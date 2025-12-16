La Capital | Policiales | Cocaína

Dos perros antinarcóticos de la policía provincial encontraron cocaína en un allanamiento en la zona sur

Los perros Bono y Paris participaron del operativo y hallaron droga. Detuvieron a una mujer de 20 años y secuestraron celulares y dinero.

16 de diciembre 2025 · 13:45hs
El perro Bono

El perro Bono, la nueva adquisición de la División Canes. 

Un pastor llamado Bono detectó cocaína y marihuana detrás de unos muebles durante un allanamiento realizado por la policía provincial un domicilio ubicado en Pasaje 403 y Pasaje 410. Del operativo también participó la perra Paris, para la detección de pólvora.

Fue en el contexto de una orden judicial solicitada por el Ministerio Público de la Acusación. Según la causa, existían pruebas concretas sobre la venta de drogas en el lugar a partir de una denuncia anónima tomada por la Justicia. El operativo permitió incautar cocaína, marihuana, dinero en efectivo y celulares.

>> Leer más. Droga en el puerto: un perro antinarcóticos detectó cocaína en un camión implicado

La pesquisa estuvo a cargo de la División Judiciales, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe. La investigación previa incluyó tareas de inteligencia y recolección de evidencias que derivaron en la solicitud del allanamiento. Como resultado del operativo, fue detenida Agustina Celeste M. de 20 años. Secuestraron 14 envoltorios de cocaína, 19 de marihuana, cinco teléfonos celulares y 212.000 pesos en efectivo.

>> Leer más. Dos perros policía de Santa Fe fueron campeones nacionales en búsqueda de drogas

El fiscal César Cabrera, de la Fiscalía de Microtráfico, coordinó la medida judicial y dispuso el secuestro de los elementos hallados. También participó la perra Paris, entrenada para la detección de pólvora y componentes químicos vinculados a explosivos y municiones, como parte del control integral del lugar.

