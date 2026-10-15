Verano 2027: Los aeropuertos de Sauce Viejo y Rosario suman conexiones internacionales a Brasil y el Caribe

Son ocho vuelos desde los aeropuertos santafesinos por Andes Líneas Aéreas y comercializados por Multitravel, a Florianópolis, Cabo Frío e Isla Margarita

La provincia presentó en Sauce Viejo la nueva oferta de conectividad internacional para el verano 2027, que contempla ocho salidas operadas por Andes Líneas Aéreas y comercializadas por Multitravel desde los dos aeropuertos internacionales santafesinos : cuatro desde la terminal de Sauce Viejo y cuatro desde Rosario.

La propuesta incluirá servicios directos hacia Florianópolis y Cabo Frío, y conexiones hacia Isla Margarita con escalas técnicas sin cambio de avión, permitiendo a los pasajeros realizar los controles migratorios y aduaneros en las terminales santafesinas. La operación se llevará adelante con aeronaves Boeing 737, con capacidad para 140 y 180 pasajeros.

Durante la presentación, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, destacó la articulación público–privada que posibilitó que la aerolínea Andes pueda operar en Sauce Viejo y en Aeropuerto Internacional de Rosario, porque “más allá de la frecuencia, es una buena noticia que las empresas puedan animarse y conocer esta plaza”, y recordó el éxito de los vuelos a Brasil, que “tuvieron que ampliar frecuencias”.

A continuación, se refirió a la internacionalización de Sauce Viejo, que “la empezaron gobierno anteriores”, pero durante la actual gestión “se aceleró para que se logre. Fue un compromiso”, dijo, y recordó que se trabajó en Exporta Simple “porque tenemos la capacidad de exportar. Estamos en un lugar privilegiado, que representa un Hub logístico clave para el mercado, para el turismo y la producción”.

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Por último, Puccini indicó que a través de un trabajo “interministerial, pensamos como ofrecerle al santafesino servicios, infraestructura y calidad, porque esto también es desarrollo. Queremos que más empresas se puedan animar, porque los charters pueden ser la oportunidad de darle soluciones federales a las poblaciones que tienen necesidad de viajar y comercializar, adentro y fuera del país”.

Aeropuertos santafesinos como oportunidad de desarrollo

A su turno, la secretaria de Transporte y Logística de la Provincia, Mónica Alvarado, destacó que estas “nuevas conectividades desde la provincia de Santa Fe” representan una “política pública, producto de la decisión de nuestro gobernador. Cada vuelo es una oportunidad: es turismo, gastronomía y la posibilidad de poder conectarnos cada vez mejor” y resaltó el trabajo en ambos aeropuertos que ha permitido que “la internacionalización no sea solo un título, sino que se haga realidad. Hoy nuestros aeropuertos son plataformas productivas y de oportunidades”.

La secretaria de Turismo de la Provincia, Marcela Aeberhard, señaló la importancia de la “conectividad en el turismo y pensar en nuevos destinos es esencial. Trabajamos para acompañar a las agencias de viajes, porque queremos que al privado le vaya bien”.

El subsecretario de Transporte de la Provincia, Jorge Henn, manifestó el convencimiento “de que no todo puede pasar por Buenos Aires, que tiene que haber una verdadera política aeroportuaria de conectividad, que tiene que ser provincial”.

Lugar estratégico

Por su parte, la presidenta del directorio del Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, Gisela Riuli, recordó que “el 10 de noviembre de 2024 logramos la internacionalización y en julio de este año, 26 frecuencias a Florianópolis. Los operadores mayoristas están viendo a Santa Fe como un lugar estratégico de entrada y salida a la República Argentina. Tenemos todo lo que se necesita para operar”, finalizó.

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En tanto, el presidente del directorio del Aeropuerto Internacional Rosario, Juan Pío Drovetta, resaltó “el trabajo de articulación público – privado y entre los aeropuertos”, que permitió aumentar las rutas y contar con “desde Rosario con el viaje directo a Madrid”.

En el mismo sentido, Sacha Bielous Di Meglio, de la agencia Multitravel, manifestó la importancia de “la articulación publico – privada y multinivel” y señaló que “Sauce Viejo y Rosario pueden ser polos de atracción para toda el área metropolitana, y estas conectividades que estamos anunciando vienen a agregar valor. El turismo siempre será uno de los motores de nuestra economía”.

Los vuelos tendrán una frecuencia mensual, desde el 1 de enero, desde el Aeropuerto de Sauce Viajo y desde el Aeropuerto de Rosario, a Isla Margarita y a Florianópolis y Cabo Fríos.

Estuvieron presentes el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; y el presidente del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe, Leandro González.