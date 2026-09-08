Tragedia en la costanera: el proyecto de educación vial que Agustina dejó antes de morir

La adolescente de 17 años había trabajado en una iniciativa para llevar seguridad vial a las escuelas. Tras su muerte, el proyecto siguió adelante, Córdoba lo convirtió en programa y ahora su padre busca que se replique en todo el país.

Agustina, una de las víctimas fatales de la tragedia en la costanera de enero de 2025, había trabajado en un proyecto de educación vial.

En el juicio oral por la tragedia en la costanera central de Rosario , ocurrida en enero de 2025, se abrió la puerta a una iniciativa que promueve la educación vial en las escuelas secundarias . Se trata de un proyecto en el que una de las dos víctimas fatales, Agustina García, de 17 años, había trabajado poco tiempo antes del siniestro en el que perdió la vida. La provincia de Córdoba lo aprobó el mes pasado y ahora su padre espera replicarlo en todo el país.

Agustina García y su madre Tanía Gandolfi, parte de una familia cordobesa que estaba de visita en Rosario, murieron el 21 de enero de 2025 al ser atropelladas Presidente Roca y la avenida Illia por un Peugeot 206 que iba a más de 120 kilómetros por hora. Este lunes el conductor del vehículo, Agustín López Gagliasso, comenzó a ser juzgado por homicidio simple con dolo eventual y la Fiscalía solicitó una condena a 18 años de prisión.

Diego García, padre de Agustina, sobrevivió al siniestro junto a otra hija menor. Este lunes fue el primer testigo en declarar al comienzo del debate. Al finalizar su testimonio, clave para reconstruir la secuencia del hecho, pidió permiso para contar algo que no tenía relación directa con el suceso abordado en juicio. Entonces habló del proyecto que había comenzado Agustina en la escuela y que la institución en la que cursaba continuó hasta llevarlo a la Legislatura.

Un proyecto de educación vial

"Pa, el tema es cultural porque hay multas, hay controles, hay penas pero no enseñan la seguridad vial como materia en los colegios", recordó Diego que su hija Agustina solía contarle cuando hablaba del proyecto en el que estaba trabajando. "Ella quería que se dé en todos los niveles", contó el hombre en diálogo con La Capital. Finalmente a fines de agosto el gobierno de Córdoba anunció el programa "Educación Vial en las Escuelas" y la intención de Diego es que ahora se replique en las provincias y localidades que lo consideren necesario.

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La iniciativa surgió en la Escuela José Campellone de ciudad de Córdoba y tras el fallecimiento de Agustina lo continuó su compañera Leonela Toujan con el acompañamiento del docente Marcelo Sosa. Como homenaje, el nombre del proyecto es "Programa Agustina Magalí García: Educación Vial Integral y Conciencia Ciudadana". "La ironía y el profundo dolor de esta pérdida nos impulsan a materializar la visión que ella tenía: que la escuela no solo nos prepare para el mundo del trabajo o los estudios superiores, sino que nos brinde las herramientras vitales para cuidar nuestra vida y la de los demás en la vía pública", sostiene en sus fundamentos.

"Es imperativo generar un punto de reflexión sobre la magnitud de un siniestro vial. Las consecuencias (daños irreversibles, discapacidades físicas de por vida o la muerte) no solo destruyen a la víctima directa. Estos hechos ocasionan un daño colateral devastador y permanente en ambos lados: tanto en la familia de la víctima, que queda atravesada por el duelo, como en la familia del victimario", remarca el documento que ahora difunde Diego García en Rosario. "El caso de nuestra compañera Agustina Magalí García es el doloroso testimonio que nos obliga a tomar conciencia de que el tránsito es una responsabilidad compartida, donde un error arruina múltiples vidas para siempre".

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El proyecto contempla un programa piloto "estructurado estratégicamente para evitar la creación de nuevas materias curriculares, lo que prevendrá conflictos burocráticos o sobrecarga docente en el actual contexto educativo". En ese sentido propone un eje de "implementación transversal" en materias ya existentes para dictar cuatro módulos obligatorios anuales donde se aborden: legislación, normas y entorno local; conducción defensiva y percepción del riesgo; usuarios vulnerables y actuación ante siniestros.

La tragedia en la costanera

En el alegato de apertura del juicio la fiscal Valeria Piazza Iglesias fue tajante al momento de sostener su acusación. "Rápido y furioso: ese era Agustín López el 21 de enero en momentos en que, luego de un altercado con un motociclista, decide salir a cazarlo a una velocidad superior a 120 kilómetros por hora en la costanera de Rosario", describió la funcionaria.

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"Al salir del túnel Illia pierde el control de su auto, derrapa e impacta a la familia García, que se encontraba sobre la vereda, provocándole la muerte a Tania y Agustina", agregó sobre la secuencia del siniestro. "Fue un hecho verdaderamente trágico por la magnitud del mismo, siendo el accionar de López determinante para tal dañoso resultado", consideró Piazza Iglesias

Para la Fiscalía fue un homicidio simple con dolo eventual porque López Gagliasso se representó el resultado muerte al conducir a 120 kilómetros por hora en un sector urbano y esquivando otros autos. Al declarar como testigo, Diego García, padre y pareja de las víctimas fatales y además sobreviviente del hecho, fue determinante al describir el momento posterior al hecho. "Lo agarré al chico. Me arruinaste la vida, le dije. Él me dijo 'mirá cómo me quedó el auto'. Un desprecio total por la vida, le importaba cómo había quedado el auto. Fue un milagro que no mate más gente", recordó.