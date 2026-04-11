Un futbolista dijo arriba de un avión que había una bomba y se lo llevaron esposado

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La respuesta de María Auxiliadora por el alumno que llevó dos veces una bala a clases
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Misión cumplida: el Artemis II regresó tras su sobrevuelo tripulado a la Luna
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En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego
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Primera C: Córdoba está obligado a ganar en el Gabino y Argentino va por más
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Crimen de la agente de la Policía Federal: piden justicia en medio de un giro en la causa
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Precios de marzo: la inflación en la ciudad de Buenos Aires llegó al 3%
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Se puede venir un mix de Central para visitar el domingo a Huracán en Parque Patricios
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Pasión por los juegos de mesa: Rosario será sede del segundo campeonato de backgammon
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Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR
Política
Interna en el gobierno: el senador Michlig cruzó fuerte al ministro Enrico y sacude Unidos
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Confirman que el hombre hallado sin vida en su casa de la zona oeste fue asesinado
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Inquietud en el colegio María Auxiliadora por un alumno que exhibió una bala en clase
LA REGION
Fray Luis Beltrán: dos amigos se tocaron con sus motos, uno cayó al pavimento y murió
La Ciudad
Bloqueo de redes sociales a menores en Santa Fe: una medida ante la "exaltación de la violencia"
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Tres detenidos en el primer operativo de "flagrancia virtual" detectado por el sistema Lince
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Fentanilo: dieron de baja las habilitaciones de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo