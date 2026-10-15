La Capital | aeropuertos

Verano 2027: Los aeropuertos de Sauce Viejo y Rosario suman conexiones internacionales a Brasil y el Caribe

Son ocho vuelos desde los aeropuertos santafesinos por Andes Líneas Aéreas y comercializados por Multitravel, a Florianópolis, Cabo Frío e Isla Margarita

15 de octubre 2026 · 06:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
El ministro Puccini habló de las nuevas operaciones desde los aeropuertos santafesinos.

El ministro Puccini habló de las nuevas operaciones desde los aeropuertos santafesinos.
Verano 2027: Los aeropuertos de Sauce Viejo y Rosario suman conexiones internacionales a Brasil y el Caribe

La provincia presentó en Sauce Viejo la nueva oferta de conectividad internacional para el verano 2027, que contempla ocho salidas operadas por Andes Líneas Aéreas y comercializadas por Multitravel desde los dos aeropuertos internacionales santafesinos: cuatro desde la terminal de Sauce Viejo y cuatro desde Rosario.

La propuesta incluirá servicios directos hacia Florianópolis y Cabo Frío, y conexiones hacia Isla Margarita con escalas técnicas sin cambio de avión, permitiendo a los pasajeros realizar los controles migratorios y aduaneros en las terminales santafesinas. La operación se llevará adelante con aeronaves Boeing 737, con capacidad para 140 y 180 pasajeros.

Durante la presentación, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, destacó la articulación público–privada que posibilitó que la aerolínea Andes pueda operar en Sauce Viejo y en Aeropuerto Internacional de Rosario, porque “más allá de la frecuencia, es una buena noticia que las empresas puedan animarse y conocer esta plaza”, y recordó el éxito de los vuelos a Brasil, que “tuvieron que ampliar frecuencias”.

Internacionalización de Sauce Viejo

A continuación, se refirió a la internacionalización de Sauce Viejo, que “la empezaron gobierno anteriores”, pero durante la actual gestión “se aceleró para que se logre. Fue un compromiso”, dijo, y recordó que se trabajó en Exporta Simple “porque tenemos la capacidad de exportar. Estamos en un lugar privilegiado, que representa un Hub logístico clave para el mercado, para el turismo y la producción”.

>>Leer más: Aeropuerto de Rosario: fuerte salto en vuelos al exterior y caída en las rutas de cabotaje

Por último, Puccini indicó que a través de un trabajo “interministerial, pensamos como ofrecerle al santafesino servicios, infraestructura y calidad, porque esto también es desarrollo. Queremos que más empresas se puedan animar, porque los charters pueden ser la oportunidad de darle soluciones federales a las poblaciones que tienen necesidad de viajar y comercializar, adentro y fuera del país”.

Aeropuertos santafesinos como oportunidad de desarrollo

A su turno, la secretaria de Transporte y Logística de la Provincia, Mónica Alvarado, destacó que estas “nuevas conectividades desde la provincia de Santa Fe” representan una “política pública, producto de la decisión de nuestro gobernador. Cada vuelo es una oportunidad: es turismo, gastronomía y la posibilidad de poder conectarnos cada vez mejor” y resaltó el trabajo en ambos aeropuertos que ha permitido que “la internacionalización no sea solo un título, sino que se haga realidad. Hoy nuestros aeropuertos son plataformas productivas y de oportunidades”.

La secretaria de Turismo de la Provincia, Marcela Aeberhard, señaló la importancia de la “conectividad en el turismo y pensar en nuevos destinos es esencial. Trabajamos para acompañar a las agencias de viajes, porque queremos que al privado le vaya bien”.

El subsecretario de Transporte de la Provincia, Jorge Henn, manifestó el convencimiento “de que no todo puede pasar por Buenos Aires, que tiene que haber una verdadera política aeroportuaria de conectividad, que tiene que ser provincial”.

Lugar estratégico

Por su parte, la presidenta del directorio del Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, Gisela Riuli, recordó que “el 10 de noviembre de 2024 logramos la internacionalización y en julio de este año, 26 frecuencias a Florianópolis. Los operadores mayoristas están viendo a Santa Fe como un lugar estratégico de entrada y salida a la República Argentina. Tenemos todo lo que se necesita para operar”, finalizó.

>>Leer más: El aeropuerto de Rosario crece y los vuelos internacionales son los grandes protagonistas

En tanto, el presidente del directorio del Aeropuerto Internacional Rosario, Juan Pío Drovetta, resaltó “el trabajo de articulación público – privado y entre los aeropuertos”, que permitió aumentar las rutas y contar con “desde Rosario con el viaje directo a Madrid”.

