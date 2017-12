Graña fue el segundo testigo en la jornada de hoy en el Nuevo Centro de Justicia Penal. En la oportunidad fue interrogado por los fiscales para que se refiriera a un programa en el cual se mostró la foto en donde aparece el juez Vienna sentado en una butaca del Alamo Dome de San Antonio, Texas, mirando el cruce boxístico entre el santafesino Marcos "Chino" Maidana y el estadounidense Adrien Broner, el 14 de diciembre de 2013.

En el video, el juez -entrevistado por Graña- le indicaba al periodista que no había visto a Luis Paz durante esa pelea y que el hecho de haber estado sentado cerca era "una casualidad".

Más adelante, Graña declaró cómo se había interesado en la causa: "En ese momento trabaja con (Alejandro) Grandinetti, que era corresponsal, quien me comentaba que había un lío bárbaro en Rosario con el tema de Los Monos. Pensé que no era muy diferente a lo que pasaba en el conurbano bonaerense. Pero me llamó la atención la cantidad de ajustes de cuenta que había y entonces decidimos ver qué pasaba".

También Graña se refirió a las entrevistas que le realizó a Ramón "Monchi Cantero" Machuca cuando estaba prófugo. Cuando el fiscal le consultó si aún sabiendo que el líder de la banda se encontraba en esa situación no lo había denunciado, Graña respondió que no le correspondía a él realizar ese procedimiento.