La Capital | Educación | tragedia en la costanera

Tragedia en la costanera: el proyecto de educación vial que Agustina dejó antes de morir

La adolescente de 17 años había trabajado en una iniciativa para llevar seguridad vial a las escuelas. Tras su muerte, el proyecto siguió adelante, Córdoba lo convirtió en programa y ahora su padre busca que se replique en todo el país.

8 de septiembre 2026 · 18:24hs
Google Seguir a La Capital en Google
Agustina

Agustina, una de las víctimas fatales de la tragedia en la costanera de enero de 2025, había trabajado en un proyecto de educación vial.
Tragedia en la costanera: el proyecto de educación vial que Agustina dejó antes de morir

En el juicio oral por la tragedia en la costanera central de Rosario, ocurrida en enero de 2025, se abrió la puerta a una iniciativa que promueve la educación vial en las escuelas secundarias. Se trata de un proyecto en el que una de las dos víctimas fatales, Agustina García, de 17 años, había trabajado poco tiempo antes del siniestro en el que perdió la vida. La provincia de Córdoba lo aprobó el mes pasado y ahora su padre espera replicarlo en todo el país.

Agustina García y su madre Tanía Gandolfi, parte de una familia cordobesa que estaba de visita en Rosario, murieron el 21 de enero de 2025 al ser atropelladas Presidente Roca y la avenida Illia por un Peugeot 206 que iba a más de 120 kilómetros por hora. Este lunes el conductor del vehículo, Agustín López Gagliasso, comenzó a ser juzgado por homicidio simple con dolo eventual y la Fiscalía solicitó una condena a 18 años de prisión.

>> Leer más: "Fue de terror": declararon testigos y sobrevivientes de la tragedia vial en la costanera

Diego García, padre de Agustina, sobrevivió al siniestro junto a otra hija menor. Este lunes fue el primer testigo en declarar al comienzo del debate. Al finalizar su testimonio, clave para reconstruir la secuencia del hecho, pidió permiso para contar algo que no tenía relación directa con el suceso abordado en juicio. Entonces habló del proyecto que había comenzado Agustina en la escuela y que la institución en la que cursaba continuó hasta llevarlo a la Legislatura.

Un proyecto de educación vial

"Pa, el tema es cultural porque hay multas, hay controles, hay penas pero no enseñan la seguridad vial como materia en los colegios", recordó Diego que su hija Agustina solía contarle cuando hablaba del proyecto en el que estaba trabajando. "Ella quería que se dé en todos los niveles", contó el hombre en diálogo con La Capital. Finalmente a fines de agosto el gobierno de Córdoba anunció el programa "Educación Vial en las Escuelas" y la intención de Diego es que ahora se replique en las provincias y localidades que lo consideren necesario.

>> Leer más: Juicio por la tragedia en la costanera: "No buscamos impunidad", dijo el defensor del acusado

La iniciativa surgió en la Escuela José Campellone de ciudad de Córdoba y tras el fallecimiento de Agustina lo continuó su compañera Leonela Toujan con el acompañamiento del docente Marcelo Sosa. Como homenaje, el nombre del proyecto es "Programa Agustina Magalí García: Educación Vial Integral y Conciencia Ciudadana". "La ironía y el profundo dolor de esta pérdida nos impulsan a materializar la visión que ella tenía: que la escuela no solo nos prepare para el mundo del trabajo o los estudios superiores, sino que nos brinde las herramientras vitales para cuidar nuestra vida y la de los demás en la vía pública", sostiene en sus fundamentos.

"Es imperativo generar un punto de reflexión sobre la magnitud de un siniestro vial. Las consecuencias (daños irreversibles, discapacidades físicas de por vida o la muerte) no solo destruyen a la víctima directa. Estos hechos ocasionan un daño colateral devastador y permanente en ambos lados: tanto en la familia de la víctima, que queda atravesada por el duelo, como en la familia del victimario", remarca el documento que ahora difunde Diego García en Rosario. "El caso de nuestra compañera Agustina Magalí García es el doloroso testimonio que nos obliga a tomar conciencia de que el tránsito es una responsabilidad compartida, donde un error arruina múltiples vidas para siempre".