En el mismo sentido, Sacha Bielous Di Meglio, de la agencia Multitravel, manifestó la importancia de “la articulación publico – privada y multinivel” y señaló que “Sauce Viejo y Rosario pueden ser polos de atracción para toda el área metropolitana, y estas conectividades que estamos anunciando vienen a agregar valor. El turismo siempre será uno de los motores de nuestra economía”.

Los vuelos tendrán una frecuencia mensual, desde el 1 de enero, desde el Aeropuerto de Sauce Viajo y desde el Aeropuerto de Rosario, a Isla Margarita y a Florianópolis y Cabo Fríos.

Estuvieron presentes el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; y el presidente del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe, Leandro González.

¿Encontraste un error en esta nota?

Reportalo

Las más leídas

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

Asesinaron a balazos a un hombre en la zona de Ayacucho y Uriburu

Asesinaron a balazos a un hombre en la zona de Ayacucho y Uriburu

Acuamación de mascotas: la cremación con agua que buscan regular en Rosario

Acuamación de mascotas: la "cremación con agua" que buscan regular en Rosario

Red Hot Chili Peppers en Rosario: Central sólo alquiló el estadio

Red Hot Chili Peppers en Rosario: Central sólo "alquiló el estadio"

Lo último

Kittyferia en Rosario, la feria donde los gatos inspiran objetos y también una forma de vivir

Kittyferia en Rosario, la feria donde los gatos inspiran objetos y también una forma de vivir

Los aeropuertos de Sauce Viejo y Rosario suman conexiones a Brasil y el Caribe

Los aeropuertos de Sauce Viejo y Rosario suman conexiones a Brasil y el Caribe

El Concejo abrió el debate por la regulación de las aplicaciones móviles

El Concejo abrió el debate por la regulación de las aplicaciones móviles

El Concejo abrió el debate por la regulación de las aplicaciones móviles

La comisión de Servicios Públicos convocó al sector taxista, que expresó su amplio rechazo a la legalización de Uber y DiDi

El Concejo abrió el debate por la regulación de las aplicaciones móviles
Red Hot Chili Peppers en Rosario: quién está detrás de la productora que desató el escándalo

Por Gonzalo Santamaría
Zoom

Red Hot Chili Peppers en Rosario: quién está detrás de la productora que desató el escándalo

Asesinaron a balazos a un hombre en la zona de Ayacucho y Uriburu
Policiales

Asesinaron a balazos a un hombre en la zona de Ayacucho y Uriburu

Los aeropuertos de Sauce Viejo y Rosario suman conexiones a Brasil y el Caribe

Los aeropuertos de Sauce Viejo y Rosario suman conexiones a Brasil y el Caribe

El trigo avanza en buenas condiciones, aunque crece la presión de enfermedades
Agro

El trigo avanza en buenas condiciones, aunque crece la presión de enfermedades

El tiempo en Rosario: jueves con neblinas y algunas chances de chaparrones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con neblinas y algunas chances de chaparrones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

Asesinaron a balazos a un hombre en la zona de Ayacucho y Uriburu

Asesinaron a balazos a un hombre en la zona de Ayacucho y Uriburu

Acuamación de mascotas: la cremación con agua que buscan regular en Rosario

Acuamación de mascotas: la "cremación con agua" que buscan regular en Rosario

Red Hot Chili Peppers en Rosario: Central sólo alquiló el estadio

Red Hot Chili Peppers en Rosario: Central sólo "alquiló el estadio"

Red Hot Chili Peppers en Rosario: quién está detrás de la productora que desató el escándalo

Red Hot Chili Peppers en Rosario: quién está detrás de la productora que desató el escándalo

Ovación
Central: además de la goleada, la yapa que encontró de cara a la recta final de la temporada

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: además de la goleada, la yapa que encontró de cara a la recta final de la temporada

Central: además de la goleada, la yapa que encontró de cara a la recta final de la temporada

Central: además de la goleada, la yapa que encontró de cara a la recta final de la temporada

A Maradona lo sacaron del Mundial; teníamos un equipazo

"A Maradona lo sacaron del Mundial; teníamos un equipazo"

De ser campeón, dar vueltas olímpicas y jugar Mundiales a despuntar el vicio en el fútbol amateur

De ser campeón, dar vueltas olímpicas y jugar Mundiales a despuntar el vicio en el fútbol amateur

Policiales
Asesinaron a balazos a un hombre en la zona de Ayacucho y Uriburu
Policiales

