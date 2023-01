Rosario 2022: 15 puntos para entender el año más sangriento de la historia

El año 2022 será recordado como el año más violento de la historia de la ciudad . He aquí un repaso de 15 ítems subjetivos que, a manera de balance, buscan aportar herramientas para que el lector pueda analizar y entender otro año en el que vivimos en peligro , sobresaltados por números que fueron superando todas las barreras ya sea por la cantidad de mujeres víctimas de homicidios, por los crímenes múltiples con niños entre las víctimas o por la cantidad de menores asesinados . Fue un año donde la gestión de Seguridad provincial de Omar Perotti incorporó su tercer ministro de Seguridad en tres años. Una ciudad por la que pasaron y se incautaron al menos 3 mil kilos de cocaína de máxima pureza con destino europeo y de Medio Oriente. En el que un sindicado narco fue condenado dos veces en una semana. Una ciudad que se acostumbró a seguir llorando asesinados por error. Y en el cual las bandas ya no sólo cruzan balas entre ellas para disputar los territorios para el negocio narco sino que usan a los medios de comunicación como escenarios para hacerse ver dejando señales y proyectiles.

Mujeres bajo fuego

Otro de los números estallados en las estadísticas de homicidios fue el de mujeres asesinadas. Durante 2022 se produjeron 59 crímenes en los cuales ellas fueron víctimas, más del doble de los registrados el año pasado, cuando se registraron 24. Para tomar dimensión durante 2013, cuando hubo 271 homicidios, fueron asesinadas 20 mujeres. De esos 59 asesinatos, más de 40 fueron en el contexto narco que todo lo tiñe en los barrios donde los negocios se cruzan con la violencia: más de la mitad de esas mujeres murieron en ataques contra otras personas, fueron nenas acribilladas junto a sus padres o vecinas alcanzadas por balas disparadas para marcar territorio sin importar la probable letalidad del “mensaje”.

Fuerzas federales

El 7 de diciembre el ministro de Seguridad de Nación, Aníbal Fernández, dejó inaugurado el destacamento de Gendarmería Móvil VII, ubicado en las inmediaciones de Circunvalación y Jorge Newbery, y presentó un refuerzo de 200 gendarmes que redondearon los mil efectivos. La cifra total representa una tercera parte de los 1.575 efectivos federales que se anunciaron en septiembre de 2021. “Actualmente en Rosario hay 708 efectivos de Prefectura, 146 de la PSA, 2.357 de Gendarmería y 238 de la Policía Federal. Se secuestraron 51,6 kilos de cocaína, 205 kilos de marihuana. Hubo 341 detenidos por parte de Prefectura, 24 por parte de la PSA y 463 de Gendarmería y 47 por parte de la Policía Federal”, detalló el ministro. “En Santa Fe hay violencia hace 20 años, no quieran achacárselo a un gobierno federal cuando es la provincia la que debería haberlo resuelto, la culpa es de todos los gobiernos anteriores”, sentenció Fernández. “No podemos explicarle (a la opinión pública) por qué sucede eso porque no sucede con la población civil, hemos trabajado muy fuerte para que no suceda, los homicidios son entre bandas, no con civiles. Santa Fe hace 10 o 20 años que tiene ésto”, dijo Fernández.

>>Leer más: Homicidios: las barreras que cruza la violencia más allá de los números

