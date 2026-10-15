Los Martín Fierro de la Música debutaron con premio para Valentino Merlo

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) celebró el miércoles por la noche la primera edición de los Premios Martín Fierro de la Música 2026. El evento reunió a las máximas figuras de distintos géneros y generaciones para reconocer lo más destacado de la escena musical argentina del último año.
Entre los múltiples artistas distinguidos, estuvo el rosarino Valentino Merlo, que se quedó con el premio a Mejor Artista Revelación Masculino, en empate con Luciano Creiner, mientras que Candu Domínguez ganó como Mejor Artista Revelación Femenina.
El Martín Fierro de Oro se lo quedó Abel Pintos, quien además se consagró como Mejor Artista Masculino. Otra de las grandes ganadoras de la noche fue María Becerra, que se llevó las estatuillas a Mejor Álbum por “Quimera”, Mejor Artista Femenina, Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas por su icónico “Quimera Show 360°” en River y una Mención Especial por su interpretación del Himno en la Final del Mundo 2026.
Por su parte, Lali fue la Mejor Artista Pop y la Sole Pastorutti la Mejor Artista de Folklore. La Mejor Canción no fue otra que la versión de “Tu misterioso alguien” de Miranda junto a Luck Ra.
Entre los homenajes, La Mona Jiménez recibió el premio a la Trayectoria Tropical/Cuarteto por sus 60 años con el género popular cordobés. Charly García fue nombrado "Leyenda de leyendas" y también se quedó con el galardón Mejor Artista Rock/Alternativo. “Nunca pensé que me iba a ganar un Martín Fierro”, dijo el músico a través de un video.
Patricia Sosa fue distinguida con el premio a la Trayectoria Melódico/Pop, Palito Ortega con el de Trayectoria Música Popular, el Chaqueño Palavecino con la Trayectoria Folclórica, Juanse con la Trayectoria en Rock y Raúl Lavié con el de Trayectoria Tango. Finalmente, los Pimpinela recibieron el Martín Fierro de Platino de la Música.
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A continuación, la lista completa con todos los ganadores:
Martín Fierro de Oro: Abel Pintos
Mejor Canción: Luck Ra & Miranda! — "Tu misterioso alguien"
Mejor Álbum: María Becerra — Quimera
Mejor Colaboración: Turf & Lali — "Loco un poco"
Mejor Artista Femenina: María Becerra
Mejor Artista Masculino: Abel Pintos
Mejor Grupo/Banda: Turf
Mejor Artista Revelación Masculino: Luciano Creiner / Valentino Merlo (empate)
Mejor Artista Revelación Femenina: Candu Domínguez
Mejor Artista Pop: Lali
Mejor Artista Rock/Alternativo: Charly García
Mejor Artista Urbano: L-Gante
Mejor Artista Folclórico: Soledad Pastorutti
Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas: María Becerra — Quimera Show 360° en River
Mejor Productor/a Musical: Big One
Mejor Banda de Cuarteto: Desakta2 / Euge Quevedo & La Banda de Carlitos (LBC) (compartido)
Mejor Grupo/Banda Tropical: Ráfaga
Mejor Artista Tropical Masculino: Uriel Lozano
Mejor Artista Tropical Femenina: Dalila
Mejor Artista de Tango: Jorge Vázquez
Mejor Cortina Musical de TV: LAM
Mejor Concepto Visual: Emanero
Mejor Manager Artístico: Marcelo Figoli
Mejor Artista DJ: Javier Zúcker
Mejor Música de Comerciales/Jingles: Saphirus
Mejor Artista DJ Revelación: 0ostil
Mejor Artista Melódico/Balada: Matías Napoli
Mejor Artista de Música Infantil: El Reino Infantil
Mejor Artista de Cuarteto: Ulises Bueno
Trayectorias, Homenajes y Distinciones Especiales
Leyenda de Leyendas: Charly García
Martín Fierro de Platino de la Música: Pimpinela
Trayectoria Tropical/Cuarteto: La Mona Jiménez
Trayectoria Folclórica: El Chaqueño Palavecino
Trayectoria Música Popular: Palito Ortega
Trayectoria Tango: Raúl Lavié
Trayectoria Melódico/Pop: Patricia Sosa
Trayectoria Rock: Juanse
Reconocimiento a Canción Viral: Wanda Nara — "Bad Bitch"
Reconocimiento Especial por Trayectoria y Música: Alejandro Lerner
Reconocimiento Especial: Luis Alberto Spinetta
Mención Especial: María Becerra — Final del Mundo 2026
Mención Especial: Los Palmeras