Consternación por el brutal crimen de taxista al que le habían tiroteado la casa

El asesinato de Juan Manuel Britos, el taxista de 44 años acribillado a balazos este jueves a la noche frente a su casa luego de recibir extorsiones y amenazas, golpeó con dureza a sus colegas y amigos. Marcelo Díaz, referente de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario, expresó este viernes: “Estamos muy consternados por lo ocurrido, más allá de que no fue un hecho de inseguridad en el sentido de que la víctima no estaba cumpliendo con su trabajo, no deja de ser un hecho lamentable”.