La Capital | La Ciudad | Rosario

Rosario festeja la primavera a orillas del río: ferias, juegos, serigrafía y bandas locales

El Festival Septiembre Vibra Joven llega este domingo a Puerto Joven con actividades gratuitas para toda la juventud

21 de septiembre 2025 · 11:33hs
Rosario. Puerto Joven vibra en el Día del Estudiante: festival gratuito con música y actividades para todos

Rosario. Puerto Joven vibra en el Día del Estudiante: festival gratuito con música y actividades para todos

Rosario se prepara para vivir un domingo a pura energía juvenil en la ribera. En el marco del Mes de las Juventudes, este Día de la primavera y del estudiante de 15 a 22 se celebra el Festival Septiembre Vibra Joven en Puerto Joven (San Martín y el río), con entrada libre y gratuita.

El menú de actividades es tan variado como tentador: música en vivo con el Ensamble Musical de Juventudes, DJ´s, una feria de emprendedores bajo el sello “Jóvenes Feriando”, estación de glitter, serigrafía en vivo, fotocabina, plataforma 360, juegos y un gran cierre a puro groove con la banda rosarina Latelonius.

>> Leer más: Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes

Si el clima juega en contra, el festival se reprogramará para el domingo 28.

Bandas emergentes al frente

Puerto Joven abrió una convocatoria especial y eligió a ocho bandas que tendrán la oportunidad de mostrar su música en sets de 20 minutos: Moda, Chula, Lluvia de verano, Mácula, Suena en mí, Escaleras, Escote en V y Polos Opuestos.

Además, cada grupo recibirá mentorías personalizadas y la chance de grabar un tema en una sala profesional. Y quienes no quedaron seleccionados tampoco se quedan afuera: podrán participar en talleres de management, desarrollo de proyectos culturales y comunicación efectiva.

Juegos de rol, Batman y más cultura pop

En paralelo, de 14 a 20, dentro del Galpón se desarrollará Rosario Juega Rol, con múltiples sistemas y aventuras para todo público. Habrá charlas, talleres, feria y espacio gastronómico.

En el mismo espacio, se celebrará el Batman Day by Batxpo, un combo que une cultura pop, juegos interactivos y actividades solidarias, ideal para los fanáticos del murciélago de Ciudad Gótica.

Galpón 11 y CEC también se suman

De 16 a 21, el Galpón 11 (Estévez Boero 980) se convertirá en escenario de las bandas Las Formas y Nito, y abrirá la muestra La Canción del barrio, un recorrido por 60 años de rock rosarino a través de posters, fotos, videos y discos.

Por su parte, en el CEC (Paseo de las Artes y el río) se desplegará desde las 16 una nueva edición del Festival NE:RD (Nuevas Expresiones: Rosario Digital), con propuestas vinculadas a lo digital y experimental.

Un mes a pura juventud

Septiembre es el Mes de las Juventudes en Rosario y la agenda completa de “Septiembre Vibra Joven” recorre diversos puntos de la ciudad con actividades que atraviesan todos los lenguajes culturales.

La consigna es clara: habitar el espacio público, compartir con pares y celebrar la diversidad de expresiones de las juventudes.

La programación completa puede consultarse en la web municipal rosario.gob.ar.

Noticias relacionadas
La sede de la Policía Federal en Rosario, desde donde partieron los allanamientos por venta de drogas

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica

La ciudad, otra vez bajo alerta naranja por tormentas.

El SMN renovó el alerta naranja por tormentas para Rosario

Comenzaron las obras de remodelación de la pista del Aeropuerto Internacional de Rosario.

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios

La ciudad quedó nuevamente bajo alerta por tormentas.

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

Ver comentarios

Las más leídas

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Fabbiani cambia la defensa de Newells con un raro movimiento de fichas

Fabbiani cambia la defensa de Newell's con un raro movimiento de fichas

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios

Lo último

Flores amarillas: el significado detrás de la nueva tradición del 21 de septiembre

Flores amarillas: el significado detrás de la nueva tradición del 21 de septiembre

La construcción del milagro: Javier Milei apuesta a un nuevo libro en el tramo final de la campaña

"La construcción del milagro": Javier Milei apuesta a un nuevo libro en el tramo final de la campaña

Más de 100 reclamos por árboles y cables caídos tras el temporal en Rosario

Más de 100 reclamos por árboles y cables caídos tras el temporal en Rosario

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber frustró un robo y baleó a dos ladrones

El gendarme trasladaba a una pareja cuando intentaron robarle con un arma de utilería. Ambos sospechosos, de 29 y 30 años, quedaron detenidos

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber frustró un robo y baleó a dos ladrones
Más de 100 reclamos por árboles y cables caídos tras el temporal en Rosario
La Ciudad

Más de 100 reclamos por árboles y cables caídos tras el temporal en Rosario

Milei en el tobogán: derrotas en cadena y una crisis que se acelera

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei en el tobogán: derrotas en cadena y una crisis que se acelera

Por la baja de la natalidad, el nivel inicial tiene cada vez menos alumnos en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Por la baja de la natalidad, el nivel inicial tiene cada vez menos alumnos en Rosario