Cocaína for export

Al menos 3.092 kilos de cocaína de máxima pureza transitaron las calles de Rosario con destino al extranjero. El 26 de agosto Empalme Graneros se sobresaltó cuando efectivos de Policía Federal secuestraron 1.658 kilos de cocaína en una serie de 30 allanamientos sobre una organización narcocriminal dedicada al tráfico internacional ordenados por el juez federal de Campana Adrián González Charvay. El fuerte de la carga estaba en un deposito, escondido en big bags de pellets de maíz en un galpón frente al club Reflejos. Una docena de personas fueron detenidas, entre ellos José “El Tano” Sofía, investigado por amenazar a la jueza Arroyo Salgado y vinculado a un doble crimen. Luego, el 8 de septiembre, cuatro empleados portuarios fueron detenidos por orden del juez federal Carlos Vera Barros como integrantes de una banda que intentó colocar 1434 kilos de cocaína de máxima pureza escondido en bolsones con pellets de maíz que iban a ser cargados en buques de ultramar y tenían por destino final el Emirato Arabe de Dubai. La carga fue detectada en tres contenedores en el puerto brasileño de Santos y en la terminal de cargas holandesa de Rotterdam. El 1º de diciembre fue apresado en Abu Dhabi Jaime Londoño Rojas, un colombiano de 55 años, quien para la investigación en manos del juez federal González Charvay sería líder de una organización que envió un cargamento a Europa y que escondía los 1.600 kilos en Empalme Graneros.

image - 2022-12-25T100138.843.jpg Al menos 3092 de cocaína de máxima pureza pasaron por Rosario con destino extranjero. En agosto en Empalme Graneros se secuestraron 1658 kilos de cocaína.

Crímenes múltiples

En el último lustro Rosario se acostumbró a ser testigo de asesinatos despiadados a balazos. Buena parte de ellos con dos o más víctimas y un denominador común: violencia extrema, exacerbada y on un mensaje que queda siempre flotando. Una tendencia que se fue naturalizando con ímpetu. Durante 2022 se registraron 19 homicidios con más de una víctima: 16 doble crímenes y 3 triples asesinatos. En tan solo 98 días se sucedieron tres triples crímenes con niños como víctimas de menos de seis años. El 29 de enero Elena, una nena de 1 año, fue una de las víctimas del triple crimen de Ybarlucea. El 23 de abril le tocó el turno a Ciro, de un año, cuando junto a sus padres fue acribillado en Colombia al 1300 bis, en el barrio Larrea. Estos dos hechos, según las investigaciones, tuvieron trasfondo narco. Auriazul, de 6 años, fue acribillada a balazos junto a sus padres el 6 de mayo en Garibaldi al 100. La investigación expuso que la familia fue atacada por error, ya que los sicarios los confundieron con otras personas a las que perseguían.

>>Leer más: La condena federal a Alvarado: dos miradas sobre cómo juzgar el crimen organizado

Alvarado condenado

En una sola semana de junio el empresario narco Esteban Lindor Alvarado fue condenado por la Justicia provincial y por la federal. Tras un debate de cuatro meses los jueces provinciales Alejandro Negroni, Patricia Bilotta y María Isabel Mas Varela lo sentenciaron el 3 de junio a prisión perpetua como jefe de la asociación ilícita dedicada a un polirrubro de delitos en el que resaltó la instigación del crimen del prestamista Lucio Maldonado, cuyo cuerpo apareció acribillado en cercanías de la avenida de Circunvalación y bulevar Oroño el 13 de noviembre de 2018. Los fiscales que lo acusaron fueron Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. Junto a él fueron condenados a perpetua cuatro personas más: Mauricio Jesús Laferrara, Facundo "Lapo" Almada, Matías "Negro" Ávila y Germán Fernández. En tanto, el 9 de junio el Tribunal Oral Criminal Federal 2 lo condenó a 15 años de prisión al ser considerado organizador del transporte de 493 kilos de marihuana a Río Negro, cargamento que fue capturado el 24 de noviembre de 2017. Los jueces Ricardo Moisés Vázquez y Eugenio Martínez votaron por la condena mientras que el magistrado Omar Paulucci votó en disidencia, al considerar que debía absolverse a Alvarado por el beneficio de la duda.

image - 2022-12-25T094440.559.jpg En 2022 hubo más del doble de mujeres asesinadas que en 2021.

