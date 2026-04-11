La Capital | Ovación | Futbolista

Un futbolista dijo arriba de un avión que había una bomba y se lo llevaron esposado

Por el gesto de un jugador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, cuyo plantel viajaba a Buenos Aires, el vuelo fue demorado

11 de abril 2026 · 15:27hs
Emiliano Endrizzi

Emiliano Endrizzi, el futbolista de Gimnasia y Esgrima de Jujuy que protagonizó un verdadero escándalo.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy debe jugar este domingo contra Agropecuario en la ciudad bonaerense de Carlos Casares, por el torneo de la Primera Nacional. El plantel estaba por viajar este sábado al mediodía a Buenos Aires, pero el vuelo se canceló por un motivo insólito: el inesperado gesto de un futbolista.

Cuando los pajeros ya habían abordado la aeronave de la compañía Flybondi, entre ellos los jugadores del Lobo jujeño, y los auxiliares de vuelo estaban a punto de cerrar las puertas del avión, un futbolista tuvo un gesto que desencadenó un verdadero escándalo.

El jugador es Emiliano Endrizzi, un defensor catamarqueño de 32 años con pasado en Instituto e Independiente Rivadavia. Juega en Gimnasia de Jujuy desde 2023.

Endrizzi y el resto de sus compañeros habían abordado un avión que los llevaría a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para luego seguir viaje por tierra hasta Carlos Casares. Los procedimientos previos al vuelo estaban a punto de concluir y no faltaba mucho para que la aeronave comenzara a carretear.

Leer más: Central: cuántos cambios probó el técnico Jorge Almirón de cara a la visita a Huracán

Qué dijo Endrizzi cuando ya estaba en el avión

En ese momento, Andrizzi hizo algo inesperado. Gritó: "Bomba" y encendió las alarmas. El capitán del vuelo activó los protocolos para casos de emergencia y todos los pasajeros tuvieron que abandonar el avión.

A Andrizzi la broma no le salió gratis, ya que la policía de Jujuy abordó la aeronave y se lo llevó detenido. El jugador bajó del avión esposado.

El incidente ocurrió a bordo del vuelo FO5181 que iba a partir desde el aeropuerto internacional Gobernador Horacio Guzmán con destino a Aeroparque.

Un pasajero contó: "El pasajero subió algo molesto por un problema con su equipaje y dijo algo como 'ahora todos vamos a volar por los aires'".

Algunas personajes reportaron en las redes sociales que el viernes había pasado algo similar en Jujuy, también en un vuelo de Flybondi, aunque sobre este caso no hay precisiones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GigaTTS/status/2043029760796705229&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
El triunfo cordobés benefició a Newells.

Belgrano le dio una mano a Newell's y le metió presión al Canalla

newells vs. san lorenzo por el torneo apertura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs. San Lorenzo por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

huracan vs. rosario central por el torneo apertura: hora, canal y posibles formaciones

Huracán vs. Rosario Central por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Asociación Rosarina de Fútbol. Defensores de Funes, puntero de la Primera B, visita a Alianza Sport. El equipo dirigido por Fabián Belén vienen de ganar el clásico de la ciudad ante Club del Gran Rosario por 3 a 2.   

Asociación Rosarina de Fútbol: los punteros, Newell's y Unión tienen partidos complicados

Ver comentarios

Las más leídas

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas

Newells vs. San Lorenzo por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs. San Lorenzo por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Belgrano le dio una mano a Newells y le metió presión al Canalla

Belgrano le dio una mano a Newell's y le metió presión al Canalla

Lo último

En Newells hubo un segundo encuentro entre oficialismo y oposición: de qué hablaron

En Newell's hubo un segundo encuentro entre oficialismo y oposición: de qué hablaron

La Provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos

La Provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos

Toniolli: La salida política al caos de Milei tiene que construirse desde ahora

Toniolli: "La salida política al caos de Milei tiene que construirse desde ahora"

Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a prisión perpetua

Samanta Vilches, expareja del delincuente Fabio Giménez, era parte de una organización barrial. El crimen por el cual la juzgaron es el de Verónica Almada

Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a prisión perpetua
Los clubes de barrio, cada vez más acorralados por la caída del pago de la cuota

Por Matías Petisce
La Ciudad

Los clubes de barrio, cada vez más acorralados por la caída del pago de la cuota

La Provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos
La Ciudad

La Provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video
La Ciudad

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video

Toniolli: La salida política al caos de Milei tiene que construirse desde ahora
Política

Toniolli: "La salida política al caos de Milei tiene que construirse desde ahora"

La nueva forma del viejo periodismo en la lupa de un académico de la crónica

Por Claudio Berón
La Ciudad

La nueva forma del viejo periodismo en la lupa de un académico de la crónica

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas

Newells vs. San Lorenzo por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs. San Lorenzo por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Belgrano le dio una mano a Newells y le metió presión al Canalla

