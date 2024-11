Un millonario robo puso en alerta a los vecinos de Pueblo Esther

Tipos de robo

Para Marcelo, una característica de los robos es que "los ladrones no tienen infraestructura, ni auto ni carro. Entran y agarran lo que pueden llevarse a mano o a tiro, no vienen de muy lejos. La gente dice que algunos de los que roban viven en un asentamiento cerca de la arenera y que no son de acá, que eran de otro lado y que parece que están ligados al narco de barrio. Que venían escapando de algo y se quedaron ahí". Otra situación que les llama la atención a los perjudicados es que casi todos los robos son de la modalidad escruches. "Pareciera que hacen inteligencia previa", aseguró Marcelo.