Rimoldi, el tercer ministro

La mañana del miércoles 10 de agosto pasado el ex jefe policial Rubén Rimoldi se convirtió en el tercer ministro de Seguridad de la gestión de Omar Perotti. El actual funcionario, reacio al diálogo con la prensa, se retiró como comisario general en 2008. El gobierno de Perotti comenzó su gestión teniendo a Marcelo Sain como referente en seguridad. Algo que terminó el 19 de marzo de 2021, cuando lo reemplazó Jorge Lagna. Ese día también renunció Emilce Chimenti, quien fue de jefa de la policía provincial en buena parte de la gestión y reemplazada por el comisario general retirado Miguel Ángel Oliva, luego desplazado para que asuma quien hoy condude a la fuerza, la directora general Margarita Romero.

Hacerse ver

Este año algunos sectores de las bandas criminales montaron verdaderas operaciones de prensa en distintos lugares de la ciudad para hacerse escuchar y ver. La saga comenzó el 23 de enero cuando un certero disparo perforó la puerta de las oficinas del Servicio Penitenciario ubicadas en Pellegrini y Alsina. Fue tres días después de que alguien deslizara por debajo de la puerta de ese edificio una nota amenazante que decía: “Si siguen verdugueando a la familia de los altos perfiles la próxima vamos contra la familia de los empleados de servicios. El que avisa no traiciona”. Se vinculó el hecho a la detención de Uriel Luciano “Lucho” Cantero, hijo del asesinado Claudio “Pájaro” Cantero, quien el 18 de enero cayó en una redada de veinte allanamientos en la zona sur. Ese mismo edificio fue baleado el 10 de mayo con cinco tiros y dejaron una nota manuscrita con tinte amenazante que decía: "Para Centurión. Dejá de verduguear a los de alto perfil. La mafia". Lo vinculan a la detención de 22 personas ligadas a la banda del "Viejo" Cantero. Y los tiros contra esa oficina penitenciaria se repitieron el 28 de diciembre aunque sin ningún mensaje. En ese marco las cárceles de la ciudad también fueron blancos de ataques armados a lo largo del sangriento 2022. El 23 de mayo un hombre efectuó disparos contra el frente del Complejo Penitenciario Rosario de 27 de Febrero al 7800 donde estaban detenidos El Viejo Cantero, en la SubUnidad III y Rosa Capuano, pareja de Esteban Lindor Alvarado, en el penal de mujeres. El 7 de junio un proyectil perforó el portón de ingreso al penal de Zeballos y Riccheri y el autor dejó una nota en la que pedía: “Dejen de molestar a los pibes del pabellón 5 de Piñero. Atte los colombias”. Y el último miércoles del año, junto a otras balaceras en la ciudad, otra vez el Complejo Penitenciario de la zona oeste fue blanco de un disparo. A esos hechos hay que sumarles las volanteadas hechas por integrantes de las distintas bandas criminales en busca de atemorizar a los integrantes del Poder Judicial. Así, la madrugada del 1º de septiembre la sede de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de Lamadrid al 500, el Centro Municipal de Distrito Sur, el hospital Zona Norte y el Pami II de barrio Arroyito amanecieron cubiertos por panfletos intimidatorios hacia los fiscales Matías Edery y Pablo Socca, a quien se acusaba de trabajar con “René Ungaro, Los Funes y Los Riquelme” para perjudicar a otros sectores.