Belgrano le dio una mano a Newell's y le metió presión al Canalla

Huracán vs. Rosario Central por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Huracán vs. Rosario Central por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Ovación
Un futbolista dijo arriba de un avión que había una bomba y se lo llevaron esposado
OVACIÓN

Un futbolista dijo arriba de un avión que había una bomba y se lo llevaron esposado

Un futbolista dijo arriba de un avión que había una bomba y se lo llevaron esposado

Un futbolista dijo arriba de un avión que había una bomba y se lo llevaron esposado

Almirón parece decidido al recambio: cuántos cambios probó para jugar con Huracán

Almirón parece decidido al recambio: cuántos cambios probó para jugar con Huracán

Belgrano le dio una mano a Newells y le metió presión al Canalla

Belgrano le dio una mano a Newell's y le metió presión al Canalla

Policiales
Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a prisión perpetua
Policiales

Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a prisión perpetua

La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña

La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña

Crimen en la zona sudoeste: mataron a un hombre que había sido condenado por extorsión

Crimen en la zona sudoeste: mataron a un hombre que había sido condenado por extorsión

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

La Ciudad
La Provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos
La Ciudad

La Provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos

Los test de alcoholemia en Santa Fe aumentaron un 17 por ciento en el primer trimestre

Los test de alcoholemia en Santa Fe aumentaron un 17 por ciento en el primer trimestre

La nueva forma del viejo periodismo en la lupa de un académico de la crónica

La nueva forma del viejo periodismo en la lupa de un académico de la crónica

Los clubes de barrio, cada vez más acorralados por la caída del pago de la cuota

Los clubes de barrio, cada vez más acorralados por la caída del pago de la cuota

La respuesta de María Auxiliadora por el alumno que llevó dos veces una bala a clases
La Ciudad

La respuesta de María Auxiliadora por el alumno que llevó dos veces una bala a clases

Misión cumplida: el Artemis II regresó tras su sobrevuelo tripulado a la Luna
informacion general

Misión cumplida: el Artemis II regresó tras su sobrevuelo tripulado a la Luna

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego
Policiales

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

Primera C: Córdoba está obligado a ganar en el Gabino y Argentino va por más
Ovación

Primera C: Córdoba está obligado a ganar en el Gabino y Argentino va por más

Crimen de la agente de la Policía Federal: piden justicia en medio de un giro en la causa
Policiales

Crimen de la agente de la Policía Federal: piden justicia en medio de un giro en la causa

Newells vs. San Lorenzo por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Newell's vs. San Lorenzo por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Huracán vs. Rosario Central por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Huracán vs. Rosario Central por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Precios de marzo: la inflación en la ciudad de Buenos Aires llegó al 3%
Economía

Precios de marzo: la inflación en la ciudad de Buenos Aires llegó al 3%

Vacas vendidas dos veces: La Joya Agro acordó la compra tras la denuncia de robo
La Región

Vacas vendidas dos veces: La Joya Agro acordó la compra tras la denuncia de robo

Newells: Kudelka rescató a un zaguero en conflicto y podría concentrarlo con San Lorenzo

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's: Kudelka rescató a un zaguero en conflicto y podría concentrarlo con San Lorenzo

Se puede venir un mix de Central para visitar el domingo a Huracán en Parque Patricios

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Se puede venir un mix de Central para visitar el domingo a Huracán en Parque Patricios

Pasión por los juegos de mesa: Rosario será sede del segundo campeonato de backgammon

Por Carlos Durhand
Ovación

Pasión por los juegos de mesa: Rosario será sede del segundo campeonato de backgammon

Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR
La Ciudad

Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR

Interna en el gobierno: el senador Michlig cruzó fuerte al ministro Enrico y sacude Unidos

Por Facundo Borrego
Política

Interna en el gobierno: el senador Michlig cruzó fuerte al ministro Enrico y sacude Unidos

Confirman que el hombre hallado sin vida en su casa de la zona oeste fue asesinado
Policiales

Confirman que el hombre hallado sin vida en su casa de la zona oeste fue asesinado

Inquietud en el colegio María Auxiliadora por un alumno que exhibió una bala en clase
LA CIUDAD

Inquietud en el colegio María Auxiliadora por un alumno que exhibió una bala en clase

Fray Luis Beltrán: dos amigos se tocaron con sus motos, uno cayó al pavimento y murió
LA REGION

Fray Luis Beltrán: dos amigos se tocaron con sus motos, uno cayó al pavimento y murió

Bloqueo de redes sociales a menores en Santa Fe: una medida ante la exaltación de la violencia
La Ciudad

Bloqueo de redes sociales a menores en Santa Fe: una medida ante la "exaltación de la violencia"

Tres detenidos en el primer operativo de flagrancia virtual detectado por el sistema Lince
Policiales

Tres detenidos en el primer operativo de "flagrancia virtual" detectado por el sistema Lince

Fentanilo: dieron de baja las habilitaciones de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo
Información general

Fentanilo: dieron de baja las habilitaciones de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo