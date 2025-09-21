Rosario festeja la primavera a orillas del río: ferias, juegos, serigrafía y bandas locales

Rosario se prepara para vivir un domingo a pura energía juvenil en la ribera. En el marco del Mes de las Juventudes, este Día de la primavera y del estudiante de 15 a 22 se celebra el Festival Septiembre Vibra Joven en Puerto Joven (San Martín y el río), con entrada libre y gratuita.
El menú de actividades es tan variado como tentador: música en vivo con el Ensamble Musical de Juventudes, DJ´s, una feria de emprendedores bajo el sello “Jóvenes Feriando”, estación de glitter, serigrafía en vivo, fotocabina, plataforma 360, juegos y un gran cierre a puro groove con la banda rosarina Latelonius.
Si el clima juega en contra, el festival se reprogramará para el domingo 28.
Bandas emergentes al frente
Puerto Joven abrió una convocatoria especial y eligió a ocho bandas que tendrán la oportunidad de mostrar su música en sets de 20 minutos: Moda, Chula, Lluvia de verano, Mácula, Suena en mí, Escaleras, Escote en V y Polos Opuestos.
Además, cada grupo recibirá mentorías personalizadas y la chance de grabar un tema en una sala profesional. Y quienes no quedaron seleccionados tampoco se quedan afuera: podrán participar en talleres de management, desarrollo de proyectos culturales y comunicación efectiva.
Juegos de rol, Batman y más cultura pop
En paralelo, de 14 a 20, dentro del Galpón se desarrollará Rosario Juega Rol, con múltiples sistemas y aventuras para todo público. Habrá charlas, talleres, feria y espacio gastronómico.
En el mismo espacio, se celebrará el Batman Day by Batxpo, un combo que une cultura pop, juegos interactivos y actividades solidarias, ideal para los fanáticos del murciélago de Ciudad Gótica.
Galpón 11 y CEC también se suman
De 16 a 21, el Galpón 11 (Estévez Boero 980) se convertirá en escenario de las bandas Las Formas y Nito, y abrirá la muestra La Canción del barrio, un recorrido por 60 años de rock rosarino a través de posters, fotos, videos y discos.
Por su parte, en el CEC (Paseo de las Artes y el río) se desplegará desde las 16 una nueva edición del Festival NE:RD (Nuevas Expresiones: Rosario Digital), con propuestas vinculadas a lo digital y experimental.
Un mes a pura juventud
Septiembre es el Mes de las Juventudes en Rosario y la agenda completa de “Septiembre Vibra Joven” recorre diversos puntos de la ciudad con actividades que atraviesan todos los lenguajes culturales.
La consigna es clara: habitar el espacio público, compartir con pares y celebrar la diversidad de expresiones de las juventudes.
La programación completa puede consultarse en la web municipal rosario.gob.ar.