Atacando al mensajero

No contentas con los ataques a tiros contra oficinas penitenciarias y cárceles, las bandas buscaron en los medios de comunicación de la ciudad un escenario en el cual mostrarse a través de mensajes que incluso fueron amenazantes para los trabajadores de prensa. Así, el 2 de septiembre personas no identificadas dejaron una bolsa con 20 hojas con amenazas para algunos fiscales en el estacionamiento de Televisión Litoral SA de avenida Presidente Perón al 8100. La mañana del martes 11 de octubre una manta con un mensaje intimidatorio direccionado hacia medios y periodistas de la ciudad apareció colgado en las rejas de Telefé Rosario: “A todos los medios de Rosario. Dejen de ensuciar y condenar a los pibes con la lengua, que vamos a matar periodistas. Con la mafia no se jode. Si no, caravana con El Noba”, el cantante de la cumbia 420 que murió en un accidente de tránsito este año. El lunes 12 de diciembre a la 0.35 un desconocido que bajó con un casco puesto desde un VW Up! dejó un cartel amenazante y disparó con un arma contra el ingreso de Televisión Litoral. En el mensaje se leía: "Esteban Alvarado , Morocho Mansilla, Alan y Lamparita Funes dejen de trabajar con los fiscales y con la AIC, porque vamos a matar un policía todos los días. Dejen de confinar a los pibes en los pabellones. Con la mafia no se jode". Y la noche del miércoles 28 de diciembre, desde un Fiat Palio rojo dispararon una nueva ráfaga de proyectiles contra las puertas de Televisión Litoral, esta vez sin dejar mensaje alguno.

>>Leer más: El puerto de Rosario, puerta de salida de 1.434 kilos de cocaína hacia Europa

Reclamo de la Justicia Federal

En febrero pasado el camarista federal Aníbal Pinedo, vicepresidente de la Cámara Federal de Rosario, comenzó una cruzada pública para que quedara expuesto que la Justicia Federal de Rosario está al borde de un colapso absoluto. Los números que expuso fue que existen un 35 por ciento de cargos vacantes en la jurisdicción y otro 30 por ciento de los magistrados que siguen trabajando ya tienen la jubilación otorgada. Hace 42 años que no se crea una fiscalía federal en Rosario; 43 años que no se crea un juzgado federal en Santa Fe; y pasaron más de 30 años desde que se instaló el último juzgado federal en Rosario. Actualmente sobre diez juzgados federales de primera instancia hay cuatro _Rosario, Santa Fe, Rafaela y San Nicolás_ que están vacantes. Ese reclamo se vio fortalecido cuando el jueves 12 de mayo la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió desembarcar en la ciudad en un encuentro, organizada por la Asociación de Jueces Federales (Ajufe), que se llevó adelante en la Facultad de Derecho de la UNR. Del encuentro participó el presidente del máximo tribunal y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti.

image - 2022-12-25T094440.559.jpg En 2022 hubo más del doble de mujeres asesinadas que en 2021.

Sain en el banquillo

Un año después de que las oficinas del Ministerio de Seguridad fueran allanadas, el pasado martes 29 de noviembre el ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, fue imputado por los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg como líder de una asociación ilícita que realizaba espionaje ilegal sin órdenes judiciales, un comportamiento que está prohibido por la Ley de Inteligencia. Entre otros delitos Sain fue acusado además por abuso de autoridad y malversación de fondos públicos, entre otros delitos. Según la acusación la ex directora de la Agencia de Control Policial, Nadia Schujman y la ex directora de Inteligencia del Organismo de Investigaciones (OI), Débora Cotichini organizadoras. En calidad de miembros de la organización fueron imputados formalmente a Germán Montenegro, el ex subsecretario de Control, Diego Rodríguez, el ex subsecretario de Investigación Criminal, Pablo Alvarez, y las empleadas Milagros Bernard y Agustina Moulins. Los acusados, con el devenir de las audiencias, fueron cerrando con los fiscales acuerdos para evitar transitar la causa bajo prisión preventiva. El expediente judicial generó un verdadero tembladeral político en la provincia.

Territorios bajo fuego

Según un informe del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, que genera información estadísticas de calidad teniendo como fuentes al Ministerio de Seguridad provincial y el Ministerio de Seguridad Pública (MPA), la violencia altamente lesiva se concentra en Rosario en barrios periféricos. “Habiendo transcurrido once meses del año, destacan los barrios Las Flores Sur en el extremo sur del Distrito Sudoeste, Cordón Ayacucho y Grandoli y Gutiérrez en el corazón del Distrito Sur, Ludueña y Empalme sobre el Distrito Noroeste y Godoy en el extremo externo del Distrito Oeste de la ciudad. Esta caracterización se condice con la distribución geográfica apreciada para 2020 y 2021, donde además de los mencionados territorios destacaron los barrios Bella Vista y Villa Banana en la zona oeste de la ciudad; Flammarión en el sector sur/suroeste; y Larrea y Nuevo Alberdi en el noroeste/norte”, según se explicó en el último informe generado este mes.

