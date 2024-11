Tráfico de bebés: una rosarina fue captada por una empresa para vender a su hija a una pareja de Italia

>>Leer más: Subrogación de vientres y venta de bebés: allanaron centros médicos en la provincia de Santa Fe

El ciudadano italiano al que le impidieron salir del país tenía registrado un solo viaje previo a la Argentina, en agosto de 2023, fecha que descartaba la posibilidad de una concepción natural y que solo hacía posible la concepción por tratamiento.

En ese marco Migraciones se comunicó con el Juzgado Federal Nº1 de Lomas de Zamora, con jurisdicción en el aeropuerto, y radicó una denuncia. El juez Federico Villena envió el caso al fiscal Sergio Mola, quien pidió que se iniciara una investigación penal por tres posibles delitos: trata de personas, venta de niños o apropiación de menores.

El sábado el juzgado le dio intervención a personal del programa de trata de personas del Ministerio de Justicia, que entrevistó a la mujer. En un comienzo, ella dijo que había conocido a la pareja de italianos en un bar de Rosario y que cuando le contaron que querían tener un hijo, los quiso ayudar, pero después admitió que se trataba de una mentira y relató una historia distinta.

Captación

La joven refirió que a los 18 años ya había “donado” óvulos por necesidad económica y que otras chicas de su barrio también participaban de tratamientos como este a cambio de dinero, meses atrás fue contactada por intermediarios a través de un grupo de Facebook, quienes le ofrecieron 10 millones de pesos, le hicieron varios análisis y le dijeron que estaba apta para la subrogación de vientre.

Luego le contrataron un plan de una prepaga y le hicieron firmar una serie de documentos que ella "no terminó de entender". A los seis meses de embarazo le pagaron 6 millones que la joven quería utilizar para construirse una habitación en la casa de su madre. Después del parto, de acuerdo con su relato, le explicaron que la pareja criaría a la beba en Italia, que ella no tendría contacto con la niña y que no se podía arrepentir porque la pequeña no iba a ser de ella.

Un funcionario cercano al caso aseguró que la joven “está en una situación de extrema vulnerabilidad” porque tiene una muy mala situación económica, no tiene trabajo, no terminó el colegio y cría sola a una hija por lo que los investigadores creen, a partir de estos elementos y del relato que ella hizo al programa de trata del Ministerio de Justicia, que no prestó su vientre con fines altruistas y desinteresados sino que lo hizo porque necesitaba el dinero.

Los procedimientos de subrogación de vientre en clínicas investigadas por la Procuraduría de Trata y protección de personas (Protex) a cargo de la fiscal Alejandra Mángano superan los 150. Solo la jueza federal María Eugenia Capuchetti lleva 100 legajos.

Pero desde que se detectó esta modalidad los casos no dejan de documentarse. Sobre todo, refirieron fuentes judiciales en Comodoro Py, porque hay decenas de casos de bebés por nacer bajo esta modalidad por la cual comitentes extranjeros contratan a una gestante argentina en general con intermediación de empresas ahora bajo investigación.

El juez Villena, quien lleva la causa, ordenó allanamientos y otras medidas. El viernes fueron secuestrados los teléfonos de la mujer y del hombre que figuran registrados como los padres de la niña, de los cuales surgieron algunos datos que llamaron la atención de los investigadores. Por ejemplo, que la empresa que hizo las gestiones se comunicaba con la chica a través de mensajes temporales y que pagaba casi todo en efectivo (incluso las cuotas de la prepaga).

La entrega de 6 millones de pesos se habría hecho también en efectivo, en el bar Rock & Feller’s de Rosario. La beba ahora está al cuidado de la pareja de italianos que alquiló un departamento en Buenos Aires.