La trama de la llegada de Nery Domínguez a Central Córdoba, contada por los protagonistas

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

14 de enero 2026 · 06:10hs
El 12 de enero de 2026 quedará marcado a fuego en la historia de Central Córdoba, porque gracias a un esfuerzo hecho por toda la comisión directiva encabezada por Omar Vicente, donde fue una pieza clave el vicepresidente Julio Leidi, los charrúas lograron la contratación de un futbolista que en 2025 jugó en la primera división del fútbol argentino.

La referencia es para Nery Domínguez. El oriundo de Cañada de Gómez, de 35 años, viene de vestir la camiseta de San Lorenzo en la elite del fútbol nacional. En un acto donde prevaleció la palabra que le dio a un amigo por sobre lo económico y la continuidad en primera división, el exjugador de Rosario Central decidió volver a sus orígenes, regresar a Rosario y jugar en la Primera C, en el cuarto nivel del fútbol argentino.

Sin lugar a dudas es uno de los refuerzos más importantes de la historia de Central Córdoba, quizás solo comparado con el de Sergio Almirón (campeón del mundo con Argentina en el Mundial 1986) que en 1992 llegó proveniente de Estudiantes de La Plata.

Pero el contexto hace 25 años de los de Tablada era distinto, porque estaban participando en el Nacional B, por lo cual se agiganta muchísimo más lo que logró la comisión directiva del club debido a que hoy hay otra realidad deportiva.

La llegada a Central Córdoba

“Mi llegada a Central Córdoba se produce por una gran relación que tengo con el vicepresidente Leidi. A través de muchas bromas, empezamos a hablar, me contó de los proyectos del club y por esa amistad le prometí que algún momento iba a jugar en el club, pero no sabía cuándo. Siempre estuvo esa posibilidad latente. Hoy existe un contexto de por medio que me llevaron a tomar esa decisión que me permite estar en el club, y estoy muy feliz por ello”, le dijo Domínguez a Ovación.

El futbolista continuó: “Es una realidad que podía haber continuado en San Lorenzo o escuchar otras ofertas de otros lugares para mantenerme en primera división. Pero elegí esta opción para estar cerca de mi familia, mis afectos y mis amigos. En casa estamos muy contentos ya que después de muchos años pudimos regresar a Rosario. Ahora estoy enfocado en este desafío, quizás uno de los más importantes de mi carrera, porque el club busca ascender y salir de la C cuando antes. Se lo que vienen luchando para eso y ojalá pueda aportar algo en la rica historia de esta institución”.

“Para mi entorno esta decisión los tomó por sorpresa. Porque nunca dije nada, pero están muy felices porque me ven muy feliz a mí”, dijo emocionado.

El primer entrenamiento

En la mañana del martes 13, Domínguez tuvo su primer entrenamiento y el primer contacto con sus compañeros en el Gabino Sosa: “Me sentí muy cómodo ya que me recibieron de la mejor manera. Todo fue muy amable y respetuoso. Es una realidad que hay muchos chicos y los grandes trataremos de acoplarnos para formar un gran equipo y tener un buen año ya que el ascenso es nuestra máxima prioridad. Conozco al cuerpo técnico y se que son gente muy buena y de experiencia que nos van a ayudar. Entre todas las partes esperemos hacer una buena temporada”.

Finalmente manifestó: “Es un poco volver a las raíces. De sentir esas sensaciones de los inicios, de estar en la ciudad y afrontar una categoría difícil ya que tenemos la obligación de pelear el campeonato. Queremos tener un equipo juegue bien al fútbol y que la gente se sienta identificada. Hay muchos chicos con muchas ganas en pos de conseguir el objetivo. Además, queremos ayudar a potenciar a los juveniles para el club siga creciendo. Ojalá que fin de año podamos decir que valió la pena”.

Julio Leidi, el padre de la criatura

Si bien el mismo vicepresidente de Central Córdoba dejó bien en claro que la contratación de Domínguez es obra de toda la comisión directiva que le dio la confianza suficiente, no deja de ser una realidad que su amistad con el futbolista fue una parte fundamental para la llegada del jugador.

Con mucha emoción Leidi dijo: “Conozco a Nery hace un par de años y desde un primer momento forjamos una linda amistad. Siendo hincha de Central Córdoba y hoy dirigente, siempre le taladré la cabeza y le decía que tenía que venir al equipo de mis amores. Esto fue cuando estaba todavía en Lanús. El año pasado seguí con el proceso de convencimiento para que en algún momento pueda venir al club. Pero jamás pensé que iba a ser ahora. Aunque estaba seguro que en alguna etapa de su vida quiera ir por la gloria y ser parte de la historia del Charrúa”.

Uno de los vicepresidentes charrúas (el otro es el todo terreno Fabián Passoni, quien antes oficiaba de jefe prensa, lugar que hoy ocupa Franco Scarafía) prosiguió: “Luego empezamos a hablar más que nada de formalidades y pretensiones. Nery me expuso su idea y yo las nuestras en función de la humildad de nuestro club y el esfuerzo que se hizo. No me quiero olvidar de las palabras de nuestro presidente Omar Vicente quien dijo que esto nos iba a hacer más dirigentes, más club y nos va a hacer ver más detalles. Y el sueño se cumplió el lunes, ya que Nery me dijo que le busquemos la vuelta porque quiero jugar en Central Córdoba y cumplir mi palabra con vos”, cerró.

La palabra del Tata Acoglanis

Uno de los entrenadores de Central Córdoba también comentó sobre esta incorporación: “Estamos muy felices porque la dirigencia lo venía gestionando hace tiempo. En estos casos cuando se habla de un jugador con la jerarquía de Nery hay que ir con calma y a pasos firmes. Sabemos la responsabilidad que conlleva tener a un jugador de esa jerarquía en el club”.

“Sumamos a un futbolista con nivel internacional que está vigente y sobre todo con ganas de seguir haciendo cosas en el fútbol más allá de todo lo que logró como jugador. Estamos armando un equipo competitivo con la idea clara que formar lo mejor de cara al inicio del torneo”, concluyó Acoglanis.

