Un joven de 26 años fue herido de gravedad con un disparo en el abdomen

En un hecho que hasta anoche no tenía autores identificados y cuyas motivaciones eran un misterio, un joven de 26 años recibió un disparo en el abdomen el sábado a la madrugada en una zona semirrural de Villa Gobernador Gálvez, por lo que se encontraba internado en estado reservado en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca). Fue uno de los tres heridos en distintos hechos del fin de semana, entre ellos un hombre de 63 años que ayer recibió un disparo en cada pierna, según se indicó, al proteger a sus nietas de una balacera a su casa del sur rosarino.

Según la escasos datos que aportaron fuentes de la investigación, el primer hecho ocurrió a las 3 de la madrugada del sábado en calle Unamuno al 2800 (a dos cuadras al este del Fonavi Guereño villagalvense) cuando por motivos que se tratan de establecer Matías B., de 26 años, fue atacado con un disparo de arma de fuego.

El personal policial fue alertado por un llamado al 911 y cuando se presentó en el lugar encontró a la víctima tendida en la vía pública. Ante la gravedad de la herida los agentes convocaron a personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), que primero lo trasladó al Hospital Gamen de Villa Gobernador Gálvez.

En ese centro asistencial le diagnosticaron al paciente una herida de bala en la zona del abdomen con orificio de entrada y salida que habría afectado también la fosa lumbar. El grave cuadro obligó a decidir su urgente trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca) donde se encontraba anoche internado en estado reservado.

Según informó el Ministerio Público de la Acusación la víctima no quiso declarar ni aportó datos de lo ocurrido. Tampoco los vecinos consultados por la brigada de la Policía de Investigaciones (PDI) dieron algún indicio que encaminara la pesquisa.

En primera instancia se dio intervención al fiscal de la unidad de Flagrancia en turno Fernando Sosa, quien ordenó un relevamiento de la zona en busca de más testimonios que pudieran encaminar la pesquisa y la identidad del posible autor o autores del ataque.

Otros dos ataques

En tanto, en dos hechos que no tienen vinculación entre sí un joven de 20 años y un hombre 63 sufrieron heridas de arma de fuego sin consecuencias graves para su salud al ser atacados en las zona norte y sur de Rosario.

El primer incidente ocurrió el sábado a las 21.30 en Ayacucho al 4300, cuando por motivos que se investigan un hombre de 63 años fue baleado en las piernas. De acuerdo al relato de la víctima, dos hombres en moto dispararon frente a un pasillo donde estaba con sus nietos menores de edad, quienes salieron ilesos del ataque.

La víctima fue identificada como Santiago E., quien fue trasladado al hospital Roque Sáenz Peña, donde lo asistieron por heridas leves en los miembros inferiores, aunque su estado no reviste gravedad. Interviene en el caso la fiscalía de Flagrancia en turno.

El otro hecho ocurrió a las 23.45 del sábado en Nicaragua al 400 bis, en la zona noroeste. En ese lugar Marcelo D. fue baleado por otra persona que ya estaría identificada. De acuerdo a los primeros datos, el ataque habría estado motivado por una deuda económica que la víctima mantiene con el agresor.

Marcelo D. fue trasladado al hospital por personal del Sies con una herida de arma de fuego en el muslo derecho, pero sin compromiso para su salud. El agresor permanecía prófugo.