>> Leer más: Tragedia en la costanera: "Rápido y furioso", la dura acusación de la fiscal al conductor

El proyecto contempla un programa piloto "estructurado estratégicamente para evitar la creación de nuevas materias curriculares, lo que prevendrá conflictos burocráticos o sobrecarga docente en el actual contexto educativo". En ese sentido propone un eje de "implementación transversal" en materias ya existentes para dictar cuatro módulos obligatorios anuales donde se aborden: legislación, normas y entorno local; conducción defensiva y percepción del riesgo; usuarios vulnerables y actuación ante siniestros.

La tragedia en la costanera

En el alegato de apertura del juicio la fiscal Valeria Piazza Iglesias fue tajante al momento de sostener su acusación. "Rápido y furioso: ese era Agustín López el 21 de enero en momentos en que, luego de un altercado con un motociclista, decide salir a cazarlo a una velocidad superior a 120 kilómetros por hora en la costanera de Rosario", describió la funcionaria.

>>Leer más: El minuto a minuto de la demencial carrera que terminó en tragedia

"Al salir del túnel Illia pierde el control de su auto, derrapa e impacta a la familia García, que se encontraba sobre la vereda, provocándole la muerte a Tania y Agustina", agregó sobre la secuencia del siniestro. "Fue un hecho verdaderamente trágico por la magnitud del mismo, siendo el accionar de López determinante para tal dañoso resultado", consideró Piazza Iglesias

Para la Fiscalía fue un homicidio simple con dolo eventual porque López Gagliasso se representó el resultado muerte al conducir a 120 kilómetros por hora en un sector urbano y esquivando otros autos. Al declarar como testigo, Diego García, padre y pareja de las víctimas fatales y además sobreviviente del hecho, fue determinante al describir el momento posterior al hecho. "Lo agarré al chico. Me arruinaste la vida, le dije. Él me dijo 'mirá cómo me quedó el auto'. Un desprecio total por la vida, le importaba cómo había quedado el auto. Fue un milagro que no mate más gente", recordó.

Noticias relacionadas
Tragedia en la costanera: Rápido y furioso, la dura descripción de la fiscal sobre el acusado.

Tragedia en la costanera: "Rápido y furioso", la dura acusación al conductor

Tragedia en la Costanera. Diego García, poco antes de que se inicie el juicio por las muertes de su hija y su pareja. La sociedad espera una condena a 18 años, dijo

Tragedia en la Costanera: la familia de las víctimas espera alivio

La tragedia en la costanera central ocurrió el 21 de enero de 2025. 

Tragedia en la costanera: juzgan a un joven por las muertes de una mujer y su hija

Ver comentarios

Las más leídas

Villa Olímpica: los departamentos ya se ofrecen a la venta con una financiación a 20 años

Villa Olímpica: los departamentos ya se ofrecen a la venta con una financiación a 20 años

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Detuvieron por violencia de género a Matías Capozzuca, responsable de una tragedia vial en 2005

Detuvieron por violencia de género a Matías Capozzuca, responsable de una tragedia vial en 2005

Juegos Suramericanos: un futbolista de Newells, convocado para la selección argentina de fútbol

Juegos Suramericanos: un futbolista de Newell's, convocado para la selección argentina de fútbol

Lo último

Tragedia en la costanera: el proyecto de educación vial que Agustina dejó antes de morir

Tragedia en la costanera: el proyecto de educación vial que Agustina dejó antes de morir

El endeudamiento golpea más fuerte a los hogares pobres y de menores ingresos

El endeudamiento golpea más fuerte a los hogares pobres y de menores ingresos

Diputados: la oposición busca acorralar al gobierno con el endeudamiento familiar y discapacidad

Diputados: la oposición busca acorralar al gobierno con el endeudamiento familiar y discapacidad

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció graves secuelas en una docente de Rosario

La profesora de historia, de 39 años, sufrió migrañas, estuvo internada en coma y quedó con una incapacidad del 70%. La Cámara Federal de Rosario acreditó el nexo causal entre la aplicación de la tercera dosis contra el Covid-19 y las lesiones denunciadas.

