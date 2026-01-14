Central: Mallo, el caudillo que busca recuperar su mejor versión en 2026

El zaguero fue vital en la obtención del título en 2023 y el año pasado no tuvo continuidad por lesiones. Tratará de ser uno de los pilares del nuevo Central

De no mediar imponderables, Mallo es una fija para arrancar el torneo como titular, cuando el próximo 24 de enero Central reciba a Belgrano en Arroyito.

La temporada 2025 no fue la mejor para Facundo Mallo en Central . Y el concepto no tiene tanto que ver con el rendimiento que mostró el defensor en el primer equipo auriazul. Está más ligado a los problemas físicos que padeció el uruguayo de 30 años, que le impidieron dar el presente en varios partidos.

Esa falta de continuidad, lógicamente, atentó contra las chances de Mallo de repetir lo que había hecho en las dos temporadas anteriores, cuando estuvo prácticamente siempre a disposición del cuerpo técnico de turno y su participación en el equipo rozó la asistencia perfecta.

Peleando por dejar atrás las lesiones del 2025, Mallo es uno de los futbolistas que más necesita realizar una buena pretemporada. La puesta a punto física de cara al inicio del torneo será clave para un jugador que, desde que llegó a Central en enero de 2023, fue titular indiscutido siempre. Esto involucra directamente a las decisiones que tomaron en su momento Miguel Angel Russo, Matías Lequi y Ariel Holan, los tres entrenadores que condujeron al plantel profesional en los últimos tres años.

Central necesita que el “Mallo modelo 2026” se parezca más al de 2023 o 2024, que al del año pasado. El uruguayo, ex Defensor Sporting, ya sumó minutos en cancha en el primer amistoso de la pretemporada, el último domingo ante Villa Dálmine en Arroyo Seco. Y lo hizo integrando el equipo principal, conformando dupla de marcadores centrales con el juvenil Ignacio Ovando.

Mallo sería titular en el inicio de Central

En este sentido, hay tres defensores que no estarán en condiciones físicas de comenzar el torneo. Son los casos de Carlos Quintana, Juan Cruz Komar y Juan Giménez. Por lo que el Almirón dispone solo de cuatro marcadores centrales en esta pretemporada. Además de Mallo, está el recién llegado Gastón Avila, y los juveniles Ignacio Ovando y Luca Raffin, ambos con muy poca experiencia en primera división.

La primera lesión que complicó a Mallo durante la temporada pasada se dio casi en el inicio de la misma. Fue en el clásico, el 16 de febrero del 2025, cuando un problema muscular lo obligó a dejar la cancha a los 8 minutos de juego. Y recién pudo volver al ruedo el 5 de abril, casi dos meses más tarde, tras perderse los cinco encuentros siguientes del torneo local. Ya en el final de la Fase Clasificatoria del Apertura, Mallo volvió a sufrir una molestia muscular que le impidió estar en la última fecha; y solo pudo sumar minutos en el final del juego ante Huracán, por playoffs.

Los números del uruguayo

De los 37 encuentros oficiales que disputó Rosario Central en 2025, Mallo jugó 22, un poco más del 50 por ciento. Afectado por distintos inconvenientes físicos, en general musculares, Mallo se perdió 7 partidos del Apertura 2025, casi la mitad de los 16 de la fase de Clasificación. Mientras que en el Clausura 2025 quedó fuera de 6 encuentros. Tampoco pudo estar en los partidos clave de playoff ante Estudiantes, tanto en el Apertura como en el Clausura. Y apenas si sumó unos pocos minutos en el cotejo eliminatorio ante Huracán, por los playoffs del Apertura.

En 2024 la historia había sido muy diferente para Mallo. No solo jugó la mayoría de los partidos de la Copa de Liga y de la Liga de esa temporada. Además, no faltó a ninguno de los 10 encuentros de copa internacional en los que participó Central en el año, 6 de Libertadores y otros 4 de Sudamericana. Además, aunque sea solo un detalle, marcó 3 goles en sus 40 partidos disputados, contra ninguno en 2025. Y ya había anotado 2 goles más en sus 42 encuentros disputados con Central en 2023, su primera temporada en Arroyito.

Volver a ser

Volver a ser el de los primeros dos años. De eso se trata para Mallo, que quiere dejar atrás lo más rápido posible un 2025 accidentado, en el que las lesiones lo tuvieron a maltraer. A poco más de diez días para el inicio del torneo, el uruguayo sabe, y ya demostró al Mundo Central, que tiene las herramientas para conseguirlo.