de una deuda de dinero. Paz era el cuñado de Claudio "Pájaro" Cantero, señalado por entonces como jefe de Los Monos, quien caería muerto a balazos ocho meses más tarde, en mayo de 2013. Ninguno de esos homicidios fue aún aclarado.

La audiencia de ayer arrancó con las últimas preguntas que el fiscal Gonzalo Fernández Bussy tenía para formularle al policía. Lo primero que quiso saber es si el efectivo había trabajado sobre todas las escuchas reproducidas un día antes. "Un 80 a 90 por ciento las había escuchado anteriormente", contestó el intérprete.

Apenas alcanzó a lanzar esas diez palabras cuando se produjo la primera objeción de las defensas. "Lo que se está discutiendo acá es la tesis de Lotito y (Luis) Quevertoque (jefe de la BOJ). Esta persona no es testigo. Esta persona es el acusador", bramó el abogado Carlos Varela en uno de los embates contra el suboficial.

En ese marco de contrapuntos constantes, Lotito respondió preguntas puntuales sobre personajes nombrados en las escuchas, allanamientos a domicilios atribuidos a la banda, el secuestro de armas de alto poder de fuego como una ametralladora policial FMK3 y un subfusil Halcón, además de cargadores, autos y droga. Hizo un repaso de requisas y actas, algunas firmadas por él y otras no, y de la inspección en la famosa quinta de Pérez con la pileta infantil del ratón Mickey atribuida a Los Monos. Y en medio de ese aporte de corte técnico se fueron colando experiencias personales del policía.

Trato personal

"¿Lo conoce a Ariel Máximo Cantero hijo?", preguntó el fiscal. "Sí. El apodado «Guille». En el ambiente delictivo lo conocen de esa forma", repuso Lotito, quien contó que además de conocerlo "policialmente" poco después del año 2000 tuvo un trato personal con él en un contexto inesperado. "Yo, aparte de mi actividad como policía, colocaba aires acondicionados", sorprendió. "Me llamaron a mi teléfono en Rubro 7 y fui a Pasco al 1000 de Granadero Baigorria. Tenía para colocar dos aires de 2500 (frigorías)", relató. En ese lugar, dijo, lo atendió "la señora Vanesa Barrios", pareja de "Guille", quien en 2015 pactó una probation.

"Cuando estaba retirándome llegó él al lugar. Lo reconocí. Me dijo «ah, vos sos policía». Me mostró unos pájaros. Dijo que era amante de las aves y estuvimos hablando de pájaros. Me contó que tenía un campito con un caballo y estuvimos hablando de cosas de índole personal", se entusiasmó en la anécdota.

El relato de ese encuentro aún flotaba en el aire cuando Lotito fue por más. Dijo que a "Guille" lo volvió a "cruzar" cuando festejaron el cumpleaños de 15 de una de las hermanas del sindicado jefe narco, un episodio al que aludió "Monchi" el miércoles, minutos antes de que Lotito se sentara frente al tribunal. "Trabajaba de sereno, de personal de seguridad, de valet parking, estacionaba autos en distintos salones de fiesta. Mientras estábamos trabajando se me acerca una persona que yo conocía de la época en que había estado en Drogas Peligrosas, en 2005. No me acuerdo el nombre de pila. Vázquez", dijo en referencia a Daniel "Chamala", un ex barra de Newell's de quien dijo que era informante de su colega.

"Me lo presentó a «Guille» Cantero", abundó. En ese encuentro en la fiesta, según contó, "Guille" le dijo: "Si hay algún problema con autos o una pelea decile a la gente de seguridad que no me saque a nadie. Que me llamen y lo soluciono yo. Con una mirada lo soluciono". También le presentaron allí a "Monchi". "No lo había visto nunca", evocó.

Las referencias personales no se agotaron allí. La defensora pública Florencia Chaumet también había citado a Lotito como testigo. Le preguntó si conocía a su defendido, Mario Roberto Otaduy, agente de Prefectura Naval acusado de pasar información a Los Monos y detenido por orden del juez Juan Carlos Vienna a raíz de escuchas.

Amigos

"Somos amigos. Nos hicimos amigos en una circunstancia en que fuimos a pescar. A Otaduy lo conocía anteriormente. O sea que hubo un lazo de amistad", dijo Lotito. Comentó que el empleado, que por entonces trabajaba en la guardia de acceso a Prefectura colaboró con la pesquisa al pasarle información sobre Los Monos a Quevertoque. Datos que obtenía "de un compañero que tenía en Prefectura, Luciano". Luciano Ramos es un agente condenado en 2013 a 3 años de prisión condicional en un abreviado como miembro de la asociación ilícita.

Lotito reveló que a Otaduy llegó a prestarle plata porque no podía pagar una camioneta Ford blanca que había sacado en cuotas —"yo le decía que se la envidiaba", deslizó como dato de color— y ante una pregunta de la abogada acotó: "Su situación patrimonial es peor que la mía, es mala".

Sobre las jornadas de pesca tuvo que volver más adelante ante una pregunta del abogado Alberto Tortajada, defensor del policía de delitos complejos Gustavo "Gula" Pereyra, a quien Lotito definió como "un policía intachable". El experimentado defensor le espetó que en "iban todos los fines de semana" a pescar a un lugar donde "se dice que bajaban aviones". Sin perder jamás la calma, Lotito se despachó con el siguiente relato: "Ibamos a pescar y a cazar a la zona de La Brava, en el paraje conocido como El 14 sobre el río Salado. Cazábamos patos, pescábamos truchas. Nos hospedábamos en una casa de una persona muy humilde y en una escuela de la que somos benefactores. Pintamos, llevamos ropa. De las avionetas... sí, vimos pasar muchas por ahí. Pero nunca tomamos contacto con ninguna".

fiesta. Un cumpleaños de 15 familiar en el que estuvieron "Monchi" y "Guille", y Lotito "cuidaba autos en el salón".

Las mujeres

del "Pájaro"

La defensora de Lorena Verdún (ex esposa del asesinado Claudio "Pájaro" Cantero y madre de sus hijos) le preguntó al suboficial Ariel Lotito si sabía quién era la pareja del ex cabecilla de Los Monos al momento de la pesquisa. El planteo reiterado de la abogada Romina Bedetti y otras defensas es que debió investigarse a su novia de entonces, Mercedes Paz, y no a su ex, que fue procesada como miembro de la banda. Lotito contestó que Cantero tenía "tres mujeres". Antes de su fallecimiento su pareja estable era Paz, pero tenía una "pareja circunstancial": "Era la hermana de un policía que se suicidó o tuvo un accidente con un arma en la comisaría 22ª o 20ª, meses antes de los allanamientos". Dijo que en una requisa a una casa de Cantero, en calle Regimiento 11, los atendió esa chica "y se identificó como pareja de Claudio Cantero".