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció graves secuelas en una docente de Rosario
Tragedia en la costanera: el proyecto de educación vial que Agustina dejó antes de morir
Educación

Tragedia en la costanera: el proyecto de educación vial que Agustina dejó antes de morir

Una rosarina gana terreno para ser la vice de Milei en la fórmula presidencial de 2027

Por Javier Felcaro
Política

Una rosarina gana terreno para ser la vice de Milei en la fórmula presidencial de 2027

Detuvieron por violencia de género a Matías Capozzuca, responsable de una tragedia vial en 2005
Policiales

Detuvieron por violencia de género a Matías Capozzuca, responsable de una tragedia vial en 2005

Imputan a una mujer trans por robarle a un ingeniero mientras padecía un ACV
Policiales

Imputan a una mujer trans por robarle a un ingeniero mientras padecía un ACV

¿Un Rolling Stone en Rosario? La enigmática campaña que ilusiona a la ciudad
Zoom

¿Un Rolling Stone en Rosario? La enigmática campaña que ilusiona a la ciudad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Villa Olímpica: los departamentos ya se ofrecen a la venta con una financiación a 20 años

Villa Olímpica: los departamentos ya se ofrecen a la venta con una financiación a 20 años

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Detuvieron por violencia de género a Matías Capozzuca, responsable de una tragedia vial en 2005

Detuvieron por violencia de género a Matías Capozzuca, responsable de una tragedia vial en 2005

Juegos Suramericanos: un futbolista de Newells, convocado para la selección argentina de fútbol

Juegos Suramericanos: un futbolista de Newell's, convocado para la selección argentina de fútbol

Una rosarina gana terreno para ser la vice de Milei en la fórmula presidencial de 2027

Una rosarina gana terreno para ser la vice de Milei en la fórmula presidencial de 2027

Ovación
Tras el clásico, el técnico Jorge Almirón comienza a trabajar sobre el equipo para visitar a Tigre

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tras el clásico, el técnico Jorge Almirón comienza a trabajar sobre el equipo para visitar a Tigre

Tras el clásico, el técnico Jorge Almirón comienza a trabajar sobre el equipo para visitar a Tigre

Tras el clásico, el técnico Jorge Almirón comienza a trabajar sobre el equipo para visitar a Tigre

Holan habló del título de Central y admitió la polémica: Generó algo que incomodó

Holan habló del título de Central y admitió la polémica: "Generó algo que incomodó"

Rosario encadena dos clásicos en una semana: ahora es el turno de Central Córdoba-Argentino

Rosario encadena dos clásicos en una semana: ahora es el turno de Central Córdoba-Argentino

Policiales
Imputan a una mujer trans por robarle a un ingeniero mientras padecía un ACV
Policiales

Imputan a una mujer trans por robarle a un ingeniero mientras padecía un ACV

Detuvieron por violencia de género a Matías Capozzuca, responsable de una tragedia vial en 2005

Detuvieron por violencia de género a Matías Capozzuca, responsable de una tragedia vial en 2005

Quiso escapar de dos motochorros, chocó contra un poste y murió: piden 18 años para un acusado

Quiso escapar de dos motochorros, chocó contra un poste y murió: piden 18 años para un acusado

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

La Ciudad
El vendedor asaltado antes del clásico volvió a Rondeau y Olivé: Más que agradecido a la gente
La Ciudad

El vendedor asaltado antes del clásico volvió a Rondeau y Olivé: "Más que agradecido a la gente"

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció graves secuelas en una docente de Rosario

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció graves secuelas en una docente de Rosario

Juicio por la tragedia en la costanera: el municipio pide una sanción ejemplificadora

Juicio por la tragedia en la costanera: el municipio pide una sanción ejemplificadora

Declararon alerta en servicios de colectivos del interior: ¿qué pasa en Rosario?

