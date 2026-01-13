La Capital | Ovación | Malcorra

Central ya extraña a Malcorra: gol y asistencias en el debut de Nacho en Independiente

El día de su debut en el Rojo, Nacho Malcorra le hizo un gol a Peñarol por la mañana y luego fue la figura de la noche frente a Everton

13 de enero 2026 · 23:30hs
Súper Nacho. Malcorra tuvo un día inolvidable en su estreno en Independiente.

Súper Nacho. Malcorra tuvo un día inolvidable en su estreno en Independiente.

Ignacio Malcorra, que acaba de salir de Rosario Central, tuvo su estreno soñado en Independiente este martes. Y fue por duplicado. Porque por la mañana anotó un gol en la victoria del Rojo por 2 a 1 ante Peñarol, en el estadio Campeón del Siglo de Uruguay. Y luego metió dos asistencias magistrales por la noche en el ensayo ante Everton de Chile, también con victoria del conjunto de Avellaneda.

En la noche del martes y con público, Independiente venció por 5 a 3 a Everton de Chile en un partido amistoso correspondiente a la Serie Río de La Plata, llevado a cabo en el estadio Parque Alfredo Víctor Viera de Montevideo, Uruguay.

Para el Rojo jugó el ex-Central Ignacio Malcorra, que fue una de las figuras del equipo de Avellaneda ante los chilenos.

Recién se fue de Arroyito y Central ya lo extraña. Tras la victoria Nacho con Everton, el diez manifestó: "Cada día me conozco más con mis compañeros. Vamos por el buen camino. Nos estamos preparando bien. La idea es ir de a poco. Llegamos bien al inicio del torneo y los amistosos sirven para ganar ritmo. Es una muy buena pretemporada y cualquiera puede jugar".

Malcorra fue decisivo cuando ingresó ante Everton en el segundo tiempo y metió dos asistencias que sirvieron para que el Rojo termine imponiéndose por 5 a 3 a los chilenos.

Antes por la mañana había anotado en el 2 a 1 del Rojo ante Peñarol, en un ensayo a puertas cerradas.

Sin dudas para los hinchas canallas es una sensación muy extraña ver a Malcorra brillar con otra camiseta que no sea la de Central, donde logró dos campeonatos, se convirtió en ídolo y además metió goles decisivos en los clásicos ante Newell's.

Se fue de Arroyito por no acordar un nuevo contrato con el club auriazul.

Las asistencias de Malcorra ante Everton

El gol de Malcorra frente a Peñarol

