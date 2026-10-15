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Los Martín Fierro de la Música debutaron con premio para Valentino Merlo

En su primera edición, el evento reconoció a las figuras destacadas de la música nacional, y el rosario estuvo entre los distinguidos

15 de octubre 2026 · 11:45hs
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El rosarino Valentino Merlo ganó el premio como Mejor Artista Revelación Masculino en la primera edición de los Martín Fierro de la Música

El rosarino Valentino Merlo ganó el premio como Mejor Artista Revelación Masculino en la primera edición de los Martín Fierro de la Música

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) celebró el miércoles por la noche la primera edición de los Premios Martín Fierro de la Música 2026. El evento reunió a las máximas figuras de distintos géneros y generaciones para reconocer lo más destacado de la escena musical argentina del último año.

Entre los múltiples artistas distinguidos, estuvo el rosarino Valentino Merlo, que se quedó con el premio a Mejor Artista Revelación Masculino, en empate con Luciano Creiner, mientras que Candu Domínguez ganó como Mejor Artista Revelación Femenina.

El Martín Fierro de Oro se lo quedó Abel Pintos, quien además se consagró como Mejor Artista Masculino. Otra de las grandes ganadoras de la noche fue María Becerra, que se llevó las estatuillas a Mejor Álbum por “Quimera”, Mejor Artista Femenina, Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas por su icónico “Quimera Show 360°” en River y una Mención Especial por su interpretación del Himno en la Final del Mundo 2026.

>> Leer más: Premios Martín Fierro de Televisión 2025: todos los nominados

Por su parte, Lali fue la Mejor Artista Pop y la Sole Pastorutti la Mejor Artista de Folklore. La Mejor Canción no fue otra que la versión de “Tu misterioso alguien” de Miranda junto a Luck Ra.

Entre los homenajes, La Mona Jiménez recibió el premio a la Trayectoria Tropical/Cuarteto por sus 60 años con el género popular cordobés. Charly García fue nombrado "Leyenda de leyendas" y también se quedó con el galardón Mejor Artista Rock/Alternativo. “Nunca pensé que me iba a ganar un Martín Fierro”, dijo el músico a través de un video.

Patricia Sosa fue distinguida con el premio a la Trayectoria Melódico/Pop, Palito Ortega con el de Trayectoria Música Popular, el Chaqueño Palavecino con la Trayectoria Folclórica, Juanse con la Trayectoria en Rock y Raúl Lavié con el de Trayectoria Tango. Finalmente, los Pimpinela recibieron el Martín Fierro de Platino de la Música.

>> Leer más: Los siete momentos más polémicos de los premios Martín Fierro de Cine y Series

A continuación, la lista completa con todos los ganadores:

Martín Fierro de Oro: Abel Pintos

Mejor Canción: Luck Ra & Miranda! — "Tu misterioso alguien"

Mejor Álbum: María Becerra — Quimera

Mejor Colaboración: Turf & Lali — "Loco un poco"

Mejor Artista Femenina: María Becerra

Mejor Artista Masculino: Abel Pintos

Mejor Grupo/Banda: Turf

Mejor Artista Revelación Masculino: Luciano Creiner / Valentino Merlo (empate)

Mejor Artista Revelación Femenina: Candu Domínguez

Mejor Artista Pop: Lali

Mejor Artista Rock/Alternativo: Charly García

Mejor Artista Urbano: L-Gante

Mejor Artista Folclórico: Soledad Pastorutti

Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas: María Becerra — Quimera Show 360° en River

Mejor Productor/a Musical: Big One

Mejor Banda de Cuarteto: Desakta2 / Euge Quevedo & La Banda de Carlitos (LBC) (compartido)

Mejor Grupo/Banda Tropical: Ráfaga

Mejor Artista Tropical Masculino: Uriel Lozano

Mejor Artista Tropical Femenina: Dalila

Mejor Artista de Tango: Jorge Vázquez

Mejor Cortina Musical de TV: LAM

Mejor Concepto Visual: Emanero

Mejor Manager Artístico: Marcelo Figoli

Mejor Artista DJ: Javier Zúcker

Mejor Música de Comerciales/Jingles: Saphirus

Mejor Artista DJ Revelación: 0ostil

Mejor Artista Melódico/Balada: Matías Napoli

Mejor Artista de Música Infantil: El Reino Infantil

Mejor Artista de Cuarteto: Ulises Bueno

Trayectorias, Homenajes y Distinciones Especiales

Leyenda de Leyendas: Charly García

Martín Fierro de Platino de la Música: Pimpinela

Trayectoria Tropical/Cuarteto: La Mona Jiménez

Trayectoria Folclórica: El Chaqueño Palavecino

Trayectoria Música Popular: Palito Ortega

Trayectoria Tango: Raúl Lavié

Trayectoria Melódico/Pop: Patricia Sosa

Trayectoria Rock: Juanse

Reconocimiento a Canción Viral: Wanda Nara — "Bad Bitch"

Reconocimiento Especial por Trayectoria y Música: Alejandro Lerner

Reconocimiento Especial: Luis Alberto Spinetta

Mención Especial: María Becerra — Final del Mundo 2026

Mención Especial: Los Palmeras

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