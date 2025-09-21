Rosario festeja la primavera a orillas del río: ferias, juegos, serigrafía y bandas locales

El Festival Septiembre Vibra Joven llega este domingo a Puerto Joven con actividades gratuitas para toda la juventud

Rosario se prepara para vivir un domingo a pura energía juvenil en la ribera. En el marco del Mes de las Juventudes , este Día de la primavera y del estudiante de 15 a 22 se celebra el Festival Septiembre Vibra Joven en Puerto Joven (San Martín y el río), con entrada libre y gratuita.

El menú de actividades es tan variado como tentador: música en vivo con el Ensamble Musical de Juventudes , DJ´s, una feria de emprendedores bajo el sello “Jóvenes Feriando” , estación de glitter, serigrafía en vivo, fotocabina, plataforma 360, juegos y un gran cierre a puro groove con la banda rosarina Latelonius .

Si el clima juega en contra, el festival se reprogramará para el domingo 28.

Bandas emergentes al frente

Puerto Joven abrió una convocatoria especial y eligió a ocho bandas que tendrán la oportunidad de mostrar su música en sets de 20 minutos: Moda, Chula, Lluvia de verano, Mácula, Suena en mí, Escaleras, Escote en V y Polos Opuestos.

Además, cada grupo recibirá mentorías personalizadas y la chance de grabar un tema en una sala profesional. Y quienes no quedaron seleccionados tampoco se quedan afuera: podrán participar en talleres de management, desarrollo de proyectos culturales y comunicación efectiva.

Juegos de rol, Batman y más cultura pop

En paralelo, de 14 a 20, dentro del Galpón se desarrollará Rosario Juega Rol, con múltiples sistemas y aventuras para todo público. Habrá charlas, talleres, feria y espacio gastronómico.

En el mismo espacio, se celebrará el Batman Day by Batxpo, un combo que une cultura pop, juegos interactivos y actividades solidarias, ideal para los fanáticos del murciélago de Ciudad Gótica.

Galpón 11 y CEC también se suman

De 16 a 21, el Galpón 11 (Estévez Boero 980) se convertirá en escenario de las bandas Las Formas y Nito, y abrirá la muestra La Canción del barrio, un recorrido por 60 años de rock rosarino a través de posters, fotos, videos y discos.

Por su parte, en el CEC (Paseo de las Artes y el río) se desplegará desde las 16 una nueva edición del Festival NE:RD (Nuevas Expresiones: Rosario Digital), con propuestas vinculadas a lo digital y experimental.

Un mes a pura juventud

Septiembre es el Mes de las Juventudes en Rosario y la agenda completa de “Septiembre Vibra Joven” recorre diversos puntos de la ciudad con actividades que atraviesan todos los lenguajes culturales.

La consigna es clara: habitar el espacio público, compartir con pares y celebrar la diversidad de expresiones de las juventudes.

La programación completa puede consultarse en la web municipal rosario.gob.ar.