Asesinaron a balazos a un hombre en la zona de Ayacucho y Uriburu

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

La cárcel federal de Coronda encabezó el aumento de presos en todo el país

La cárcel federal de Coronda encabezó el aumento de presos en todo el país

El crimen del músico Jimi Altamirano, clave en el juicio a la banda de Pablo Camino

El crimen del músico Jimi Altamirano, clave en el juicio a la banda de Pablo Camino

La Ciudad
Kittyferia en Rosario, la feria donde los gatos inspiran objetos y también una forma de vivir
La Ciudad

Kittyferia en Rosario, la feria donde los gatos inspiran objetos y también una forma de vivir

El Concejo abrió el debate por la regulación de las aplicaciones móviles

El Concejo abrió el debate por la regulación de las aplicaciones móviles

El tiempo en Rosario: jueves con neblinas y algunas chances de chaparrones

El tiempo en Rosario: jueves con neblinas y algunas chances de chaparrones

Subasta récord: casi 9 mil inscriptos y controles para excluir bandas criminales

Subasta récord: casi 9 mil inscriptos y controles para excluir bandas criminales

Fin de un ícono turístico de Nueva York: prohibirán los carros tirados por caballos
Información general

Fin de un ícono turístico de Nueva York: prohibirán los carros tirados por caballos

El Salvador exporta el modelo Bukele: Costa Rica estrena una megacárcel
El Mundo

El Salvador exporta el "modelo Bukele": Costa Rica estrena una megacárcel

Red Hot Chili Peppers en Rosario: Central sólo alquiló el estadio
Zoom

Red Hot Chili Peppers en Rosario: Central sólo "alquiló el estadio"

Peatonal San Martín se transformará en un gran museo a cielo abierto
La Ciudad

Peatonal San Martín se transformará en un gran museo a cielo abierto

Pullaro pidió no conformarse y acelerar las transformaciones que faltan
Política

Pullaro pidió no conformarse y acelerar las transformaciones que faltan

Juicio al actor Russell Brand: lo acusan de depredador sexual implacable
Zoom

Juicio al actor Russell Brand: lo acusan de "depredador sexual implacable"

Rosario será sede de un encuentro internacional sobre ovnis

Por Miguel Pisano
La Ciudad

Rosario será sede de un encuentro internacional sobre ovnis

Se perdieron más de 134 mil puestos de trabajo privado en solo siete meses
Economía

Se perdieron más de 134 mil puestos de trabajo privado en solo siete meses

Crecen las dificultades para pagar deudas: la radiografía nacional y de Santa Fe
Economía

Crecen las dificultades para pagar deudas: la radiografía nacional y de Santa Fe

El aumento a estatales le ganó a la inflación: ¿cómo llegan al cierre de año?
La Ciudad

El aumento a estatales le ganó a la inflación: ¿cómo llegan al cierre de año?

Femicidio de una rosarina en San Juan: afirman que buscan desviar la investigación
Policiales

Femicidio de una rosarina en San Juan: afirman que buscan desviar la investigación

Estudiantes de la UNR toman facultades: Somos una generación angustiada
La Ciudad

Estudiantes de la UNR toman facultades: "Somos una generación angustiada"

Saber que soy autista me salvó: cuando el diagnóstico llega en la vida adulta

Por Florencia O’Keeffe
Salud

"Saber que soy autista me salvó": cuando el diagnóstico llega en la vida adulta

Diputados pide por la Corte, el MPA y la Defensa para la reforma de seguridad

Por Facundo Borrego
Política

Diputados pide por la Corte, el MPA y la Defensa para la reforma de seguridad

Lanzan un tour de agronegocios por Australia y Nueva Zelanda
Negocios

Lanzan un tour de agronegocios por Australia y Nueva Zelanda

Invitan a un taller gratuito de comunicación ambiental y sostenibilidad
La Ciudad

Invitan a un taller gratuito de comunicación ambiental y sostenibilidad

La embarazada que sufrió graves quemaduras sigue en estado reservado
Policiales

La embarazada que sufrió graves quemaduras sigue en estado reservado

Negocio dulce: ¿por qué surgen tantas marcas nuevas de alfajores?

Por Emmanuel Paz, para La Capital
Negocios

Negocio dulce: ¿por qué surgen tantas marcas nuevas de alfajores?

La psíquica de mascotas de Milei habló en el New York Times de los clones de Conan
Política

La psíquica de mascotas de Milei habló en el New York Times de los clones de Conan

Harán un simulacro en el aeropuerto de Rosario sin afectar los vuelos
La Ciudad

Harán un simulacro en el aeropuerto de Rosario sin afectar los vuelos