Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste

El ataque sucedió en Cisnero y Campbell. El ataque fue perpetrado por dos hombres que iban moto. La víctima sufrió múltiples heridas

23 de enero 2026 · 11:20hs
La zona de Cisnero y Campbell donde anoche balearon a un chico. La víctima está grave en el Heca

Imagen Google Street View

La zona de Cisnero y Campbell donde anoche balearon a un chico. La víctima está grave en el Heca

Un adolescente de 17 años se encuentra internado el grave estado tras ser atacado a balazos en la zona sudoeste de Rosario. Según las primeras informaciones, la víctima estaba en bicicleta cuando dos hombres en moto pasaron por el lugar y habrían intentado robarle el rodado y una gorra.

En esa acción, los agresores efectuaron varios disparos y se dieron a la fuga. El ataque sucedió cerca de las 22 en Campbell y Cisnero. Tras la balacera, el chico fue trasladado por sus vecinos hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

Según el informe preliminar que trascendió de fuentes policiales, el menor sufrió múltiples heridas en brazos, en las piernas y en tórax. Trascendió que su estado era reservado.

El caso fue notificado a la Policía de Investigaciones e interviene por razones de jurisdicción la seccional 19.

