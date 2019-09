La Justicia condenó hoy a un joven de 29 años a la pena de tres años de prisión condicional como coautor de homicidio en agresión, por haber participado del linchamiento de David Moreira en marzo de 2014.

En un procedimiento abreviado, el juez Hernán Postma condenó en juicio abreviado a Nahuel Yamil Pérez. a tres años de prisión de ejecución condicional. El joven reconoció su responsabilidad en el hecho que terminó con la muerte de David Moreira, un joven al que varios vecinos retuvieron luego de que el muchacho -quien iba acompañado de otro joven- le robara la cartera a una mujer que estaba con su bebe en la esquina de Liniers y Marcos Paz, en barrio Azcuénaga.

El hecho ocurrió la tarde del sábado 22 de marzo de 2014. Luego de producirse el robo, Moreira intentó escapar pero fue aprehendido por varias personas en la esquina de Liniers y Marcos Paz y durante quince minutos le dieron patadas y golpes de puño, incluso cuando se encontraba indefenso en el piso.

Los agresores se dispersaron cuando llegó el móvil del Comando Radioeléctrico y Moreira fue trasladado al Heca, donde estuvo internado tres días hasta que falleció por traumatismo encéfalocraneano grave. Por la causa hay otros dos imputados: Cristian A. y Gerardo G.

Hoy, en declaraciones al programa Ricciardino 830, que se emite por La Ocho, el abogado de la familia de David Moreira, Norberto Olivares, destacó que "después de cinco años del hecho, fue en marzo de 2014, hemos logrado tras mucho batallar que uno de los tres imputados accediera a firmar un procedimiento de juicio abreviado, consensuando con las partes una pena de cumplimiento condicional de tres años. Hoy fue la audiencia y se le dio fuerza de sentencia".

Sin embargo, el letrado destacó: "Tengo la sensación de no haber conseguido una condena que tenga que ver con las expectativas de la mamá, porque ninguna condena le va a devolver a su hijo. Y en las crónicas cotidianas nos dicen que este tipo de hecho son comunes. Ojalá esto sirva para abrir un debate en la sociedad de que no se puede vivir de esta manera y que el conflicto del delito no se puede resolver de esta forma".