Declararon alerta en servicios de colectivos del interior: ¿qué pasa en Rosario?

Régimen penal juvenil: el gobierno de Santa Fe está preparado para aplicarlo
Policiales

Régimen penal juvenil: el gobierno de Santa Fe está preparado para aplicarlo

A marzo: Argentina cae en todas las materias de las Pruebas PISA 2025
Información general

A marzo: Argentina cae en todas las materias de las Pruebas PISA 2025

Medicamentos para adelgazar: Anmat renovó el alerta por la venta ilegal
Salud

Medicamentos para adelgazar: Anmat renovó el alerta por la venta ilegal

Intento de abigeato en el Gran Rosario: rescatan ovejas robadas y con las patas atadas
La Región

Intento de abigeato en el Gran Rosario: rescatan ovejas robadas y con las patas atadas

Una deuda, un robo y una pelea: ¿qué pasó antes del crimen en el barrio Olímpico?
Policiales

Una deuda, un robo y una pelea: ¿qué pasó antes del crimen en el barrio Olímpico?

La Florida como club: más de mil personas hacen deporte en la playa

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

La Florida como club: más de mil personas hacen deporte en la playa

Rosario-Madrid: el vuelo inaugural ya está agotado y el segundo va camino al sold out
La Ciudad

Rosario-Madrid: el vuelo inaugural ya está agotado y el segundo va camino al sold out

Día de la Fibrosis Quística: una enfermedad severa con un presente alentador

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Día de la Fibrosis Quística: una enfermedad severa con un presente alentador

Detuvieron al dirigente social Raúl Castells en un control de rutina en Rosario
La Ciudad

Detuvieron al dirigente social Raúl Castells en un control de rutina en Rosario

El tiempo en Rosario: martes con sol y la temperatura máxima en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con sol y la temperatura máxima en ascenso

Acusan a exfiscal por más de $400 millones desviados de fondos judiciales
Policiales

Acusan a exfiscal por más de $400 millones desviados de fondos judiciales

Pullaro endurece su faceta penitenciaria con cárceles y vaciado de comisarías

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro endurece su faceta penitenciaria con cárceles y vaciado de comisarías

Fue de terror: declararon testigos de la tragedia vial en la costanera

Por Martín Stoianovich
Policiales

"Fue de terror": declararon testigos de la tragedia vial en la costanera

Un especial regalo de Di María para los vendedores asaltados por hinchas
Ovación

Un especial regalo de Di María para los vendedores asaltados por hinchas

Un ex-Newells anotó un triplete y es la figura de la revelación de La Liga de España
Ovación

Un ex-Newell's anotó un triplete y es la figura de la revelación de La Liga de España

Alan Rodríguez y su debut de local como titular: Quisiera un clásico todas las semanas

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Alan Rodríguez y su debut de local como titular: "Quisiera un clásico todas las semanas"

Hawái se prepara para el impacto del poderoso huracán Lowell
Información General

Hawái se prepara para el impacto del poderoso huracán Lowell

Una pareja marplatense deberá devolver un cuadro robado por los nazis
Información General

Una pareja marplatense deberá devolver un cuadro robado por los nazis

Condenado a 18 años por matar a vendedor de drogas por orden de un preso
Policiales

Condenado a 18 años por matar a vendedor de drogas por orden de un preso

Cerraron la causa por la muerte de Ernestina Pais: fue un accidente
Información General

Cerraron la causa por la muerte de Ernestina Pais: fue un accidente