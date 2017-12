"Me siento un poco más aliviada, pero sigo pensando que (Juan Carlos Schmitt ) sigue siendo un asesino y que el rostro de mi hijo no se lo va olvidar más. Esto ha sido muy duro para mí y mi familia", dijo hoy Elsa Romero, la mamá del cadete Damián Orgaz, quien murió al ser atropellado por el mecánico en marzo del año pasado en barrio Belgrano.

Acerca dely que elevó la pena a Schmitt, Romero admitió que "siempre uno pide más" rigor en las pero enseguida aclaró que se sentían conforme. Esta lucha no se queda acá. Nosotros sin recursos, sin nada, sólo con fe y esperanza a fuerza de pulmón, vamos a seguir con las marchas por mi hijo. Y lo seguiré haciendo hasta que Dios me de fuerzas para que esto no le vuelva a ocurrir esto".