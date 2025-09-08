La Capital | Policiales | microtráfico

Microtráfico: denuncias de vecinos al 911 derivaron en allanamientos en San Francisquito

La Policía de Investigaciones realizó cuatro procedimientos. Seis personas quedaron detenidas y también hubo secuestro de droga, teléfonos celulares y de elementos de corte.

8 de septiembre 2025 · 08:11hs
Investigación por microtráfico. Partes de los elementos incautados en los allanamientos en barrio San Francisquito.

Foto: PDI

Investigación por microtráfico. Partes de los elementos incautados en los allanamientos en barrio San Francisquito.
Dinero y teléfonos celulares integraron el lote de elementos incautados en los allanamientos por microtráfico en San Francisquito.

Foto: PDI

Dinero y teléfonos celulares integraron el lote de elementos incautados en los allanamientos por microtráfico en San Francisquito.
Microtráfico: denuncias de vecinos al 911 derivaron en allanamientos en San Francisquito

Seis personas fueron detenidas al cabo de cuatro allanamientos realizados durante el fin de semana en barrio San Francisquito, en la zona sur de Rosario. Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la Policía de Investigaciones en el marco de una investigación abierta tras las denuncias que realizaron vecinos del lugar a la central de 911 sobre venta de drogas en la vía pública o microtráfico de estupefacientes.

A partir de esas denuncias, se desplegaron tareas investigativas que permitieron identificar a los presuntos responsables y reunir elementos probatorios. Como resultado de la investigación, se realizaron cuatro allanamientos en viviendas ubicadas sobre las calles Rueda y Príncipe de Gales, todos dentro del barrio mencionado.

En los procedimientos fueron detenidos: Mariano J. de 39 años, Cristian P. de 20, Santiago P. 19, Eduardo A. de 36, Rolando M. de 52 años y Juan A. de 39. Además, en el operativo, los efectivos secuestraron 33 envoltorios de cocaína con un peso de 14,6 gramos, $2.587.720, 10 teléfonos celulares, además de elementos de fraccionamiento (recortes de nylon, precintos metálicos y utensilios con vestigios de cocaína), junto con envoltorios vinculados al estiramiento de sustancias prohibidas.

microtráfico San Francisquito

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Mercedes Banchio del Equipo de Microtráfico, y con la intervención de la jueza Eleonora Verón.

>> Leer más: Cuatro allanamientos y seis demorados por balaceras en barrio San Francisquito

Todos los detenidos fueron trasladados a la sede de Microtráfico, a disposición de la Fiscalía interviniente, mientras que los elementos secuestrados fueron incorporados a la causa.

