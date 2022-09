Tío Rolo: un sicario golpeó a la puerta y mató a balazos a un nieto del "Viejo" Cantero

De la zona sudoeste

Nahuel Cantero tenía 20 años y un pequeño hijo. Según registros policiales tenía algunos antecedentes de escasa relevancia. En septiembre de 2017 lo arrestaron por circular por Avellaneda al 4700 en un Fiat Palio con las patentes adulteradas. En marzo de 2018 sumó dos causas por abuso de arma en inmediaciones de Avellaneda y Mosconi y otra, en octubre de ese año, por la que fue detenido en la casa de su abuelo de Avellaneda al 4500. La última, el 27 de agosto del año pasado, cuando fue detenido con una pistola calibre 6.35.

En su DNI Nahuel tenía como domicilio registrado Avellaneda 4502, donde su abuelo fue detenido el pasado 22 de mayo junto su actual pareja Rosa “Bibi” Montero para ser acusado de liderar una asociación ilícita que administraba distintas actividades delictivas en la zona. Además el chico de 20 años ha vivido en los monoblocks de Avellaneda y Mosconi, así como en Avellaneda al 5800.

image.jpg Nahuel Alejandro Cantero, nieto de Ariel Máximo Viejo Cantero.

En la zona de Tío Rolo donde vivía el pibe por estos días se reparten entre pasajes numerados y títulos de grandes hits del tango: Caminito, Cumparsita, Grisel. Los vecinos del barrios contaron que Nahuel y su familia residían desde principios de año en la casa donde fue asesinado la madrugada de este viernes. Pero a la hora de los detalles ahondaron en la historia de la casa y del playón municipal, que abarca media manzana, y esta a su frente.

La casa

“En esa casa supo vivir Gonzalo T. (un hombre privado de la libertad), que era amigo de Mauricio Laferrara. Entre 2016 y 2019 esa casa era baleada todo el tiempo. Mucho de eso fue por la pelea entre Mauricio Laferrara y Oscar García", contó una joven vecina en referencia al "Mauri", condenado a prisión perpetua junto a Esteban Alvarado, y el "Manco", quien quedó paralítico luego de que su sobrino lo emboscara en su distribuidora de Constitución al 5200 en septiembre de 2019.

image (2).jpg El sicario tocó a la doble puerta de una casa de calle 2142 al 6900, en barrio Tío Rolo, y ejecutó al nieto del Viejo Cantero. Foto: Francisco Guillen.

"Enfrente de la casa mataron a un pibe a balazos que también era amigo de Laferrara y de Gastón. Lo que se dice es que vendían falopa. Justo en una casa que era de la contra", agregó la joven, que mencionó el crimen de Bruno “Brunito” Pavón, el 3 de julio de 2019, hecho en el cual fueron heridos otros cuatro muchachos, entre ellos Gonzalo T.

“La casa tiene un toldito —aportó otra vecina— porque los padres del pibe que está preso (por Gonzalo T.) se habían puesto un bolichito. Pero no pudieron soportar más y le vendieron la casa a una mujer que lavaba perros. A fines del año pasado esta chica desapareció. Algunos vecinos dicen que vendió la casa. Y a principio de este año apareció este muchacho con su familia”.

Al filo de la medianoche

Según se pudo reconstruir tras consultar a distintas fuentes, cinco minutos después de la medianoche del jueves al menos un atacante armado golpeó la doble puerta de la vivienda donde vivía Nahuel. En ropa interior, el chico se acercó a la puerta y antes de que terminara de abrirla recibió varios impactos calibre 9 milímetros.

La abertura perforada da la idea de que el sicario disparó antes de que Nahuel terminara de abrir al puerta. El muchacho recibió heridas en tórax, brazo y pierna.

Agonizante, Cantero fue llevado a un hospital en un Fiat Uno negro que en el camino sufrió una rotura mecánica. Entonces el herido fue subido a un Chevrolet Corsa blanco en el que llegó sin signos vitales al Hospital Roque Sáenz Peña. Cuando efectivos del Comando Radioeléctrico llegaron a la escena del crimen se toparon con la puerta abierta con al menos tres perforaciones, tres vainas servidas y manchas de sangre en el living.

“Hacía dos años, más o menos desde el comienzo de la pandemia, que el barrio estaba tranquilo. Bah, lo tranquilo que puede estar un barrio que está en medio de la venta y el consumo de droga. Tenemos muchos pibes muy quemados acá. Y a eso le tenés que sumar que desde el otro lado de la vía cruzan todo el tiempo a chorear al barrio. Te afanan, después cruzan la vía y andá a seguirlos. Pero crímenes como el de este pibe no se estaban viendo", sostuvo un vecino para quien "esto es todo por falopa".

"Ahora —continuó— habrá que ver cómo sigue la película. El pibe muerto es un Cantero. Y eso no es gratis. Eso no se perdona. Estas cosas no terminan así. Seguramente se va a venir un vuelto. Eso es seguro".

La investigación quedó en manos de la fiscal Gisela Paolicelli quien comisionó a la brigada de homicidios de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para que trabajaran en territorio en la búsqueda de testigos y el relevamiento de cámaras de vigilancia. Hasta el cierre de esta nota se desconocía cuántas personas participaron del ataque contra Cantero y en que vehículo se movilizaban.

Destinos trágicos

La mamá de Nahuel era Elizabeth Cantero, hija natural del Viejo que fue criada por la ex pareja de éste y madre de los líderes de Los Monos, Celestina Contreras. Esta muchacha también tuvo un destino trágico cuando el sábado 26 de diciembre de 2015 fue detenida en su casa de Melián y Batlle y Ordóñez acusada de golpear a dos pequeñas hijas de 11 meses y de 3 años. En su peregrinar fue trasladada a la cárcel de Mujeres que aún funcionaba en Thedy y Carballo.

Días después de su detención, la tarde del 17 de enero de 2016 la mujer padeció una severa crisis de abstinencia. Sobre el hecho hubo dos versiones. Una, que Elizabeth golpeó a la hija de una interna y eso desató la ira de las demás. La otra, que al querer controlar la crisis que padecía Cantero cuatro celadoras la golpearon. Lo cierto es que un día después la mujer murió en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, hecho que generó una causa que hoy figura “sin imputados”.

Elizabeth fue sepultada en el mismo lugar que su medio hermano, el Pájaro y la hija de éste, Daiana, quien murió a los 16 años en un accidente de auto el 21 de septiembre 2016 cerca de Bahía Blanca cuando iba a visitar a su tío, “Guille” Cantero, por entonces preso en la cárcel federal de Rawson.