Provincias Unidas y LLA de Santa Fe activan la campaña en plena turbulencia

Por Javier Felcaro
Política

Provincias Unidas y LLA de Santa Fe activan la campaña en plena turbulencia

Antimileísmo puro, un candidato colado y una receta de los 90, la campaña de Fuerza Patria

Por Facundo Borrego
Política

Antimileísmo puro, un candidato colado y una receta de los 90, la campaña de Fuerza Patria

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Fabbiani cambia la defensa de Newells con un raro movimiento de fichas

Fabbiani cambia la defensa de Newell's con un raro movimiento de fichas

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica

Ovación
Franco Colapinto y un domingo que venía bárbaro, pero se lo arruinó su ex compañero de Williams

Por Gustavo Conti
Ovación

Franco Colapinto y un domingo que venía bárbaro, pero se lo arruinó su ex compañero de Williams

Franco Colapinto y un domingo que venía bárbaro, pero se lo arruinó su ex compañero de Williams

Franco Colapinto y un domingo que venía bárbaro, pero se lo arruinó su ex compañero de Williams

Para Central es tiempo de pisar el acelerador ante un Talleres que llega contrariado

Para Central es tiempo de pisar el acelerador ante un Talleres que llega contrariado

A Alejo Veliz las ganas lo pueden y Ariel Holan apuesta todas su fichas a un 9 ganador

A Alejo Veliz las ganas lo pueden y Ariel Holan apuesta todas su fichas a un 9 ganador

Policiales
Un gendarme que trabaja como chofer de Uber frustró un robo y baleó a dos ladrones
Policiales

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber frustró un robo y baleó a dos ladrones

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

La Ciudad
Más de 100 reclamos por árboles y cables caídos tras el temporal en Rosario
La Ciudad

Más de 100 reclamos por árboles y cables caídos tras el temporal en Rosario

Rosario festeja la primavera a orillas del río: ferias, juegos, serigrafía y bandas 

Rosario festeja la primavera a orillas del río: ferias, juegos, serigrafía y bandas 

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Cómo es convivir con una persona con diagnostico de Alzheimer precoz y por qué no hay que tenerle miedo

Cómo es convivir con una persona con diagnostico de Alzheimer precoz y por qué "no hay que tenerle miedo"

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur
Policiales

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Tevez vuelve por segunda vez: cómo lo recibió el Gigante cuando lo hizo con Independiente

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tevez vuelve por segunda vez: cómo lo recibió el Gigante cuando lo hizo con Independiente

Cristina Kirchner habló de default y cantó el tema viral contra Karina Milei
Política

Cristina Kirchner habló de default y cantó el tema viral contra Karina Milei

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste
Policiales

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Estado de Palestina condiciona la causa Malvinas

Por Jorge Asís
Política

Estado de Palestina condiciona la causa Malvinas

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional para 2032

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional para 2032

Fin de la Ley de Nietos: refuerzan la atención en el consulado español

Por Nachi Saieg

La Ciudad

Fin de la Ley de Nietos: refuerzan la atención en el consulado español

Netflix: dos superestrellas en un thriller psicológico que la rompe en el ranking
Zoom

Netflix: dos superestrellas en un thriller psicológico que la rompe en el ranking

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura
Ovación

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Humedad en la ciudad: el truco alemán definitivo para evitar manchas en las paredes
Información General

Humedad en la ciudad: el truco alemán definitivo para evitar manchas en las paredes

El BCRA se desprendió de u$s1.100 millones en tres días para frenar al dólar
Economía

El BCRA se desprendió de u$s1.100 millones en tres días para frenar al dólar

Javier Milei confirmó que Argentina tiene muy avanzado un préstamo de Estados Unidos
politica

Javier Milei confirmó que Argentina tiene "muy avanzado" un préstamo de Estados Unidos

Piden explicaciones al gobierno provincial por partidas multimillonarias a asociaciones civiles
politica

Piden explicaciones al gobierno provincial por partidas multimillonarias a asociaciones civiles

Alejo Veliz le pone el hombro a Central y Ariel Holan volvió a incluirlo como titular

Por Guillermo Ferretti

Alejo Veliz le pone el hombro a Central y Ariel Holan volvió a incluirlo como titular

Newells se autoboicotea: las explosivas declaraciones de un DT que duró un semestre

"Newell's se autoboicotea": las explosivas declaraciones de un DT que duró un semestre

Cierra el aeropuerto hasta diciembre y reabrirá con récord de vuelos 
La Ciudad

Cierra el aeropuerto hasta diciembre y reabrirá con récord de vuelos 

Alerta motos: las lesiones graves y ocultas de estos accidentes

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Alerta motos: las lesiones graves y "ocultas" de estos accidentes

Milei culpó a la oposición por la crisis en los mercados: Quieren romper todo
Política

Milei culpó a la oposición por la crisis en los mercados: "Quieren romper todo"

Una fan de Lali denunció que fue agredida: Me pegaron por usar su remera
Información General

Una fan de Lali denunció que fue agredida: "Me pegaron por usar su remera"

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes
LA CIUDAD

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes