"Todos me acusan pero nadie habló de mi en este juicio"

"Me están acusando de una asociación ilícita y en todos estos días no me nombró nadie", dijo ayer Emanuel Chamorro, de 28 años y acusado de pertenecer al núcleo duro de Los Monos. "Nunca negué mi relación con (Leandro) Vilche, que es mi vecino. A los Cantero los conocí en 2011 en (el boliche) Yamper. Nos íbamos con chicas y se convirtió en una amistad. Después, todo lo que se me está imputando es ilógico, porque se habló de muchas cosas, de inmuebles, de testaferros, pero de mí no", sostuvo.

A su entender, el único testimonio que lo vincula en la causa es el de un testigo de identidad reservada que durante la instrucción lo mencionó como lugarteniente de Los Monos, pero que cuando fue citado a declarar en este juicio dijo que había firmado el acta sin leerla y bajo presión.

"Ema" hizo referencia a un ataque que sufrió el 29 de febrero de 2016 cuando, detenido por esta causa en la cárcel de Neuquén fue atacado a puñaladas. "Me parece ilógico estar tanto tiempo detenido (desde diciembre de 2013) sin poder gozar de morigeración por el proceso que yo pasé. Me atendieron todos los médicos una semana antes de estar acá. Tomo siete medicaciones. Es como un auto que querés emparchar para venderlo", dijo.