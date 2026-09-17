Día del Psicopedagogo: 40 años de una ley que consolidó nuestra profesión en Santa Fe.

Cada 17 de septiembre se conmemora el Día del Psicopedagogo , una fecha que nos invita a reconocer el camino recorrido, poner en valor nuestra profesión y, al mismo tiempo, pensar en los desafíos que tenemos por delante.

Este año tiene un significado especial para la Psicopedagogía santafesina: se cumplen 40 años de la sanción de la Ley N.º 9.970, que regula el ejercicio profesional y constituye un hito fundamental en la consolidación de nuestra profesión en la provincia.

En estas cuatro décadas, la Psicopedagogía ha ampliado de manera significativa sus campos de acción. Hoy, los y las psicopedagogos/as desarrollan su tarea en ámbitos muy diversos: integración escolar, clínica psicopedagógica, equipos de orientación escolar, salud mental, psicopedagogía forense, orientación vocacional, deporte, ámbitos laborales y comunitarios, elaboración de recursos lúdicos y pedagógicos, asesoramiento a editoriales, instituciones y organizaciones, capacitación, investigación y producción de conocimientos, entre muchos otros.

Esta amplitud da cuenta de una profesión que fue creciendo y encontrando nuevos espacios para aportar su mirada específica. También responde a la complejidad de los contextos actuales, donde los procesos de aprendizaje están atravesados por dimensiones subjetivas, educativas, sociales, culturales e institucionales.

Ejercer con responsabilidad también es cuidar

La jerarquización de una profesión también se construye defendiendo su ejercicio responsable. Tener el título habilitante y estar matriculado/a no es solamente una exigencia legal establecida por nuestra ley, nuestro estatuto y nuestro Código de Ética. Es, fundamentalmente, una responsabilidad y una forma de respeto hacia las personas que acompañamos y cuidamos.

En cualquier ámbito donde un/a psicopedagogo/a ejerza su función —en una escuela, un consultorio, un hospital, un equipo, una empresa, una institución, una editorial, un espacio comunitario o en el ámbito forense— debe contar con la formación profesional correspondiente y la matrícula que habilita su ejercicio.

Esto constituye una garantía para las personas, familias, instituciones y organizaciones que requieren nuestra intervención. Cuidar el ejercicio profesional es también cuidar a quienes confían en nuestra tarea.

Más Psicopedagogía en los espacios donde se decide

A 40 años de la Ley N.º 9.970, uno de nuestros desafíos es continuar ampliando la presencia de la Psicopedagogía en los espacios públicos, especialmente en salud y educación, promoviendo la creación de cargos y lugares de inserción profesional.

Necesitamos que nuestra disciplina tenga una participación cada vez mayor en los equipos, programas y políticas que toman decisiones vinculadas con los aprendizajes, las trayectorias educativas, la inclusión, la salud mental y el desarrollo integral de las personas.

La complejidad de las situaciones que atraviesan hoy niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores requiere miradas diversas y profesionales especializados. La Psicopedagogía tiene mucho para aportar, no solo en la intervención directa, sino también en la planificación, el asesoramiento, la prevención, la investigación y la construcción de políticas y decisiones que impactan en la vida de la comunidad.

A 40 años de la Ley N.º 9.970, celebramos lo construido y asumimos el compromiso de seguir construyendo. Jerarquizar nuestra profesión también significa ocupar nuevos espacios, participar de las decisiones, defender el ejercicio ético y legal y hacer visible el aporte de la Psicopedagogía.

Este 17 de septiembre, el Colegio de Psicopedagogos de la Provincia de Santa Fe – 2da circunscripción saluda especialmente a todos y todas sus matriculados/as y reconoce el compromiso cotidiano de quienes, desde los distintos campos de acción, sostienen y hacen crecer nuestra profesión.

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