>>Leer más: Marcelo Sain, las zonas opacas del Estado y el fantasma de la crisis institucional

Mas crímenes que en Córdoba

En lo que va del año Rosario superó en cantidad de homicidios a la ciudad de Córdoba, una ciudad que tiene una población similar a nuestro departamento. Mientras en Rosario se registraron 283 homicidios, en La Docta se perpetraron tan sólo 44 asesinatos. Es decir 6.4 puntos menos. En 2021 Rosario acumuló 241 homicidios mientras que la capital mediterránea sumó 51. Un 470 por ciento de diferencia. En 2021 la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en el departamento Rosario fue de 18.57. Mientras que en ciudad de Córdoba, según datos del Ministerio de Seguridad de esa provincia, la tasa fue de 3.4 cada 100.000 habitantes. En 2021 la tasa de homicidios dolosos en Argentina, según datos del Ministerio de Seguridad nacional fue de 4.6 cada 100.000 habitantes. “Una de las tasas más baja de América y del Mundo”, según destacó el ministro de Seguridad Aníbal Fernández.

image - 2022-12-25T101348.860.jpg Claudia Deldebbio y su hija Virginia Ferreyra se transformaron este año en una imagen de personas que fueron asesinadas por error.

El Morocho

La noche del 16 de junio, mientras Claudio Javier Morocho Mansilla cenaba con dos de sus hijos en un departamento de barrio Fontanarrosa, ex Zona Cero, fue detenido por efectivos de la flamante Unidad Especial de Investigación de Crimen Organizado. Así caía el último prófugo de la bochornosa fuga de ocho detenidos de la cárcel de Piñero el 27 de junio de 2021. Once días le faltaron al Morocho para cumplir un año como prófugo. Mansilla integraba la lista de "más buscados por la Justicia" que se renueva a partir de vaivenes callejeros como fugas, recapturas o detenciones. Con una condena a 25 años de prisión por un doble crimen y una acusación como instigador y financista de otro asesinato, Mansilla es un pistolero de temer en la calle. De hecho está sospechado en investigaciones por homicidios ocurridos mientras estaba prófugo. El 12 de agosto pasado fue condenado por el Tribunal Oral Federal 3 de Rosario como jefe de una asociación ilícita dedicada al comercio de estupefacientes a la pena de 12 años de prisión.

Víctimas por error

Si bien 2022 no fue el peor año en cuanto a víctimas que no eran el objetivo del ataque, los asesinatos de personas ajenas a la violencia territorial conmocionaron a los rosarinos. Según datos del Observatorio de Seguridad Pública (OSP) de Santa Fe la cifra de “asesinados por error” ronda en 2022 el 4% de los asesinatos en la ciudad. Siguiendo los datos de la fuente oficial, en 2020 hubo 18 casos con esas características (el 8,4 por ciento del total) y en 2021 fueron 23 víctimas (un 9,8 por ciento). De los más conmocionantes en el 2022 fueron los asesinatos de Claudia Deldebbio y su hija Virginia Ferreyra, profesora de danzas árabes, atacadas a balazos la noche del sábado 23 de julio cuando esperaban el colectivo en Maestros Santafesinos e Isola por un grupo de enajenados que dispararon contra la torre 11 de los monoblocks del complejo edilicio del Parque del Mercado y les “molestó” que fueran testigos de semejante ataque. También impactaron los de Valentín Solís, de 14 años, y Eric Galliz, de 15 años, ejecutados por error en Sanguinetti al 5600, en los monoblocks de Rouillón y Seguí, la tarde del pasado 24 de noviembre.