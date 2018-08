Se colgó de un puente el sospechoso por la dudosa muerte de una mujer

Un hombre que era buscado como sospechoso en la investigación de la muerte de Verónica Lambruchi fue encontrado ayer muerto, colgado de un puente, en una ruta del norte de la provincia de Córdoba. Se trata de Miguel Santiago Facondini, de 44 años y oriundo de Chabás, quien al parecer dejó una carta en el auto hallado en las inmediaciones. En tanto, al cierre de esta edición no se había confirmado la causa del deceso de la mujer.

Lambruchi, de 41 años, apareció muerta la tarde del lunes en un departamento de San Martín al 4200. Su marido había hecho una denuncia por averiguación de paradero en la comisaría 15ª, ya que su mujer había salido de su casa en zona sur el viernes por la mañana y no había regresado. Ese mismo día, por la tarde, vecinos del negocio que tenía ella la vieron subir al Fiat Siena blanco de Facondini.

Búsquedas

El lunes por la mañana una mujer llamó a la policía y contó que Facondini había vuelto el sábado por la noche a la casa de su ex pareja y que le dijo que había hecho algo "que para ella era mejor no enterarse". Se estableció el domicilio del hombre y en un allanamiento hallaron el cadáver de Lambruchi. Estaba tirada en una cama y semidesnuda pero sin marcas de violencia, lo que le restaba contundencia a la idea de un homicidio, que deberá se confirmada por la autopsia.

"Se rompió la puerta en el marco de un allanamiento para encontrarla y la hallamos en un dormitorio. La conclusión sería prematura hasta que no se tenga el informe de autopsia, pero no hay señales de violencia a simple vista, ni golpes, ni sangre ni marcas", precisó minutos después del hallazgo el fiscal de Homicidios Florentino Malaponte, aunque no descartó que se haya tratado de un crimen: "El cuerpo estaba tapado y sacamos la conclusión de que fue un tercero el que ocasionó la muerte y tapó el cuerpo. La puerta no estaba violentada".

El hallazgo redobló la búsqueda de Facondini como principal sospechoso del posible homicidio, de quien se supo entonces que tenía al menos una denuncia en su contra por violencia de género. También se supo que Facondini y Lambruchi iban a ese departamento los viernes a la tarde.

Lo cierto es que, mientras era buscado, Facondini apareció ayer a la mañana colgado en un puente de una ruta comunal cordobesa, en la localidad de Chuña y a unos 25 kilómetros de Dean Funes. Una fuente ligada a la causa expresó que a unos metros estaba "su auto, un Fiat Siena blanco, en el cual se encontró un bolso con ropa y una carta". Facondini era oriundo de Chabás y según se sabe trabajaba en la cooperativa de la localidad ocupándose de los servicios de sepelio.