No fue un día más para los vecinos del nuevo Centro de Justicia Penal. El comienzo del juicio oral y público contra los integrantes de la banda de Los Monos cambió la fisonomía de todo el barrio Hospitales. Desde primeras horas de la mañana de ayer el fuerte operativo policial que se implementó en la zona le otorgó un aspecto particular a la manzana delimitada por calles Sarmiento, Virasoro, Mitre y Rueda. Más allá de la cantidad de agentes volcados a cubrir el dispositivo, del celoso esquema de tránsito adoptado para la ocasión, y de las quejas de los cuida coches porque no pudieron realizar sus tareas habituales, los habitantes de esas cuadras valoraron la mayor sensación de seguridad que les genera este tipo de intervenciones de magnitud, que se van a repetir durante todo esta instancia judicial.

Así lo aseguraron referentes de los comercios que se mantienen por calle Sarmiento, que hoy comienzan a disfrutar de un marcado repunte en sus actividades. Para ellos, la puesta en marcha del nuevo edificio, en la manzana donde estaba el viejo Heca, y el movimiento mediático que provocó el juicio a Los Monos, representan otra señal más de una reactivación que anhelaban desde hace mucho tiempo, y que hoy empiezan a palpar merced a este Centro de Justicia. Advierten que hay un barrio que recuperó signos de vitalidad urbana, luego de muchos años de ostracismo.

Más seguros

"A nosotros nos robaron ocho veces en el mes de enero de este año. Y ahora cambió todo. Podemos abrir las puertas tranquilos, arrancamos más temprano, a las 5 y media de la mañana, y cerramos más tarde, pasadas las 22. Incluso, algunas notas a los familiares de la familia Cantero se realizaron en nuestras mesas. Esto tiene una dinámica muy distinta a la de años anteriores", contaron Bárbara y Matías, responsables de Caferín, que está ubicado en la esquina de Sarmiento y Virasoro desde 2012.

"En las primeras horas, la mayoría se acercó a desayunar, muchos tomaron café. Y sobre el mediodía, vinieron muchos abogados a almorzar algo rápido", contó la dueña.

Más ventas

Por su parte, Teresa, la dueña del bar "El Entrerriano", se mostró muy contenta con los cambios que está experimentando la cuadra y el barrio. "Nosotros hace 40 años que estamos acá. Y costó mucho sobrevivir cuando se fue el viejo Heca. Por eso sentimos que este movimiento que hay ahora es realmente muy positivo para todos", se encargó de remarcar.

"Comparado con una mañana cualquiera de hace unos meses atrás, hoy (por ayer) vendimos más del doble", expresó con una sonrisa que revelaba su estado de emoción en relación a esta nueva etapa que se ya percibe en barrio Hospitales.

Sobre las características de las modificaciones urbanas experimentadas, Teresa resaltó que "desde que se puso en funcionamiento el Centro de Justicia Penal todos sentimos que hay más gente que pasa, más movimiento, más iluminación y más seguridad. Antes, esto era un baldío, todo oscuro, y había que cerrar cuando llegaba la noche", confió la responsable del establecimiento comercial.

Más tranquilos

A su turno, Julio, quien trabaja en la carnicería "La Tranquera", en la esquina de Sarmiento y Rueda, subrayó con énfasis que "este movimiento le viene muy bien a todo el barrio". Este comerciante contó que "los vecinos están muy conformes con este nuevo edificio y con todo lo que se genera alrededor, porque esto nos beneficia a todos, nos otorga más seguridad, y también ayuda a los negocios a tener más ventas".

"Hay más gente caminando por las calles del barrio, a cualquier hora, y con este juicio en particular también se reforzó la presencia policial, lo que nos hace sentir todavía más tranquilos", sostuvo el carnicero.