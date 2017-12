Un adolescente de 15 años fue baleado y está grave

Un adolescente de 15 años permanecía anoche internado en grave estado en el Hospital Provincial luego de haber sido atacado a balazos el sábado a la medianoche en la zona ribereña de Villa Gobernador Gálvez, en un hecho cuya mecánica ayer no estaba clara.

"No sé nada. El vive con la abuela desde hace unos dos años y sólo me llamaron por teléfono para avisarme lo que había pasado. Pero no puedo hablar. Esperemos que se recupere para que pueda contar qué pasó", explicó ayer angustiada y con lágrimas en los ojos Paola, la mamá de Natanael L., el chico baleado en circunstancias que al cierre de esta edición eran un misterio.

La mujer estaba sentada junto a familiares en la escalinata de una vereda del jardín interno contiguo a la terapia intensiva del Hospital Provincial con un estado anímico que le bloqueaba cualquier intención de hablar sobre el hecho puntual, primero porque no fue testigo y además por el estado desesperante de su hijo.

"Se dicen muchas cosas, pero prefiero esperar para que él pueda contar qué pasó. Lo único que puedo decir es estaba con mi mamá en la casa de Dorrego al 100, salió y después le avisaron a ella que lo había baleado. Lo trasladaron al Hospital Gamen de Villa Gobernador Gálvez y después acá. Tiene dos disparos, uno le ingresó por el brazo izquierdo y le afectó un pulmón. Está con respirador artificial", describió Paola

La escasa información que se brindó ayer sobre el grave incidente ocurrido en un sector de Villa Gobernador Gálvez recostado sobre la franja de la avenida de La Ribera donde son frecuentes los hechos de sangre, apenas indicaba que Natanael sufrió dos balazos mientras estaba en la calle.

Uno de los proyectiles le afectó la zona lumbar y la otra el tórax. Primero fue trasladado al Gamen y luego fue derivado al Provincial, donde al cierre de esta edición seguía internado en estado crítico y con ayuda mecánica respiratoria.

Aunque este medio trató de obtener datos puntuales acerca del feroz ataque a través de los canales oficiales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el organismo no reportó partes oficiales, y tampoco qué fiscal de turno se hizo cargo de la pesquisa del caso, del cual hasta anoche se desconocía la mecánica y no se había identificado a sus presuntos autores.

reservado. Natanael quedó internado en el Hospital Provincial de Rosario.

Asaltado y herido

Un joven de 27 años recibió un balazo en una pierna tras ser asaltado por dos ladrones en moto que le robaron su bicicleta. Fuentes policiales confirmaron que el hecho ocurrió la tarde del sábado, alrededor de las 18.30, en bulevar Seguí y Valparaíso en la zona sudoeste de la ciudad. Los voceros indicaron que al cierre de esta edición la víctima estaba fuera de peligro.